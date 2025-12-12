เพจดัง ถอดบทเรียนคดี ‘ณัฐปง’ สัญญาณเตือนฆ่าตัวตายชัดมาก แต่คนรอบข้างมองข้าม
เพจ ดราม่าแอดดิก ถอดบทเรียนเศร้าคดี ‘ณัฐวุฒิ’ ชี้สัญญาณเตือนชัดเจนแต่ถูกมองข้าม แนะจำให้แม่น ‘3 ส.’ ช่วยชีวิตคนใกล้ตัว
เพจเฟซบุ๊กดัง “Drama-addict” ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจ ถอดบทเรียนจากกรณีการเสียชีวิตของ ณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวช่อง 8 ที่สุดท้ายแล้วชัดเจนว่าจบชีวิตตัวเองด้วยการกินสารไซยาไนด์ โดยชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญว่า สัญญาณเตือน ของการฆ่าตัวตายนั้นปรากฏชัดเจนผ่านคำบอกเล่าของคนใกล้ชิด แต่กลับไม่มีการดำเนินการช่วยเหลือทางจิตเวชได้ทันท่วงที
ทางเพจระบุว่า จากการติดตามข่าวและการสัมภาษณ์บุคคลแวดล้อมของผู้เสียชีวิต พบว่ามีสัญญาณเสี่ยงเกิดขึ้นมากมายก่อนเกิดเหตุ ซึ่งคนรอบข้างได้รับรู้อยู่แล้ว ได้แก่
-
การรับรู้ว่าผู้เสียชีวิตมีสารอันตราย (ไซยาไนด์) ในครอบครอง
-
การรับรู้ว่ามีการไปเสาะหาสารดังกล่าวมา
-
การรับรู้ถึงความเครียดสะสมรุนแรง ทั้งเรื่องส่วนตัวและหน้าที่การงาน
-
มีการพูดชักชวนให้ไปลงมือทำร่วมกันจริง
จ่าแสดงความเสียดายว่า หากคนใกล้ชิดตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณเตือนภัยระดับวิกฤต รีบพาไปปรึกษาจิตแพทย์ เหตุการณ์สลดนี้อาจถูกยับยั้งไว้ได้
เช็กด่วน! 10 สัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตาย
เพื่อให้กรณีนี้เป็นอุทาหรณ์ อ้างอิงจากกรมสุขภาพจิตและกรมอนามัย ได้ระบุลักษณะของสัญญาณเตือนที่คนรอบข้างต้องเฝ้าระวัง ดังนี้
-
ประสบปัญหาชีวิตรุนแรง
-
มีการใช้สุราหรือยาเสพติด
-
มีประวัติคนในครอบครัวทำร้ายตัวเอง
-
แยกตัว ไม่พูดกับใคร
-
นอนไม่หลับ
-
หน้าตาเศร้าหมอง
-
ชอบพูดบ่นว่าอยากตาย
-
มีอารมณ์แปรปรวน
-
เคยคิดหรือพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน
-
มีการวางแผนการฆ่าตัวตายไว้ (เช่น การหาสารพิษมาเก็บไว้)
หากพบเห็นคนใกล้ชิดมีอาการดังกล่าว ขอให้ยึดหลัก 3 ส. เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นทันที
-
สอดส่อง (Look): มองหาผู้ที่ส่งสัญญาณเตือนหรือมีความคิดทำร้ายตัวเอง
-
ใส่ใจรับฟัง (Listen): ชวนพูดคุยด้วยความเข้าใจ ให้เขาระบายความรู้สึกโดยไม่ตำหนิหรือวิพากษ์วิจารณ์
-
ส่งต่อเชื่อมโยง (Link): แนะนำหรือพาไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เช่น จิตแพทย์ หรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323(ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือใช้แอปพลิเคชัน Sabaijai
โพสต์ดังกล่าวทิ้งท้ายด้วยการขอให้สังคมตื่นตัวและไม่นิ่งเฉยต่อสัญญาณความเสี่ยงเหล่านี้ เพราะการ “เอะใจ” เพียงเล็กน้อยของคนรอบข้าง อาจหมายถึงการช่วยชีวิตคนคนหนึ่งไว้ได้
