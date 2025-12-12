ข่าวการเมือง

เต้น ณัฐวุฒิ ทำนายไว้แม่นมาก ภูมิใจไทย ฉีก MOA ได้ทันที อะไรผูกมัดเลย

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 12 ธ.ค. 2568 09:21 น.| อัปเดต: 12 ธ.ค. 2568 09:21 น.
ย้อนฟัง เต้น ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ พูดไว้ หลายเดือนก่อน MOA ภูมิใจไทยเซ็นพรรคประชาชน ไม่มีสภาพบังคับใครเลย ก่อนวันที่ 12 ธ.ค.68 มีประกาศยุบสภา

วันที่ 12 ธ.ค.2568 หลังจาก อนุทิน ชาญวีรกูล ประกาศยุบสภา และราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกายุบสภา พ.ศ.2568 เตรียมเลือกตั้งใหม่ไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน

ล่าสุด นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์คลิปมาก่อนกาล เมื่อครั้งที่เดินทางไปออกรายการ “กรรมกรข่าว คุยนอกจอ” ของ สรยุทธ สุทัศนะจินดา เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2568 แสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง MOA ของพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทย เนื้อหาตอนหนึ่งระบุว่า

“ผมก็คิดว่าแก (อนุทิน ชาญวีรกูล) ยุบได้นะ เพราะแกไม่ขาดทุนอะไร เรื่องประชามติ เรื่องแก้รัฐธรรมนูญ แกออกง่ายเลย แกบอกสว.ไม่เอาด้วย แต่คนที่จะต้องอธิบายกับประชาชนก็คือพรรคสีส้ม(พรรคประชาชน)ว่าที่คุณไปตกลงกัน คุณคุยกันว่าอย่างไร

ประทานโทษไม่มีเจตนาพาดพิง แต่เห็นว่า ธนาธร พูดในเวทีเดียวกันกับไม่มีวันที่ 121 ว่าไม่มีสถานการณ์ไหน ไม่มีช่วงเวลาใด ที่เราจะมีอำนาจต่อรองสูงขนาดนี้ นี่คือช่วงเวลาที่มีอำนาจต่อรองสูงที่สุด ผมก็ฟังนะครับ แต่ผมจะถามว่า แล้วต่อรองมาได้เท่านี้หรอ ต่อรองมาแบบปลายเปิด ไม่มีอะไรผูกมัดเขาเลย อำนาจต่อรองที่สูงที่สุด ได้ต่อรองมาเท่านี้เองใช่หรือไม่

คุณสรยุทธลองนับสิ MOA 5 ข้อ ถ้าหากว่าเขาพริ้วไปตามช่องทำอะไรเขาได้บ้าง ผมคิดว่ามันจะไปไม่ถึงประชามติ คือ MOA ฉบับนี้มันร่างกันแบบหลวมมาก ๆ ไม่มีสภาพบังคับใครเลย นอกจากบังคับพรรคประชาชนและบังคับประเทศไทย

คือภูมิใจไทยนับตั้งแต่วันที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรี เขาไม่ได้แสดงว่าออกเลยว่าอีนังขังขอบกับ MOA นอกจากคุณอนุทิน และสมาชิกพรรคพูดเป็นครั้งคราว แต่การปฏิบัติไม่เลยนะตั้งแต่เขาเริ่มตกลงกัน”

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 12 ธ.ค. 2568 09:21 น.| อัปเดต: 12 ธ.ค. 2568 09:21 น.
