พุทธอภิวรรณ เผยบทสรุป คดีนัทปง ไม่ใช่ฆาตกรรม ต้องยอมรับความจริง
บทสรุปความจริงคดี นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา ตำรวจงัดหลักฐานวงจรปิด-ผลพิสูจน์ชัด ไร้เงาคนทำร้าย ครอบครัวรับร่างประกอบพิธี
สืบเนื่องจากการเสียชีวิตอย่างปริศนาของ “นัท-ณัฐวุฒิ ปงลังกา” นักข่าวช่อง 8 ภายในบ้านพัก ตอนแรกเข้าว่าไหลตาย ก่อนจะพบสารไซยาไนด์ในที่เกิดเหตุ สร้างความสงสัยให้กับสังคมและครอบครัว ว่าจะไม่ใช่การเสียชีวิตจากเหตุธรรมชาติ เนื่องจากมีประเด็นเรื่องกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ (บิ๊ก, ต้น, กิต) จนนำไปสู่การอายัดร่างเพื่อชันสูตร สืบสวนหาความจริงอย่างละเอียดโดยกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
คืบหน้าล่าสุด ในรายการ Phutta talk ทางยูทูบ โดย พุทธอภิวรรณ รายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 1 พร้อมทีมพิสูจน์หลักฐาน ได้นำตัวพยานบุคคลสำคัญ ได้แก่ พ่อแม่ของผู้เสียชีวิต, น้องชาย, และกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ ต้น, กิต, และไอซ์-สารวัตรกิจจา เข้าไปชี้จุดและตรวจสอบภายในบ้านที่เกิดเหตุอีกครั้ง มีการแยกสอบปากคำทีละกลุ่มเพื่อป้องกันการเตี๊ยมข้อมูล
1. ไขปริศนา ถุงยา ถุงซิปล็อก
ประเด็นที่โลกออนไลน์ตั้งข้อสังเกตเรื่องจำนวนถุงบรรจุสารเคมีว่ามีกี่ถุงกันแน่ เนื่องจากมีภาพถุงยาซีลปกติและถุงซิปล็อกใส ความจริงคือมีเพียงถุงเดียว เป็นถุงซิปล็อกใสที่พบเสียบอยู่บริเวณหัวนอนของนัทหลังโต๊ะคอมพิวเตอร์ชั้นล่าง
ไอซ์ให้ข้อมูลว่า เมื่อไปเจอถุงซิปล็อกใสในที่เกิดเหตุและสงสัยว่าเป็นสารอันตราย จึงแบ่งสารบางส่วนใส่ซองยา เพื่อส่งให้ทีมแพทย์ (หมอหมู/พี่ธนกฤต) นำไปตรวจเบื้องต้น ทำให้ภาพที่ปรากฏในสื่อดูเหมือนมี 2 ถุง แต่ต้นตอมาจากถุงเดียวกัน
สารในถุงที่พบในบ้าน สารในซองยาที่แบ่งไปตรวจ และสารที่พบในร่างของนัท “เป็นสารชนิดเดียวกันและตรงกันทั้งหมด”
2. หลักฐานจากกล้องวงจรปิด (CCTV)
ก่อนหน้านี้มีความกังวลว่าไฟล์ภาพอาจสูญหายหรือดูไม่ได้ แต่ล่าสุดตำรวจสามารถกู้ไฟล์ภาพวงจรปิดได้ครบทุกมุม 100% ย้อนหลังไปได้ถึง 1 เดือน ซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดที่ไขคดีนี้ กล้องบันทึกภาพภายในบ้านและในห้องที่เกิดเหตุได้ทั้งหมด ยืนยันไทม์ไลน์ว่าขณะเกิดเหตุ นัทอยู่เพียงลำพัง ไม่มีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นแต่อย่างใด
ลำดับเหตุการณ์ นัทมีปากเสียงกับ “บิ๊ก” ก่อนจะเดินลงมาที่ห้องด้านล่าง (ห้องแดง/ห้องเล็ก) ซึ่งเป็นจุดที่บิ๊ก ได้นำสารเข้าไปวางไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว ภาพวงจรปิดจับภาพตอนนัทเดินเข้าห้องไปและเกิดเหตุการณ์ต่อมา
3. ไขข้อข้องใจเรื่อง “เสียงกรน” กรณีที่ “ต้น” ให้การว่าได้ยินเสียงนัทกรนตอนเวลาประมาณ 07.30 น. จนเข้าใจว่านัทหลับนั้น จากการวิเคราะห์ทางการแพทย์และหลักฐาน สรุปว่าเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายหรือการหายใจเฮือกสุดท้ายที่เกิดจากฤทธิ์ของสารเคมี ไม่ใช่การนอนหลับปกติ
ดังนั้น จากการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งวงจรปิด ผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ และคำให้การ ตำรวจสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้ว่า ไม่ได้เกิดจากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย หลักฐานชิ้นสำคัญคือวงจรปิดที่ยืนยันว่าผู้ตายอยู่ลำพังในขณะเกิดเหตุ และสารพิษที่พบในร่างกายตรงกับวัตถุพยานในบ้าน ทางครอบครัวเมื่อได้รับทราบข้อมูลและเห็นหลักฐานจากตำรวจแล้ว ยอมรับในข้อเท็จจริงและไม่มีข้อติดใจสงสัย
ประเด็นทรัพย์สินและพินัยกรรม มีข่าวลือในโซเชียลมีเดียเรื่องพินัยกรรมอาจตกเป็นของบุคคลอื่น ข้อเท็จจริงคือ พินัยกรรมและทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นของ ครอบครัว พ่อแม่และพี่น้อง มีการเปิดตู้เซฟตรวจสอบทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว
กำหนดการพิธีศพ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทางกฎหมาย ครอบครัวได้รับร่างของ “นัท” กลับไปประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีกำหนดการดังนี้
• สถานที่: วัดกล้วย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
• วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม:
◦ 10.00 น. สวดพระพุทธมนต์
◦ 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
◦ 13.00 น. สวดมาติกาบังสุกุล
◦ 14.00 น. เคลื่อนศพสู่เมรุ
◦ 15.00 น. ประชุมเพลิง (ฌาปนกิจ)
• วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม: เก็บอัฐิในช่วงเช้า
สุดท้าย ทางรายการพุทธทอล์ค โดย “พุทธ อภิวรรณ” และ “ไอซ์” ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยงานที่ทำงานอย่างละเอียดรอบคอบจนความจริงปรากฏ พร้อมทั้งแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของน้องชายร่วมงาน และฝากเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนดูแลใส่ใจคนรอบข้าง บอกรักกันในวันที่ยังมีโอกาส เพราะเวลาเป็นสิ่งมีค่าที่ไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้
