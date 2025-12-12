ข่าว

เพจดัง ถอดบทเรียนคดี ‘ณัฐปง’ สัญญาณเตือนฆ่าตัวตายชัดมาก แต่คนรอบข้างมองข้าม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ธ.ค. 2568 13:32 น.| อัปเดต: 12 ธ.ค. 2568 13:32 น.
196
เพจดัง ถอดบทเรียนคดี 'ณัฐปง' สัญญาณเตือนฆ่าตัวตายชัดมาก แต่คนรอบข้างมองข้าม

เพจ ดราม่าแอดดิก ถอดบทเรียนเศร้าคดี ‘ณัฐวุฒิ’ ชี้สัญญาณเตือนชัดเจนแต่ถูกมองข้าม แนะจำให้แม่น ‘3 ส.’ ช่วยชีวิตคนใกล้ตัว

เพจเฟซบุ๊กดัง “Drama-addict” ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจ ถอดบทเรียนจากกรณีการเสียชีวิตของ ณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวช่อง 8 ที่สุดท้ายแล้วชัดเจนว่าจบชีวิตตัวเองด้วยการกินสารไซยาไนด์ โดยชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญว่า สัญญาณเตือน ของการฆ่าตัวตายนั้นปรากฏชัดเจนผ่านคำบอกเล่าของคนใกล้ชิด แต่กลับไม่มีการดำเนินการช่วยเหลือทางจิตเวชได้ทันท่วงที

ทางเพจระบุว่า จากการติดตามข่าวและการสัมภาษณ์บุคคลแวดล้อมของผู้เสียชีวิต พบว่ามีสัญญาณเสี่ยงเกิดขึ้นมากมายก่อนเกิดเหตุ ซึ่งคนรอบข้างได้รับรู้อยู่แล้ว ได้แก่

  1. การรับรู้ว่าผู้เสียชีวิตมีสารอันตราย (ไซยาไนด์) ในครอบครอง

  2. การรับรู้ว่ามีการไปเสาะหาสารดังกล่าวมา

  3. การรับรู้ถึงความเครียดสะสมรุนแรง ทั้งเรื่องส่วนตัวและหน้าที่การงาน

  4. มีการพูดชักชวนให้ไปลงมือทำร่วมกันจริง

จ่าแสดงความเสียดายว่า หากคนใกล้ชิดตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณเตือนภัยระดับวิกฤต รีบพาไปปรึกษาจิตแพทย์ เหตุการณ์สลดนี้อาจถูกยับยั้งไว้ได้

RIP ณัฐวุฒิ ปงลังกา
ภาพ Facebook @ต้น อยุธยา ข่าวสาร ฅนอยุธยา

เช็กด่วน! 10 สัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตาย

เพื่อให้กรณีนี้เป็นอุทาหรณ์ อ้างอิงจากกรมสุขภาพจิตและกรมอนามัย ได้ระบุลักษณะของสัญญาณเตือนที่คนรอบข้างต้องเฝ้าระวัง ดังนี้

  • ประสบปัญหาชีวิตรุนแรง

  • มีการใช้สุราหรือยาเสพติด

  • มีประวัติคนในครอบครัวทำร้ายตัวเอง

  • แยกตัว ไม่พูดกับใคร

  • นอนไม่หลับ

  • หน้าตาเศร้าหมอง

  • ชอบพูดบ่นว่าอยากตาย

  • มีอารมณ์แปรปรวน

  • เคยคิดหรือพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน

  • มีการวางแผนการฆ่าตัวตายไว้ (เช่น การหาสารพิษมาเก็บไว้)

หากพบเห็นคนใกล้ชิดมีอาการดังกล่าว ขอให้ยึดหลัก 3 ส. เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นทันที

  1. สอดส่อง (Look): มองหาผู้ที่ส่งสัญญาณเตือนหรือมีความคิดทำร้ายตัวเอง

  2. ใส่ใจรับฟัง (Listen): ชวนพูดคุยด้วยความเข้าใจ ให้เขาระบายความรู้สึกโดยไม่ตำหนิหรือวิพากษ์วิจารณ์

  3. ส่งต่อเชื่อมโยง (Link): แนะนำหรือพาไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เช่น จิตแพทย์ หรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323(ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือใช้แอปพลิเคชัน Sabaijai

โพสต์ดังกล่าวทิ้งท้ายด้วยการขอให้สังคมตื่นตัวและไม่นิ่งเฉยต่อสัญญาณความเสี่ยงเหล่านี้ เพราะการ “เอะใจ” เพียงเล็กน้อยของคนรอบข้าง อาจหมายถึงการช่วยชีวิตคนคนหนึ่งไว้ได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

นานา-เวย์ ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต Land Of Music

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทรัมป์ เผยผลคุย ไทย-กัมพูชา ผู้นำสองประเทศตกลง “หยุดยิง” คืนสู่ปฏิญญาร่วมฯ

28 นาที ที่แล้ว
อนุทิน แถลงหลังคุย ทรัมป์ ชี้กัมพูชาเป็นฝ่ายรุกราน ย้ำ ผู้ละเมิดต้องเป็นผู้แก้ไข ข่าว

อนุทิน แถลงหลังคุย ทรัมป์ ชี้กัมพูชาละเมิดข้อตกลง-รุกราน ย้ำ ผู้ละเมิดต้องเป็นผู้แก้ไข

53 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 16 ธันวาคม 2568 เลขเด็ด

แห่ส่อง! เลขเด็ด ‘ปิงปองน้องเพชรกล้า’ งวด 16/12/68 แนวทางโค้งสุดท้าย ก่อนสิ้นปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 13/12/68 ดูดวง

6 ราศี งานหนัก แต่ “รวย” อดทนหน่อย ปลายทางคือเศรษฐี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโปงแก๊งวิปริต วัยรุ่นชาย 38 ราย ฆ่าตัวตาย โดนหลอกส่งรูปโป๊ ขู่ประจานแลกเงิน ข่าวต่างประเทศ

เปิดโปงแก๊งวิปริต วัยรุ่นชาย 38 ราย ฆ่าตัวตาย โดนหลอกส่งรูปโป๊ ขู่ประจานแลกเงิน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางเอกดัง เหวี่ยงใส่แม่ลูกป่วยระยะสุดท้ายกลางสนามบิน สุดท้ายต้องขอโทษสำนึกผิด บันเทิง

นางเอกดัง เหวี่ยงใส่แม่ลูกป่วยระยะสุดท้ายกลางสนามบิน สุดท้ายต้องขอโทษสำนึกผิด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 13 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก! นักเสี่ยงโชคจับตา &quot;ปฏิทินคำชะโนด&quot; แชร์ว่อนโซเชียล หวังคว้าโชคใหญ่รับปีใหม่ วิเคราะห์เลข 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ดคำชะโนด งวด 16 ธ.ค. 68 แห่เก็งเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูกสาวหายตัว 14 ปี พ่อใจสลาย ย้อนสำนึก คำตวาด ในอดีต ต้นเหตุลูกไม่กลับบ้าน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาว 12 ธ.ค. 68 จะประกาศในเวลา 20.00 น. หวยลาว

หวยลาว 12 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัล 6 ตัว เช็กสถิติย้อนหลังวันศุกร์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อเลี้ยงสวีเดนข่มขืนลูกเลี้ยงไทย มาราธอนกว่า 200 ตั้งแต่อายุ 12 ศาลจำคุก 12 ปี ข่าวต่างประเทศ

พ่อเลี้ยงสวีเดนข่มขืนลูกเลี้ยงไทย มาราธอนกว่า 200 ตั้งแต่อายุ 12 ศาลจำคุก 12 ปี

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สมัครงาน ป.ป.ช. 2568 สอบบรรจุ 200 อัตรา เงินเดือนเริ่ม 18,150 เช็กคุณสมบัติที่นี่

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แรงมาก! โอซา แวง บอกใคร? หยุดเล่นบทเหยื่อ พร้อมแฉปมหุ้นปลอม-กุเรื่องเท็จรักผัวเพื่อน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปเหรียญซีเกมส์ วันที่ 12 ธ.ค. ไทยคว้า 46 ทองนำโด่ง ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 12 ธ.ค. ไทยฟอร์มดุ กวาดม้วนเดียว 46 ทอง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เวย์ ไทยเทเนียม ดอดรับทราบข้อกล่าวหา “ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์” หลังถูกออกหมายเรียก

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาคที่ 2 เบรกหัวทิ่ม ปัดข่าว “เขมรยกธงขาว” เตือน อย่าเพิ่งเฮ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชวนดู ฝนดาวตกเจมินิดส์ 13-14 ธ.ค. 2568 กี่โมง ทิศไหน งดงามส่งท้ายปี บันเทิง

ชวนดู ฝนดาวตกเจมินิดส์ 13-14 ธ.ค. 2568 กี่โมง ทิศไหน งดงามส่งท้ายปี

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา โต้กลับ โอซา แวง ไม่รู้ว่าจะสื่ออะไร? ยันไม่มีปัญหาหรือติดค้างอะไร บันเทิง

นานา โต้กลับ โอซา แวง ไม่รู้ว่าจะสื่ออะไร? ยันไม่มีปัญหาหรือติดค้างอะไร

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกสารเชิญประชุมเกี่ยวกับประกันสังคม ปฏิทิน 69 ถูกส่งถึงสภาแรงงาน ข่าวการเมือง

สส.สหัสวัต แฉ ประกันสังคม ร่อนเอกสารดัน ปฏิทิน ปี 69 หลังยุบสภา ลั่น “จะเอาให้ได้เลยใช่ไหม?”

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กัณวีร์” แจ้งลาออกพรรค ขอโทษประชาชน หลัง “อนุทิน” ยื่นยุบสภา

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพิ่มค่าจ้าง พนง.ราชการ รวดเดียว 3,500 บาท กางระเบียบ ใครเข้าเกณฑ์บ้างเช็กเลย เศรษฐกิจ

เพิ่มค่าจ้าง พนง.ราชการ รวดเดียว 3,500 บาท กางระเบียบ ใครเข้าเกณฑ์บ้างเช็กเลย

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮดี้ อแมนด้า กังวลความปลอดภัย หลังถูกเตือนเรื่องเสียงดัง หวั่นเข้าข่ายบุกรุก บันเทิง

ไฮดี้ อแมนด้า ผวาโดนคุกคาม เพื่อนบ้านแปะป้ายเตือน น้องชายเล่นเกมเสียงดังกลางดึก

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ตรวจสอบสถานะเงินน้ำท่วมปี 68 ผ่านเว็บ flood68.disaster เงิน 9000 เข้าวันไหน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
การตรวจสอบสถานะการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านระบบพร้อมเพย์ ข่าว

ตรวจสอบสถานะ เงินเยียวยาน้ำท่วม 2568 เช็กวิธีลงทะเบียน-สถานะออนไลน์

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ธ.ค. 2568 13:32 น.| อัปเดต: 12 ธ.ค. 2568 13:32 น.
196
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นานา-เวย์ ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต Land Of Music

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 16 ธันวาคม 2568

แห่ส่อง! เลขเด็ด ‘ปิงปองน้องเพชรกล้า’ งวด 16/12/68 แนวทางโค้งสุดท้าย ก่อนสิ้นปี

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
ดูดวงวันนี้ 13/12/68

6 ราศี งานหนัก แต่ “รวย” อดทนหน่อย ปลายทางคือเศรษฐี

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
เปิดโปงแก๊งวิปริต วัยรุ่นชาย 38 ราย ฆ่าตัวตาย โดนหลอกส่งรูปโป๊ ขู่ประจานแลกเงิน

เปิดโปงแก๊งวิปริต วัยรุ่นชาย 38 ราย ฆ่าตัวตาย โดนหลอกส่งรูปโป๊ ขู่ประจานแลกเงิน

เผยแพร่: 12 ธันวาคม 2568
Back to top button