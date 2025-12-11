โป๊ปชาวอเมริกัน เลโอที่ 14 ร้องขอสันติภาพ จี้ ไทย-กัมพูชา หยุดยิงทันที
สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 14 ประมุขแห่งคริสตจักรชาวอเมริกัน ตรัสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา วอนขอให้ทั้งสองฝ่ายยุติการสู้รบทันทีและกลับมาใช้การเจรจา หลังมีรายงานผู้เสียชีวิตและชาวบ้านนับพันต้องอพยพ
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (ตามเวลาท้องถิ่นนครรัฐวาติกัน) สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 14 (Pope Leo XIV) พระสันตะปาปาชาวอเมริกัน ได้ทรงออกมาเรียกร้องให้มีการยุติความขัดแย้งโดยทันที พร้อมสวดภาวนาให้กับเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายทุกคน
ในระหว่างการเข้าเฝ้าทั่วไป (General Audience) ณ นครรัฐวาติกัน พระสันตะปาปาได้ตรัสถึงสถานการณ์ดังกล่าวด้วยความห่วงใย โดยระบุว่าพระองค์รู้สึก “เสียใจอย่างสุดซึ้ง” ต่อรายงานข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิต รวมถึงพลเรือนผู้บริสุทธิ์ และทำให้ประชาชนนับพันคนต้องอพยพทิ้งบ้านเรือนหนีตาย
พระองค์ตรัสตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งกับข่าวการปะทะกันระลอกใหม่ตามแนวชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชา มีผู้บาดเจ็บล้มตาย รวมถึงในหมู่พลเรือน และประชาชนนับพันต้องจำใจทิ้งบ้านเรือน ข้าพเจ้าขอแสดงความใกล้ชิดผ่านคำภาวนาไปยังพี่น้องประชาชนที่รักเหล่านี้”
เหตุความรุนแรงครั้งนี้นับเป็นการปะทุล่าสุดของข้อพิพาทพรมแดนที่ยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษ โดยเฉพาะในพื้นที่ทับซ้อนรอบปราสาทหินเก่าแก่ ซึ่งมักกลายเป็นชนวนเหตุของการปะทะกันเป็นระยะ แม้จะมีความพยายามในการเจรจาทางการทูตและการอนุญาโตตุลาการในอดีต แต่การหยุดยิงมักเปราะบางและส่งผลกระทบซ้ำซากต่อชุมชนท้องถิ่น
ในช่วงท้ายของการเข้าเฝ้าทั่วไป สมเด็จพระสันตะปาปาได้ทรงย้ำเตือนถึงวัฏจักรความขัดแย้งนี้ และได้ร้องขอไปยังคู่กรณีทั้งสองฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาว่า
“ขอให้หยุดยิงทันที และกลับมาเริ่มต้นการเจรจาใหม่อีกครั้ง” (cease fire immediately and resume dialogue)
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กลาโหมเขมร เดือด ประณามทัพไทย ‘ไร้มนุษยธรรม’ อ้าง ทรัมป์ เป็นพยาน ข้อตกลงหยุดยิง
- คลิปนาที F-16 ไทย ทิ้งบอมบ์ถล่ม คาสิโนช่องอานม้า หลังพบใช้บังหน้า ซุกอาวุธหนัก
- มาลี โสเจียตา โฆษกกลาโหมเขมร ลั่น ไทยยิงก่อน เรียกร้องยุติสู้รบ
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: