ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ธันวาคม 2568 ผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล
เตรียมลุ้นผล ธ.ก.ส. ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ งวด 16 ธันวาคม 2568 แล้ววันนี้ พร้อมรายละเอียดรางวัลทุกชุดที่นี่
วันนี้ตรงกับวันออกรางวัล สลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประจำงวดวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ได้เริ่มถ่ายทอดสดแล้ว ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.30 น. ถึง 11.00 น. ประชาชนสามารถรับชมการออกรางวัลได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ ธ.ก.ส., เฟพจเฟซบุ๊ก ธกส BAAC Thailand และ ช่อง YouTube BAAC Thailand เพื่อตรวจรางวัลสลาก ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่ากว่า 60,000,000 บาท
ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (16/12/68)
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 60,000,000 บาท
-
สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง : รอผล
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท
-
สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 : รอผล
-
สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดมรกต : รอผล
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท
-
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก : รอผล
รางวัลที่ 1 ชุดหยกจักรพรรดิ รางวัลละ 10,000,000 บาท
-
รอผล
รางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 5,000,000 บาท
-
รอผล
รางวัลที่ 1 ต่างหมวด (สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง, ชุดเกษตรมั่นคง 4, ชุดมรกต รางวัลละ 100,000 บาท / ชุดมังกรหยก รางวัลละ 10,000 บาท / สลากดิจิทัล รางวัลละ 3,000 บาท)
-
รอผล
รางวัลที่ 2 (สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 100,000 บาท / ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 80,000 บาท / ชุดมรกต รางวัลละ 10,000 บาท / ชุดมังกรหยก รางวัลละ 5,000 บาท / สลากดิจิทัล รางวัลละ 2,000 บาท)
-
รอผล
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว (สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50 บาท / ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 150 บาท / ชุดมรกต รางวัลละ 200 บาท / ชุดมังกรหยก รางวัลละ 10 บาท)
-
รอผล
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. (รางวัลละ 10 บาท)
-
รอผล
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว (ชุดมังกรหยก 600 บาท / ชุดถุงทอง 250 บาท / ชุดเกษตรมั่นคง 4 250 บาท / ชุดมรกต 300 บาท / สลากดิจิทัล 25 บาท)
-
รอผล
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว ชุดหยกจักรพรรดิ (รางวัลละ 5,000 บาท)
-
รอผล
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ชุดหยกจักรพรรดิ (รางวัลละ 1,000 บาท)
-
รอผล
รางวัลที่ 3
-
รอผล
รางวัลที่ 4
-
รอผล
รางวัลที่ 5
-
รอผล
รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน (รางวัลละ 100,000 บาท)
-
รอผล
รางวัลทุนการศึกษา สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง (รางวัลละ 10,000 บาท)
-
รอผล
ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งวดย้อนหลัง 16/11/68
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 60,000,000 บาท
- สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง : GA 8 3 3 9 5 2 0
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท
- สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่งคง 4 : SP 8 3 3 9 5 2 0
- สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดมรกต : TC 8 3 3 9 5 2 0
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท
- สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก : รF 8 3 3 9 5 2 0
รางวัลที่ 1 ชุดหยกจักรพรรดิ รางวัลละ 10,000,000 บาท
- LX 8 6 3 3 6 2 5
รางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 5,000,000 บาท
- 2P 8 3 3 9 5 2 0
รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 ชุดมรกต รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก รางวัลละ 10,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 3,000 บาท
- 8 3 3 9 5 2 0
รางวัลที่ 2 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 80,000 บาท ชุดมรกต รางวัลละ 10,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก รางวัลละ 5,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 2,000 บาท
- 0468114 7384747 2803025
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 150 บาท ชุดมรกต รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก รางวัลละ 10 บาท
- 660 640
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 10 บาท
- 331
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว สลาก ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก รางวัลละ 600 บาท สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมรกต รางวัลละ 300 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 25 บาท
- 2 5 9 0
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว ชุดหยกจักรพรรดิ รางวัลละ 5,000 บาท
- 4909
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ชุดหยกจักรพรรดิ รางวัลละ 1,000 บาท
- 300
รางวัลที่ 3 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 12,000 บาท ชุดมรกต รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก รางวัลละ 2,500 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 1,000 บาท
- 1177399 1634318 4662065 5845536 8421921
- 1411759 3557923 4669587 6927827 9518131
รางวัลที่ 4 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 20,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 9,000 บาท ชุดมรกต รางวัลละ 3,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 400 บาท
- 0799570 0929678 1931809 1994574
- 2263368 4921627 6917738 8297422
- 2336760 5890386 7345902 8380030
- 3014164 5962462 7586917 9114068
- 4536625 6164199 7842258 9546195
รางวัลที่ 5 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 10,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 5,000 บาท ชุดมรกต รางวัลละ 1,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 300 บาท
0041584 1396482 2215812 3024454
0179861 1720533 2237134 3033349
0319276 1742854 2250717 3045353
0347118 1767571 2266318 3066076
0399394 1805104 2283798 3073147
0730596 1859548 2305385 3098083
0804145 1893029 2507851 3314739
0832224 1926028 2542752 3324465
1095975 1990739 2573640 3540213
1160937 2193486 2800162 3558328
1227220 2195416 2807858 3790065
4063137 5635849 7099886 8252449
4214847 5773904 7310099 8291312
4348423 5830141 7397781 8511110
4353540 5851289 7472521 8567381
4357270 5904751 7513450 8668057
4469510 6016337 7673692 8844728
4547864 6180452 7707327 9297525
4620319 6282700 7935313 9299984
4655329 6418404 7965716 9368148
4889262 6660224 8012520 9450610
4937702 6724424 8018636 9504603
5244150 6824366 8192230 9799129
5415471 6960632 8234740 9838410
5530520 7017852 8236658 9848811
รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน รางวัลละ 100,000 บาท
0758553 3555901 5783964
2225496 4389367 7190725
3043321 4526818 9505098
รางวัลทุนการศึกษา สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง รางวัลละ 10,000 บาท
0108630 4452608 4993742 7883296 9088002
4234006 4691072 6268019 7908310 9776394
