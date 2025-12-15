กลุ่มปตท.-บางจาก ยันไม่มีการ “ส่งออกน้ำมัน” ไปกัมพูชา
ปตท ส่งออกน้ำมันไปกัมพูชา จริงไหม ? ล่าสุด กลุ่มปตท. แลบางจาก ยืนยันไม่มีการส่งออกน้ำมันไปประเทศกัมพูชา ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์
วันนี้ (15 ธ.ค.68) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ได้ออกแถลงการณ์โดยขอยืนยันว่า กลุ่ม ปตท. ไม่มีการส่งออกน้ํามันไปที่ ประเทศกัมพูชา โดยมีนโยบายงดส่งออกตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 และถือปฏิบัติมาตั้งแต่เกิดสถานการณ์ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน ในการตระหนักถึงความมั่นคงของประเทศและพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นสําคัญ
กลุ่ม ปตท. ขอเป็นกําลังใจและเคียงข้างทหาร ตํารวจ และประชาชน ในสถานการณ์ความไม่สงบ ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โทรศัพท์ 0-2537 1313 ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 15 ธันวาคม 2568
ขณะที่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ํามัน เชื้อเพลิงในประเทศกัมพูชา โดยไม่มีการขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงทั้งทางรถและทางเรือ
สําหรับการจัดส่งน้ำมันไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการดําเนินการตามคําสั่งซื้อและเอกสารทางการค้า อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมีจุดหมายปลายทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของหน่วยงานภาครัฐ ของประเทศนั้น ๆ ที่กําหนดให้การนําเข้า-ส่งออกและการขนส่งผ่านแดนน้ํามันเชื้อเพลิงต้องเป็นไปตามใบอนุญาต และพิธีการศุลกากรอย่างเคร่งครัด และห้ามการส่งต่อไปยังประเทศที่สาม
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับความมั่นคงของชาติและความมั่นคงด้านพลังงานของชาติ และขอเป็นกําลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ ทหาร ตํารวจและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายในบริเวณพื้นที่ชายแดนท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบ และหวังว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายในเร็ววัน
ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน).
