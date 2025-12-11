ข่าว

คปภ. สั่ง เพิกถอนใบอนุญาต ตัวแทน “ไทยประกันชีวิต” โกงเบี้ย 100 ล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ธ.ค. 2568 14:35 น.| อัปเดต: 11 ธ.ค. 2568 14:36 น.
704
คปภ. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

จบดราม่าตัวแทนทิพย์ คปภ. สั่งเพิกถอนใบอนุญาต “นางสาวจันเกตุ” ตัวแทนดังไทยประกันชีวิต หลังก่อเหตุตุ๋นเบี้ยประกันกว่า 100 ล้านบาท พร้อมแจ้งความดำเนินคดีฐานฉ้อฉล สั่งบริษัทแม่รับผิดชอบความเสียหายลูกค้า

จากกรณีดราม่าสะเทือนวงการประกันภัย ที่มีการแฉบนโลกออนไลน์ว่า ตัวแทนระดับท็อปของบริษัทประกันชีวิตชื่อดัง (อักษรย่อ TH) ก่อเหตุหลอกลวงเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากลูกค้า เสียหายรวมกว่า 100 ล้านบาท จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าบริษัทปัดความรับผิดชอบและหน่วยงานกำกับดูแลนิ่งเฉยนั้น

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมโชว์มาตรการลงโทษขั้นเด็ดขาด โดยยืนยันว่าได้ตรวจสอบเรื่องนี้มาก่อนที่จะเป็นข่าวในโซเชียลมีเดีย

จากการสอบสวนของทีมป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉลประกันภัย พบว่าผู้กระทำผิดคือ นางสาวจันเกตุ ทับบุญ ตัวแทนประกันชีวิตของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยมีพฤติการณ์หลอกลวงผู้เอาประกันภัย ดังนี้

  • ชักชวนให้ลูกค้าชำระเบี้ยประกันภัยล่วงหน้า โดยโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของนางสาวจันเกตุ

  • สร้างแรงจูงใจด้วยการเสนอ “ส่วนลดค่าเบี้ย 15%” หรือ “แจกทองคำ” เป็นสิ่งตอบแทน

  • เมื่อลูกค้ายอมจ่ายเงิน นางสาวจันเกตุกลับไม่นำเงินส่งเข้าบริษัท

  • เบื้องต้นพบผู้เสียหายจากการตรวจสอบแล้ว 12 ราย
ตัวแทนประกันชีวิตไทยประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาตหลังโกงเบี้ย 100 ล้าน
คปภ. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

เมื่อตรวจสอบพบหลักฐานการทุจริตชัดเจน และนางสาวจันเกตุไม่เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงตามหนังสือเรียก ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าหน้าที่ คปภ. จึงได้ดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด ดังนี้

1. นายทะเบียนได้ออกคำสั่งที่ 75/2568 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2568 เพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตของนางสาวจันเกตุ ทับบุญ เรียบร้อยแล้ว

2. นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ คปภ. สั่งการให้แจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวจันเกตุ ในฐานความผิด “ฉ้อฉลประกันภัย” (ตามมาตรา 114/3 แห่ง พ.ร.บ.ประกันชีวิตฯ) ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างออกหมายเรียก

ในส่วนของความรับผิดชอบต่อผู้เสียหาย นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ รองเลขาธิการ คปภ. ได้เรียกผู้บริหารของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มาชี้แจงตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 พร้อมสั่งการเข้มงวด 3 ข้อ

1. บริษัทต้องรับผิดชอบต่อผู้เอาประกันภัยจากการกระทำของตัวแทนในสังกัด จะปัดความรับผิดชอบไม่ได้

2. ให้เร่งตรวจสอบข้อมูล ประเมินผลกระทบ และแก้ไขปัญหาโดยไม่ให้กระทบสิทธิของผู้เอาประกันภัย

3. ให้บริษัทตรวจสอบความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน และวางแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ

คปภ. ฝากเตือนประชาชนเพื่อป้องกันการถูกโกง โดยเน้นย้ำมาตรการการชำระเบี้ยประกันภัยที่ปลอดภัยที่สุด

1. การจ่ายเบี้ยประกัน ต้องโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทประกันภัยโดยตรง “ห้ามโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวแทน” เด็ดขาด

2. หากจำเป็นต้องจ่ายเงินสด ตัวแทนต้องแจ้งเข้าระบบบริษัททันที และนายหน้าบุคคลธรรมดาห้ามรับเงินสดโดยตรง

หากประชาชนพบปัญหาหรือพฤติกรรมไม่ชอบมาพากล สามารถติดต่อ สายด่วน คปภ. 1186 ได้ทันที

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

นานา-เวย์ ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต Land Of Music

5 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทรัมป์ เผยผลคุย ไทย-กัมพูชา ผู้นำสองประเทศตกลง “หยุดยิง” คืนสู่ปฏิญญาร่วมฯ

26 นาที ที่แล้ว
อนุทิน แถลงหลังคุย ทรัมป์ ชี้กัมพูชาเป็นฝ่ายรุกราน ย้ำ ผู้ละเมิดต้องเป็นผู้แก้ไข ข่าว

อนุทิน แถลงหลังคุย ทรัมป์ ชี้กัมพูชาละเมิดข้อตกลง-รุกราน ย้ำ ผู้ละเมิดต้องเป็นผู้แก้ไข

51 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 16 ธันวาคม 2568 เลขเด็ด

แห่ส่อง! เลขเด็ด ‘ปิงปองน้องเพชรกล้า’ งวด 16/12/68 แนวทางโค้งสุดท้าย ก่อนสิ้นปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 13/12/68 ดูดวง

6 ราศี งานหนัก แต่ “รวย” อดทนหน่อย ปลายทางคือเศรษฐี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโปงแก๊งวิปริต วัยรุ่นชาย 38 ราย ฆ่าตัวตาย โดนหลอกส่งรูปโป๊ ขู่ประจานแลกเงิน ข่าวต่างประเทศ

เปิดโปงแก๊งวิปริต วัยรุ่นชาย 38 ราย ฆ่าตัวตาย โดนหลอกส่งรูปโป๊ ขู่ประจานแลกเงิน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางเอกดัง เหวี่ยงใส่แม่ลูกป่วยระยะสุดท้ายกลางสนามบิน สุดท้ายต้องขอโทษสำนึกผิด บันเทิง

นางเอกดัง เหวี่ยงใส่แม่ลูกป่วยระยะสุดท้ายกลางสนามบิน สุดท้ายต้องขอโทษสำนึกผิด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 13 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก! นักเสี่ยงโชคจับตา &quot;ปฏิทินคำชะโนด&quot; แชร์ว่อนโซเชียล หวังคว้าโชคใหญ่รับปีใหม่ วิเคราะห์เลข 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ดคำชะโนด งวด 16 ธ.ค. 68 แห่เก็งเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูกสาวหายตัว 14 ปี พ่อใจสลาย ย้อนสำนึก คำตวาด ในอดีต ต้นเหตุลูกไม่กลับบ้าน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาว 12 ธ.ค. 68 จะประกาศในเวลา 20.00 น. หวยลาว

หวยลาว 12 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัล 6 ตัว เช็กสถิติย้อนหลังวันศุกร์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อเลี้ยงสวีเดนข่มขืนลูกเลี้ยงไทย มาราธอนกว่า 200 ตั้งแต่อายุ 12 ศาลจำคุก 12 ปี ข่าวต่างประเทศ

พ่อเลี้ยงสวีเดนข่มขืนลูกเลี้ยงไทย มาราธอนกว่า 200 ตั้งแต่อายุ 12 ศาลจำคุก 12 ปี

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สมัครงาน ป.ป.ช. 2568 สอบบรรจุ 200 อัตรา เงินเดือนเริ่ม 18,150 เช็กคุณสมบัติที่นี่

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แรงมาก! โอซา แวง บอกใคร? หยุดเล่นบทเหยื่อ พร้อมแฉปมหุ้นปลอม-กุเรื่องเท็จรักผัวเพื่อน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปเหรียญซีเกมส์ วันที่ 12 ธ.ค. ไทยคว้า 46 ทองนำโด่ง ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 12 ธ.ค. ไทยฟอร์มดุ กวาดม้วนเดียว 46 ทอง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เวย์ ไทยเทเนียม ดอดรับทราบข้อกล่าวหา “ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์” หลังถูกออกหมายเรียก

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาคที่ 2 เบรกหัวทิ่ม ปัดข่าว “เขมรยกธงขาว” เตือน อย่าเพิ่งเฮ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชวนดู ฝนดาวตกเจมินิดส์ 13-14 ธ.ค. 2568 กี่โมง ทิศไหน งดงามส่งท้ายปี บันเทิง

ชวนดู ฝนดาวตกเจมินิดส์ 13-14 ธ.ค. 2568 กี่โมง ทิศไหน งดงามส่งท้ายปี

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา โต้กลับ โอซา แวง ไม่รู้ว่าจะสื่ออะไร? ยันไม่มีปัญหาหรือติดค้างอะไร บันเทิง

นานา โต้กลับ โอซา แวง ไม่รู้ว่าจะสื่ออะไร? ยันไม่มีปัญหาหรือติดค้างอะไร

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกสารเชิญประชุมเกี่ยวกับประกันสังคม ปฏิทิน 69 ถูกส่งถึงสภาแรงงาน ข่าวการเมือง

สส.สหัสวัต แฉ ประกันสังคม ร่อนเอกสารดัน ปฏิทิน ปี 69 หลังยุบสภา ลั่น “จะเอาให้ได้เลยใช่ไหม?”

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กัณวีร์” แจ้งลาออกพรรค ขอโทษประชาชน หลัง “อนุทิน” ยื่นยุบสภา

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพิ่มค่าจ้าง พนง.ราชการ รวดเดียว 3,500 บาท กางระเบียบ ใครเข้าเกณฑ์บ้างเช็กเลย เศรษฐกิจ

เพิ่มค่าจ้าง พนง.ราชการ รวดเดียว 3,500 บาท กางระเบียบ ใครเข้าเกณฑ์บ้างเช็กเลย

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮดี้ อแมนด้า กังวลความปลอดภัย หลังถูกเตือนเรื่องเสียงดัง หวั่นเข้าข่ายบุกรุก บันเทิง

ไฮดี้ อแมนด้า ผวาโดนคุกคาม เพื่อนบ้านแปะป้ายเตือน น้องชายเล่นเกมเสียงดังกลางดึก

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ตรวจสอบสถานะเงินน้ำท่วมปี 68 ผ่านเว็บ flood68.disaster เงิน 9000 เข้าวันไหน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
การตรวจสอบสถานะการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านระบบพร้อมเพย์ ข่าว

ตรวจสอบสถานะ เงินเยียวยาน้ำท่วม 2568 เช็กวิธีลงทะเบียน-สถานะออนไลน์

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ธ.ค. 2568 14:35 น.| อัปเดต: 11 ธ.ค. 2568 14:36 น.
704
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นานา-เวย์ ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต Land Of Music

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 16 ธันวาคม 2568

แห่ส่อง! เลขเด็ด ‘ปิงปองน้องเพชรกล้า’ งวด 16/12/68 แนวทางโค้งสุดท้าย ก่อนสิ้นปี

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
ดูดวงวันนี้ 13/12/68

6 ราศี งานหนัก แต่ “รวย” อดทนหน่อย ปลายทางคือเศรษฐี

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
เปิดโปงแก๊งวิปริต วัยรุ่นชาย 38 ราย ฆ่าตัวตาย โดนหลอกส่งรูปโป๊ ขู่ประจานแลกเงิน

เปิดโปงแก๊งวิปริต วัยรุ่นชาย 38 ราย ฆ่าตัวตาย โดนหลอกส่งรูปโป๊ ขู่ประจานแลกเงิน

เผยแพร่: 12 ธันวาคม 2568
Back to top button