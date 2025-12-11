กลาโหมเขมร ปัดจ้างทหารรับจ้างขับโดรนพลีชีพ วอนไทยหยุดปล่อยข่าวลวง
กระทรวงกลาโหมกัมพูชา ปฏิเสธจ้างทหารรับจ้างขับโดรนพลีชีพ วอนไทยหยุดปล่อยข่าวลวง ชี้มีเจตนาใส่ร้ายกัมพูชา เพื่อยกระดับการใช้อาวุธ
เพจเฟซบุ๊ก กระทรวงกลาโหมกัมพูชา โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กหลังมีกระแสว่ากัมพูชาจ้างทหารรับจ้างต่างชาติขับโดรนพลีชีพนั้น
โดยทางกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ระบุว่า กระทรวงกลาโหมกัมพูชาขอปฏิเสธเนื้อหาที่หนังสือพิมพ์ Thai Tribune และ เพจ Army Military Force โพสต์กล่าวว่ากัมพูชาใช้ทหารรับจ้างต่างชาติในการใช้โดรนพลีชีพในชายแดนไทย-กัมพูชา โดยระบุว่าเนื้อหาดังดล่าวเป็นเรื่องที่ถูกสร้างขึ้น และมีเจตนาเพียงเพื่อใส่ร้ายป้ายสีประเทศกัมพูชา
กัมพูชาขอเรียกร้องให้ฝ่ายไทยยุติการเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยเจตนาทั้งหมดโดยทันที ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ การรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลเท็จนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับกัมพูชา เพื่อเป็นการอ้างเหตุผลในการใช้อาวุธที่รุนแรงยิ่งขึ้นต่อกัมพูชา
