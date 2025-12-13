ข่าวกีฬาซีเกมส์วอลเลย์บอล

ตารางแข่งวอลเลย์บอลชายซีเกมส์ 2025 ลุ้น ไทย ประเดิม สิงคโปร์

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 13 ธ.ค. 2568 13:06 น.| อัปเดต: 13 ธ.ค. 2568 13:06 น.
541

โปรแกรมวอลเลย์บอลชาย SEA Games 2025 (ซีเกมส์ 2025) ทีมชาติไทยเจ้าภาพ ลงประเดิมนัดแรก พบ สิงคโปร์ วันนี้ 13 ธ.ค.68 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก ถ่ายทอดสด เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

การแข่งขันวอลเลย์บอลประเภททีมชาย รอบแรก แบ่งเป็น 2 สาย โดยทีมไทยอยู่ใน สายเอ ร่วมกับ สปป.ลาว, เวียดนาม และสิงคโปร์ ส่วนสายบีเดิมมีกัมพูชาแต่มีการถอนตัวออกจากการแข่งขัน ทำให้สายบีเหลือ 3 ทีม คือ อินโดนีเซีย, เมียนมา และฟิลิปปินส์

  • สายเอ ประกอบด้วย ไทย, ลาว, เวียดนาม, สิงคโปร์
  • สายบี ประกอบด้วย อินโดนีเซีย, เมียนมา, ฟิลิปปินส์
แฟ้มภาพ
วอลเลย์ชายซีเกมส์ 2025 ทีมชาติไทย
แฟ้มภาพ

โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ ครั้งที่ 33

วันที่ 13 ธันวาคม 2568

  • เวลา 12.30 น. เมียนมา พบ ฟิลิปปินส์
  • เวลา 15.00 น. ลาว พบ เวียดนาม
  • เวลา 17.30 น. ไทย พบ สิงคโปร์
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

วันที่ 14 ธันวาคม 2568

  • เวลา 17.30 น. สิงคโปร์ พบ เวียดนาม

วันที่ 15 ธันวาคม 2568

  • เวลา 10.00 น. เมียนมา พบ อินโดนีเซีย
  • เวลา 12.30 น. ไทย พบ ลาว

วันที่ 16 ธันวาคม 2568

  • เวลา 12.30 น. ฟิลิปปินส์ พบ อินโดฯ
  • เวลา 15.00 น. ลาว พบ สิงคโปร์
  • เวลา 17.30 น. เวียดนาม พบ ไทย
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

