ชมคลิป TokyoGurl โชว์ฝีมือเทพ การันตีอดีตแรงก์ 1 หญิงระดับประเทศ
ชาวเน็ตแห่ขุดคลิปเก่าปี 2567 TokyoGurl ร่วมเล่นกับสตรีมเมอร์ดัง “ChickenV” โชว์สเต็ปโหดจนได้รับคำชม ก่อนเกิดดราม่าถอนทีมชาติและโทษแบนยาว
ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ร้อนแรงในวงการอีสปอร์ตไทย กรณีของ TokyoGurl หรือ นางสาวณภัทร วราสินธ์ อดีตนักกีฬา RoV หญิงทีมชาติไทย ที่ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 และได้รับบทลงโทษแบนตลอดชีวิต ทำให้แฟนเกมจำนวนมากต่างพากันย้อนกลับไปดูผลงานในอดีตเพื่อพิสูจน์ฝีมือ โดยเฉพาะคลิปวิดีโอจากปีที่ผ่านมาที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้
คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2567 บนช่องยูทูบของ ChickenV หรือ แอดวี สตรีมเมอร์ระดับแถวหน้าของเมืองไทยที่มีผู้ติดตามกว่า 1 ล้านคน โดยในครั้งนั้น TokyoGurl ได้รับเชิญมาร่วมไลฟ์สตรีมและเล่นเกมร่วมกัน ซึ่งก่อนเริ่มเกมเธอได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่า ตนเองเคยไต่เต้าขึ้นไปถึงอันดับ 1 ของตารางคะแนนผู้เล่นหญิง (Rank 1 Female) ในระดับประเทศมาแล้ว แม้จะเป็นการขึ้นไปแตะอันดับดังกล่าวในช่วงเวลาหนึ่งก็ตาม
ภายในคลิปวิดีโอ ปรากฏภาพการโชว์ฝีไม้ลายมือในระดับ “แรงก์คอน” (Conqueror) ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดของเกม โดยสไตล์การเล่นที่ดุดันและเฉียบคม
ทำให้แม้แต่สตรีมเมอร์ชื่อดังอย่าง ChickenV ยังเอ่ยปากชมกลางรายการว่า “เป็นผู้หญิงคนแรกที่ยอมรับว่าเล่นได้โหดมาก” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทักษะที่โดดเด่นจนกลายเป็นที่ยอมรับและอาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เธอก้าวขึ้นมาติดทีมชาติในเวลาต่อมา
อย่างไรก็ตาม ต้องขอเน้นย้ำว่าทางช่อง ChickenV และตัวสตรีมเมอร์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับกรณีปัญหาการทำผิดกติกาในซีเกมส์ครั้งล่าสุด
การนำเสนอคลิปนี้เป็นเพียงการย้อนดูความสามารถในอดีตที่แฟนคลับกำลังให้ความสนใจเท่านั้น ทั้งนี้ จากกระแสดราม่าปัจจุบัน ทำให้คอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียเริ่มมีการตั้งข้อสังเกตและวิพากษ์วิจารณ์เชื่อมโยงกลับมาที่คลิปนี้ด้วยความสงสัยเคลือบแคลงในหลากหลายประเด็น แต่คลิปดังกล่าวก็ยังคงเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่บันทึกช่วงเวลาท็อปฟอร์มของเธอไว้ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น
ต่อมา หลังมีข่าวดราม่า TokyoGurl โดนตัดสิทธิ์ในซีเกมส์ 2025 ล่าสุด แอดวี ก็ได้กลับเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์คลิปดังกล่าว โดยระบุว่า “กูขอโทษสังคม แม่เยx”
จากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาแซวว่า “555555 มันเจ็บที่แซว หยอดเค้า แล้วผัวเค้าก็อยู่ตรงนั้นอ่ะ เออเล่นกะผัวเค้านั่นอ่ะ”
