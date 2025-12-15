3 ราศี ระวังโรคเก่ากำเริบ โดยเฉพาะภูมิแพ้ ไมเกรน
หมอดูเตือน 3 ราศี (เมษ, กันย์, ตุลย์) การ์ดตกโรคเก่ากำเริบ! “ภูมิแพ้-ไมเกรน” เล่นงานหนัก ร่างกายประท้วง
ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ดูจะเป็นสิ่งที่หลายคนถวิลหาที่สุดในช่วงนี้ เพราะอิทธิพลของดาวมฤตยูและดาวราหูที่โคจรมาทำมุมเล็งกับดวงสุขภาพ ส่งผลให้ธาตุในร่างกายแปรปรวน ภูมิต้านทานที่เคยแข็งแรงกลับลดฮวบลงอย่างน่าใจหาย ใครที่มีโรคประจำตัวเดิมอยู่แล้ว ต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะเชื้อไฟเก่ากำลังจะปะทุขึ้นมาใหม่
สำหรับ 3 ราศี ที่ต้องหันมาใส่ใจสุขภาพแบบเร่งด่วน ระวังโรคเก่ากำเริบ ได้แก่
1. ราศีเมษ
ชาวราศีเมษผู้ใช้สมองหนักและคิดเยอะตลอดเวลา ช่วงนี้ระวัง “โรคไมเกรน” และอาการปวดกระบอกตาจะกลับมาเล่นงานอย่างหนัก ความเครียดสะสมจากการงานที่คุณอาจไม่รู้ตัว จะส่งผลให้เส้นเลือดบีบตัวรุนแรง บางคนอาจมีอาการบ้านหมุน หรือวิงเวียนศีรษะร่วมด้วย หากเคยมีประวัติการปวดหัวเรื้อรัง อย่าชะล่าใจคิดว่ากินยาก็หาย เพราะรอบนี้อาจรุนแรงจนต้องพักงานยาว
2. ราศีกันย์
ชาวราศีกันย์เป็นราศีที่ธาตุอ่อนไหวต่อนภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ช่วงนี้ระวัง “โรคภูมิแพ้” กำเริบหนัก ไม่ว่าจะเป็นแพ้อากาศ แพ้ฝุ่น หรือผื่นคันตามผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจจะมีปัญหา คัดจมูก น้ำมูกไหล หรือไอเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาดสักที ร่างกายกำลังฟ้องว่าพักผ่อนไม่เพียงพอและภูมิตก ใครที่เคยเป็นไซนัสอักเสบ ต้องระวังการกลับมาเป็นซ้ำในช่วงนี้ให้ดี
3. ราศีตุลย์
ชาวราศีตุลย์ที่มักเสียสมดุลเรื่องการพักผ่อน ช่วงนี้ระวังเรื่อง “ระบบประสาทและฮอร์โมน” จะทำให้โรคเก่าๆ ที่เคยเป็นๆ หายๆ กลับมากวนใจ โดยเฉพาะอาการปวดตามข้อ ปวดหลัง หรือออฟฟิศซินโดรมที่จะลามไปถึงอาการปวดหัวตื้อๆ เหมือนมีอะไรมาบีบขมับ สัญญาณเตือนคือการนอนไม่หลับ หรือหลับไม่สนิท ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้โรคภัยต่างๆ รุมเร้าเข้ามาได้ง่ายขึ้น
คำแนะนำส่งท้าย
ร่างกายเปรียบเสมือนบ้าน หากฐานไม่ดี บ้านก็พร้อมจะพังทลาย สำหรับ 3 ราศีนี้ ขอให้ “ฟังเสียงร่างกาย” ให้มากกว่าเดิม ถ้ารู้สึกไม่ไหวให้รีบพักทันที อย่าฝืน แนะนำให้เสริมดวงสุขภาพด้วยการ “ปล่อยชีวิตสัตว์” เช่น ปล่อยปลาหน้าเขียง หรือบริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสงฆ์ อานิสงส์ผลบุญจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บให้ทุเลาลงได้
