ทหารบุกรวบ ผู้ใหญ่บ้านโคกสูง สระแก้ว จับสัญญาณโทรหาเขมร สงสัยเป็นไส้ศึก
ทหารบุกรวบผู้ใหญ่บ้าน ใน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ไปสอบสวนเครียด หลังจับสัญญาณโทรศัพท์โทรหาญาติฝั่งกัมพูชา หวั่นเป็นไส้ศึก
เจ้าหน้าที่ทหารจากกองกำลังบูรพาได้เข้าควบคุมตัวผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เพื่อนำตัวไปสอบสวนตามอำนาจกฎอัยการศึก หลังจากตรวจพบสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่มีการติดต่อสื่อสารไปยังฝั่งประเทศกัมพูชา ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจมีพฤติกรรมเป็น “ไส้ศึก” หรือส่งข้อมูลความลับให้กับฝ่ายตรงข้าม ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนที่ยังคงตึงเครียด
ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เรียกประชุมผู้นำชุมชนในพื้นที่และทำการยึดโทรศัพท์มือถือของทุกคนไปตรวจสอบ เพื่อหาความเชื่อมโยงที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคง การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีคำสั่งด่วนที่สุดจาก พล.ต.เบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ให้อำนาจทหารในการกักตัวบุคคลต้องสงสัยเพื่อสอบถามข้อมูลได้ไม่เกิน 7 วัน ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการควบคุมตัวเจ๊รัตน์ อดีตภรรยากำนันลีในพื้นที่ไปสอบสวนในลักษณะเดียวกัน
จากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าว พบว่าหมู่บ้านดังกล่าวมีประชากรกว่าร้อยละ 90 ที่มีความเกี่ยวดองเป็นเครือญาติกับชาวกัมพูชา โดยชาวบ้านอาวุโสในพื้นที่เล่าว่าบรรพบุรุษได้อพยพข้ามฝั่งมาตั้งรกรากตั้งแต่สมัยที่พื้นที่ยังเป็นป่าทึบ สำหรับกรณีของผู้ใหญ่บ้านที่ถูกจับกุม ชาวบ้านระบุว่าเป็นคนชอบดื่มสุราและอาจมีการพูดจาเลอะเลือนในขณะมึนเมา แต่ไม่ยืนยันว่ามีพฤติกรรมเป็นสายลับจริงหรือไม่ ขอให้รอผลการสอบสวนจากทางราชการ
สถานการณ์บริเวณชายแดนในขณะนี้ยังคงน่าเป็นห่วง ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือหลบซ่อนในหลุมหลบภัย เนื่องจากยังคงมีเสียงปืนจากการปะทะกันอย่างต่อเนื่องในช่วง 7-8 วันที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการทำมาหากินอย่างหนัก ชาวบ้านต่างเรียกร้องให้สถานการณ์ยุติลงโดยเร็ว เพื่อจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
