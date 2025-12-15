เคาะแล้ว ราชกิจจาฯ ปรับเพดานเงินสมทบผู้ประกันตน ม.33 เริ่ม 1 ม.ค. 69

ราชกิจจาฯ ประกาศปรับเพดานเงินสมทบ ม.33 แบบขั้นบันได ดีเดย์ 1 ม.ค. 69 เริ่มสูงสุด 17,500 บาท หวังเพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนสอดคล้องสภาพเศรษฐกิจ
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กฎกระทรวงกําหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 พ.ศ. 2568 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และมาตรา 46 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533
ข้อ 3 ค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบของผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 แต่ละคน ให้กําหนดเป็นจํานวน ดังต่อไปนี้
(1) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2571 จํานวน ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท และไม่เกินเดือนละ 17,500 บาท
(2) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2572 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2574 จํานวน ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท และไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท
(๓) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2572 เป็นต้นไป จํานวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท และไม่เกินเดือนละ 23,000 บาท
ให้ไว้ ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2568
ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงค่าจ้างขั้นต่ำ และขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แต่ละคน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทน เพิ่มขึ้นตามฐานในการคํานวณเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
