เปิดขุมทรัพย์ 6 รมว. ภูมิใจไทย รวยสุด ศุภมาส 1 พันล้านบาท

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีรัฐมนตรีโควตาพรรคภูมิใจไทย ในรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คนที่ 32 เข้ารับตำแหน่ง ดังนี้
1.นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2568 แจ้งทรัพย์สินพร้อมนางวีณา ศรีสรรพางค์ คู่สมรส รวมทั้งสิ้น 299,582,416 บาท ไม่มีหนี้สิน
2.นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2568 แจ้งทรัพย์สินพร้อมนางแว่นฟ้า ทองศรี นายก อบจ.บึงกาฬ คู่สมรส รวมทั้งสิ้น 53,320,226 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 714,338 บาท
3.นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2568 แจ้งทรัพย์สินพร้อมนางวลีรัตน์ ปิยะทัต คู่สมรส พร้อมบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งสิ้น 665,652,403 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 9,100,645 บาท
4.น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล รมช.มหาดไทย กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2568 แจ้งสถานะว่าโสด เธอมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 28,598,264 บาท ไม่มีหนี้สิน
5.นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รมว.พลังงาน กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2568 แจ้งทรัพย์สินพร้อมนางวรทิพย์ ฤกษ์พิบูลย์ คู่สมรส รวมมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 277,037,926 บาท ไม่มีหนี้สิน
6.น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2568 แจ้งทรัพย์สินพร้อม พ.ต.อ.ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ คู่สมรส รวมทั้งสิ้น 1,059,965,951 บาท หนี้สินทั้งสิ้น 521,536,616 บาท
