โฆษกกองทัพบก มอง กัมพูชาไม่กล้าใช้ PHL-03 ถ้าใช้กัมพูชาแพ้ทันที
โฆษกกองทัพบก มอง กัมพูชาไม่กล้าใช้ PHL-03 มองว่าระยะยิงไกลเกินกว่าต้องใช้ ถ้าใช้กัมพูชาแพ้ทันที เพราะไทยจะยกระดับอาวุธไปด้วย
พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ให้สัมภาษณ์ในรายการ กรรมกร คุยนอกจอ ซึ่งมีนาย สรยุทธ สุทัศนะจินดา และได้พูดถึงประเด็นที่สังคมกังวลหรือ PHL-03 วิถียิงไกล 130 กม. ว่า “เป็นข้อมูลทางทหารอันหนึ่งที่เราพยายามค่อยๆ บอกกับสังคม
แต่เชื่อว่าอาวุธชนิดนี้ ในทางทหาร มันไม่ได้เกิดประโยชน์กับกัมพูชาในการต่อสู้กันทางทหาร หนึ่งมองว่าระยะมันเกินกว่าที่จะต้องใช้ สองถ้าคิดว่าจะใช้ เขาคงใช้แล้ว ผมประเมินแบบนี้
เพราะเมื่อไหร่ที่เขาใช้ มันแสดงถึงการใช้เกินระดับความเหมาะสมสถานการณ์ จะทำให้เรายกระดับของการใช้อาวุธไปอีกแบบหนึ่ง เขาจะเสียหายเยอะ จึงคิดว่าไม่น่าจะใช้ เพียงแต่การที่กองทัพภาคที่ 2 พยายามจะแจ้งตลอดเวลา ในทางทหารเราต้องรู้ให้ได้ทั้งหมดว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม อาวุธเคลื่อนไหวอยู่ตรงจุดใด ถ้ามีการใช้ เพราะถ้ามีการใช้ เราต้องมีการตอบโต้เชิงรับ วิ่งเข้าบังเกอร์
มันจะไม่เกิดประโยชน์จริงต่อปฏิบัติการทางทหาร อาจจะทำให้เรามีความกังวลบ้าง เราจะไม่บอกประชาชนเลยก็ไม่ได้ อย่างน้อยก็จะได้ระมัดระวัง แต่เชื่อว่าไม่ใช่ยุทโธปกรณ์ที่จะทำให้ได้เปรียบ ถ้าใช้มา กัมพูชาจะแพ้ในทันที
ซึ่งนายสรยุทธ ก็ได้ถามกลับว่าถ้าใช้จริง เราจะเข้าพนมเปญเลยไหม? ซึ่ง พล.ต.วินธัย ตอบกลับว่า ขออนุญาต แล้วแต่จะคาดเดา เขาเสียหายแน่ๆ รับรองได้
คำว่าแพ้นั้นหมายถึง แพ้ในเวทีโลกทันที ถ้าเราสังเกตเที่ยวนี้ กัมพูชาใช้จรวดที่ไม่เกิน 15 กม. จากชายแดน น้อยกว่าคราวที่แล้ว กัมพูชาเสียหายตั้งแต่รอบที่แล้ว กัมพูชารอบนี้จะระมัดระวังมากขึ้น แต่ก็ยังกระทบพื้นที่ประชาชนอยู่”
