แฟน ๆ ใจสลาย เคน F4 ร่ำไห้ หลังถูกค่ายปลดจากวง เหตุไม่รับข้อเสนอ

เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 11:28 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 11:30 น.
ตำนานบอยแบนด์ F4 กำลังจะเหลืออยู่แค่ในความทรงจำของแฟนคลับทั่วโลก เมื่อ จูเส้าเทียน หรือ เคน F4 หนึ่งในสมาชิก 4 หนุ่มหล่อระดับตำนาน ได้ออกมาโพสต์คลิปชี้แจงว่า ถูกถอดออกจากวง หลังจากเกิดคำถามมากมายในภาพโปรโมตซิงเกิลใหม่ของ F4 กับบทเพลง 恆星不忘 Forever Forever ที่ไร้เงาของ จูเสี้ยวเทียน (Ken Chu) พี่ใหญ่ของวง แต่กลับปรากฎภาพของ อาซิ่น นักร้องนำวง Mayday มาร่วมแจมแทน

แฟน ๆ ใจสลาย เคน F4 ร่ำไห้ หลังถูกค่ายปลดจากวง เหตุไม่รับข้อเสนอ-1
ภาพจาก : jpnn

ต่อมาในวันที่ 8 ธ.ค. ที่ผ่านมา จูเสี้ยวเทียน หรือ เคน F4 ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอชี้แจงคำถามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยยืนยันว่า ตนถูกถอดออกจากโปรเจกต์ใหม่ของวงจริง ๆ นอกจากนั้น เคน ยังเผยถึงเบื้องลึกของการโดนปลดในครั้งนี้ว่า

“เขาปฏิเสธข้อเรียกร้องบางอย่าง ของค่าย Believe Music และหลังจากนั้นทางค่ายก็เป็นฝ่ายขาดการติดต่อเขาไปเลย โดยไม่มีการต่อรองอะไร ทั้งยังเพิ่งมารู้ว่าตัวเองโดนตัดชื่อออกจากวงก็ตอนได้เห็นข่าวพร้อม ๆ กับทุกคน”

ขณะเดียวกันทางด้านภรรยาของ เคน F4 ได้ออกมาเปิดเผยผ่านไลฟ์ว่า “เคนตั้งใจอย่างมากในการกลับมารวมตัวกับเพื่อนๆ F4 ถึงขั้นยอม ลดน้ำหนักลงไปกว่า 15 กิโลกรัม ภายในเวลาเพียง 1 เดือนกว่า ๆ จนสุขภาพย่ำแย่ เพื่อให้ภาพลักษณ์ในการรวมตัวออกมาดีที่สุด แต่สุดท้ายชื่อของเขากลับถูกถอดออกจากโปรเจกต์ทั้งหมด”

แม้จะผิดหวังกับการที่ถูกตัดออกจากวง F4 แต่ เคน ก็ยังคงแสดงความเป็นห่วงและฝากคำอวยพรถึงเพื่อนร่วมวงอีก 3 คน อย่าง Jerry Yan (เจอร์รี่ เหยียน), Vanness Wu (แวนเนส วู), Vic Chou (วิค โจว) ให้การแสดงคอนเสิร์ตรวมตัวครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น

นอกจากนี้ จูเสี้ยวเทียน ยังฝากข้อความถึงแฟนคลับที่เฝ้ารอการกลับมาของ F4 ว่า “ผมยังหวังว่าสักวันหนึ่ง เมื่อความต้องการของพวกเราทั้ง 4 คนตรงกัน เราจะสามารถกลับมารวมตัวกันเพื่อมอบ ‘บริการหลังการขาย’ แห่งความทรงจำวัยเยาว์ให้กับทุกคนได้อย่างแท้จริง หวังว่าทุกคนจะยังรอคอยวันนั้น เพราะตัวผมเอง…ก็รอคอยอยู่เช่นกัน”

อ้างอิงจาก : IG kenchu9, Youtube 相信音樂BinMusic, ctwant, jpnn, chinatimes

บันเทิง

