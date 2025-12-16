รวบสาวนิวซีแลนด์ขโมยของเล่นผู้ใหญ่-ขโมย “ขาแกะ” มาใช้ขู่พนักงานขนส่ง ก่อนฉกเงินในรถ
ไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนดี เมื่อตำรวจจับกุมสาวนิวซีแลนด์วัย 30 ปี หลังก่อเหตุลักทรัพย์กว่า 26 ปี รวมถึงขโมยของในร้านเซ็กซ์ทอย และใช้ “ขาแกะ” ขู่พนักงานส่งของ ก่อนฉกเงินในรถ
ตำรวจนิวซีแลนด์จับกุม นาอุไม จอห์นสัน หญิงสาววัย 30 ปี หลังก่อคดีอาชญากรรมต่อเนื่องกว่า 26 คดี ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการขโมยของในร้านของเล่นผู้ใหญ่ มูลค่ากว่า 270 ดอลลาร์ (ประมาณ 8,500 บาท) รวมไปถึงการใช้ “ขาแกะสด” ที่ขโมยมา ข่มขูพนักงานขนส่ง ก่อนฉกกล่องเก็บเงินบนรถบัสไป
แต่ทว่าเธอกลับถูกลงโทษด้วยการกักบริเวณในบ้านเป็นเวลา 6 เดือน เนื่องจากประวัติการก่ออาชญากรรมที่ยังไม่ยาวนานมากพอ
ก่อนการตัดสินคดีในศาลแขวงแฮมิลตันเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว จอห์นสันได้ยอมรับสารภาพรวม 26 ข้อหา ทั้งการบุกรุกโดยเจตนา, พฤติกรรมข่มขู่, ลักทรัพย์ และการขโมยของตามร้าน แม้จะเป็นความผิดในระดับไม่ร้ายแรงมากนัก แต่ก็สร้างความเสียหายรวมเป็นมูลค่าหลายพันดอลลาร์
เธอเล่าต่อว่า สินค้าส่วนใหญ่ที่ขโมยมาคือสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ต โดยเธอมักจะหยิบสินค้าใส่รถเข็นแล้วเข็นเดินออกจากร้านไปเลย เช้าวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา เธอเข้าไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตวูลเวิร์ธ และเข็นรถเข็นที่บรรจุของชำมูลค่า 256.50 ดอลลาร์ (ประมาณ 8,000 บาท) ออกไป โดยไม่สนใจที่พนักงานเรียกให้หยุดและจ่ายเงิน
เธอเข็นรถเข็นที่มีของโจรเดินไปตามถนน จากนั้นเธอไปถึงรถบัสที่จอดอยู่ใกล้ศูนย์ขนส่งแฮมิลตัน และเริ่มขนของที่ขโมยมาขึ้นรถบัส เมื่อคนขับวิทยุขอความช่วยเหลือ ผู้ประสานงานขนส่งก็มาถึงและบอกให้จอห์นสันนำของลงจากรถบัส จอห์นสันจึงโกรธและเริ่มสบถด่า
จอห์นสันชูขาแกะขึ้นเหนือศีรษะ ขณะที่สบถใส่ชายคนนั้น ทำให้เขาต้องยกมือขึ้นป้องตัวเอง แม้ว่าเธอจะไม่ได้ทำร้ายเขา แต่เมื่อเธอออกจากรถบัสเป็นครั้งสุดท้าย เธอก็ฉวยกล่องเก็บเงินสดที่อยู่หน้ารถคนขับไปซ่อนไว้ด้านหลัง
แม้ว่าคนขับและผู้ประสานงานไม่เห็นการกระทำนี้ แต่มีผู้โดยสารคนหนึ่งเห็นและแจ้งเตือนพวกเขา ผู้ประสานงานตะโกนให้เธอหยุด แต่เธอก็วิ่งหนีไปพร้อมกล่องเงินสด ทิ้งรถเข็นและของชำไว้บนทางเท้า กล่องเก็บเงินถูกพบในภายหลังที่ลานจอดรถ Kmart แต่เงินสดประมาณ 125 ดอลลาร์ (ประมาณ 3,900 บาท) ที่อยู่ในนั้นหายไป
ในเย็นวันเดียวกันนั้น จอห์นสันยังพยายามขโมยของชำอีกครั้ง แต่ถูกพนักงานขวางทางออก เธอจึงฉวยกระเป๋าที่มีของมูลค่า 154 ดอลลาร์ไว้ (ประมาณ 4,850 บาท) แล้วปีนข้ามแผงกั้นตรงทางเข้า/ออกเพื่อหลบหนี
นอกจากของชำแล้ว ในช่วงบ่ายของวันที่ 7 พฤษภาคม เธอเข้าไปในร้าน Peaches and Cream ซึ่งเป็นร้านค้าสำหรับผู้ใหญ่ ทั้งที่เธอเคยถูกร้านห้ามเข้าถึงสองครั้งแล้ว ผู้ช่วยร้านจำเธอได้และบอกให้เธอออกไป แต่เธอปฏิเสธ พนักงานจึงโทรเรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ก่อนที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะมาถึง จอห์นสันวิ่งออกจากร้าน แต่ไม่ลืมคว้าของเล่นผู้ใหญ่ยี่ห้อ Playboy มูลค่า 269.99 ดอลลาร์ (ประมาณ 8,500 บาท) จากชั้นวางไปด้วย
ด้านผู้พิพากษา โนเอล โคคูรุลโล (Noel Cocurullo) กล่าวกับจอห์นสันในศาลว่า “ตำรวจบอกว่าผมควรส่งคุณเข้าคุก หลักการพื้นฐานคือผมควรให้โอกาสคุณอยู่ในชุมชน”
“ชุมชนที่ผมรับใช้เอือมระอาเต็มทีแล้วกับคนที่คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะขโมย”
“เหตุผลเดียวที่คุณไม่ถูกส่งเข้าคุกคือเพราะประวัติการก่อคดีของคุณยังไม่มากนัก”
ผู้พิพากษาโคคูรุลโลกล่าวเตือนเธอเป็นครั้งสุดท้ายว่า การขโมยของครั้งต่อไปจะนำไปสู่การตัดสินจำคุกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ “คุณได้รับโอกาสแล้ว อย่าทำให้มันพัง”
อ้างอิง : www.waikatotimes.co.nz
