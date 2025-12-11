คปภ. สั่ง เพิกถอนใบอนุญาต ตัวแทน “ไทยประกันชีวิต” โกงเบี้ย 100 ล้าน
จบดราม่าตัวแทนทิพย์ คปภ. สั่งเพิกถอนใบอนุญาต “นางสาวจันเกตุ” ตัวแทนดังไทยประกันชีวิต หลังก่อเหตุตุ๋นเบี้ยประกันกว่า 100 ล้านบาท พร้อมแจ้งความดำเนินคดีฐานฉ้อฉล สั่งบริษัทแม่รับผิดชอบความเสียหายลูกค้า
จากกรณีดราม่าสะเทือนวงการประกันภัย ที่มีการแฉบนโลกออนไลน์ว่า ตัวแทนระดับท็อปของบริษัทประกันชีวิตชื่อดัง (อักษรย่อ TH) ก่อเหตุหลอกลวงเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากลูกค้า เสียหายรวมกว่า 100 ล้านบาท จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าบริษัทปัดความรับผิดชอบและหน่วยงานกำกับดูแลนิ่งเฉยนั้น
ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมโชว์มาตรการลงโทษขั้นเด็ดขาด โดยยืนยันว่าได้ตรวจสอบเรื่องนี้มาก่อนที่จะเป็นข่าวในโซเชียลมีเดีย
จากการสอบสวนของทีมป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉลประกันภัย พบว่าผู้กระทำผิดคือ นางสาวจันเกตุ ทับบุญ ตัวแทนประกันชีวิตของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยมีพฤติการณ์หลอกลวงผู้เอาประกันภัย ดังนี้
- ชักชวนให้ลูกค้าชำระเบี้ยประกันภัยล่วงหน้า โดยโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของนางสาวจันเกตุ
-
สร้างแรงจูงใจด้วยการเสนอ “ส่วนลดค่าเบี้ย 15%” หรือ “แจกทองคำ” เป็นสิ่งตอบแทน
-
เมื่อลูกค้ายอมจ่ายเงิน นางสาวจันเกตุกลับไม่นำเงินส่งเข้าบริษัท
- เบื้องต้นพบผู้เสียหายจากการตรวจสอบแล้ว 12 ราย
เมื่อตรวจสอบพบหลักฐานการทุจริตชัดเจน และนางสาวจันเกตุไม่เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงตามหนังสือเรียก ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าหน้าที่ คปภ. จึงได้ดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด ดังนี้
1. นายทะเบียนได้ออกคำสั่งที่ 75/2568 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2568 เพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตของนางสาวจันเกตุ ทับบุญ เรียบร้อยแล้ว
2. นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ คปภ. สั่งการให้แจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวจันเกตุ ในฐานความผิด “ฉ้อฉลประกันภัย” (ตามมาตรา 114/3 แห่ง พ.ร.บ.ประกันชีวิตฯ) ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างออกหมายเรียก
ในส่วนของความรับผิดชอบต่อผู้เสียหาย นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ รองเลขาธิการ คปภ. ได้เรียกผู้บริหารของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มาชี้แจงตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 พร้อมสั่งการเข้มงวด 3 ข้อ
1. บริษัทต้องรับผิดชอบต่อผู้เอาประกันภัยจากการกระทำของตัวแทนในสังกัด จะปัดความรับผิดชอบไม่ได้
2. ให้เร่งตรวจสอบข้อมูล ประเมินผลกระทบ และแก้ไขปัญหาโดยไม่ให้กระทบสิทธิของผู้เอาประกันภัย
3. ให้บริษัทตรวจสอบความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน และวางแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
คปภ. ฝากเตือนประชาชนเพื่อป้องกันการถูกโกง โดยเน้นย้ำมาตรการการชำระเบี้ยประกันภัยที่ปลอดภัยที่สุด
1. การจ่ายเบี้ยประกัน ต้องโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทประกันภัยโดยตรง “ห้ามโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวแทน” เด็ดขาด
2. หากจำเป็นต้องจ่ายเงินสด ตัวแทนต้องแจ้งเข้าระบบบริษัททันที และนายหน้าบุคคลธรรมดาห้ามรับเงินสดโดยตรง
หากประชาชนพบปัญหาหรือพฤติกรรมไม่ชอบมาพากล สามารถติดต่อ สายด่วน คปภ. 1186 ได้ทันที
