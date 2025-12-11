เปิดด่านคลองลึก รับคนไทย กลับจากปอยเปต ผวาปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา
ฝ่ายความมั่นคงสระแก้ว เตรียมรับคนไทยกว่า 6,000 คน กลับจากปอยเปต หลังผวาสถานการณ์สู้รบชายแดน เริ่มคัดกรอง 10 โมงเช้าวันนี้
สถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ได้ส่งผลกระทบให้คนไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา เกิดความหวาดวิตกเรื่องความปลอดภัย ล่าสุดฝ่ายความมั่นคงไทยได้รับรายงานว่ามีคนไทยจำนวนกว่า 6,000 คน ได้แจ้งความประสงค์ผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ เพื่อขอกลับเข้าประเทศไทยเป็นการด่วน โดยทางสถานทูตได้ประสานงานส่งต่อมายังกองกำลังบูรพาให้เตรียมรับมือภารกิจเคลื่อนย้ายคนไทยกลับบ้านในวันนี้
กระบวนการรับตัวและคัดกรองคนไทยกลับเข้าประเทศ จะเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการในเวลา 10.00 น. โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จะทำหน้าที่คัดแยกบุคคลออกเป็น 3 กลุ่มตามสถานะการเข้า-ออกเมือง ได้แก่
- กลุ่มที่เดินทางออกนอกประเทศถูกต้องตามกฎหมาย และมีหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรผ่านแดน (Border Pass) ที่ยังไม่หมดอายุ
- กลุ่มที่เดินทางออกถูกต้อง แต่เอกสารหมดอายุแล้ว
- กลุ่มที่ลักลอบเดินทางออกนอกประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติ
หลังจากผ่านขั้นตอนคัดกรองเบื้องต้น ตำรวจ สภ.คลองลึก จะตรวจสอบประวัติอาชญากรรม หมายจับ หรือประวัติคดีความ (Case ID) อย่างละเอียด หากพบผู้กระทำความผิดจะดำเนินการจับกุมและส่งฟ้องศาลตามกฎหมายทันที ส่วนผู้ที่ไม่มีประวัติความผิด ทางเจ้าหน้าที่จะส่งตัวต่อไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พม.) เพื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาและส่งกลับภูมิลำเนาต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อัปเดตรายชื่อ 9 วีรบุรุษชายแดน สดุดีทหารกล้า สละชีพป้องอธิปไตย ศึกไทย-กัมพูชา
- คริสติน่า มิสคอสโมลาว ไลฟ์สดกัมพูชา อ้าง พระแก้วมรกต มาจาก เขมร
- ทบ.โต้กลับ ฮุนเซน ชี้กัมพูชาเริ่มก่อน ยันไทยไม่ใช่ผู้รุกราน-มีสิทธิ์ตอบโต้เพื่อปกป้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: