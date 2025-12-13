ข่าวกีฬาซีเกมส์วอลเลย์บอล
ตารางแข่งวอลเลย์บอลชายซีเกมส์ 2025 ลุ้น ไทย ประเดิม สิงคโปร์
โปรแกรมวอลเลย์บอลชาย SEA Games 2025 (ซีเกมส์ 2025) ทีมชาติไทยเจ้าภาพ ลงประเดิมนัดแรก พบ สิงคโปร์ วันนี้ 13 ธ.ค.68 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก ถ่ายทอดสด เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
การแข่งขันวอลเลย์บอลประเภททีมชาย รอบแรก แบ่งเป็น 2 สาย โดยทีมไทยอยู่ใน สายเอ ร่วมกับ สปป.ลาว, เวียดนาม และสิงคโปร์ ส่วนสายบีเดิมมีกัมพูชาแต่มีการถอนตัวออกจากการแข่งขัน ทำให้สายบีเหลือ 3 ทีม คือ อินโดนีเซีย, เมียนมา และฟิลิปปินส์
- สายเอ ประกอบด้วย ไทย, ลาว, เวียดนาม, สิงคโปร์
- สายบี ประกอบด้วย อินโดนีเซีย, เมียนมา, ฟิลิปปินส์
โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ ครั้งที่ 33
วันที่ 13 ธันวาคม 2568
- เวลา 12.30 น. เมียนมา พบ ฟิลิปปินส์
- เวลา 15.00 น. ลาว พบ เวียดนาม
- เวลา 17.30 น. ไทย พบ สิงคโปร์
วันที่ 14 ธันวาคม 2568
- เวลา 17.30 น. สิงคโปร์ พบ เวียดนาม
วันที่ 15 ธันวาคม 2568
- เวลา 10.00 น. เมียนมา พบ อินโดนีเซีย
- เวลา 12.30 น. ไทย พบ ลาว
วันที่ 16 ธันวาคม 2568
- เวลา 12.30 น. ฟิลิปปินส์ พบ อินโดฯ
- เวลา 15.00 น. ลาว พบ สิงคโปร์
- เวลา 17.30 น. เวียดนาม พบ ไทย
