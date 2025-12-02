ข่าวต่างประเทศ

ดาว TikTok แดนาดาหวิดสิ้นชื่อหลังดม “ดอกไม้ปีศาจ” ผู้เชี่ยวชาญเตือนอาจถึงตายได้

เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 14:23 น.
เหตุการณ์สุดระทึก เมื่อดาว TikTok สูดดมดอกไม้ที่ได้ฉายาว่า “ดอกไม้ปีศาจ” จนเกือบช็อกตาย ด้านผู้เชี่ยวชาญชี้อาจเหมือนหมดสติ แต่บางเคสมีคนเสียชีวิต

ราฟาเอลา เวย์แมน (Raffaela Weyman) นักร้องชาวแคนาดาและดาว TikTok เปิดเผยว่า เธอและเพื่อนสนิทมีอาการป่วยหนักอย่างกะทันหัน หลังสูดดมไอระเหยจาก “ดอกไม้แตรนางฟ้า” (Angel’s Trumpet) ที่มีสีเหลืองขนาดใหญ่โดยบังเอิญขณะกำลังเดินไปบ้านเพื่อน

เวย์แมนโพสต์ใน TikTok เมื่อปี 2021 ว่า “พอเราไปถึงงานวันเกิดเพื่อน เราทั้งคู่ก็รู้สึกป่วยจนมึนงงไปหมด (felt so f****d up) และต้องรีบออกไปจากงาน”

หลังจากนั้น เธอตกใจมากเมื่อพบว่าดอกไม้ที่เธอสูดดมไปนั้นคือแหล่งของสาร Scopolamine ซึ่งเป็นยาหลอนประสาทที่อันตรายที่สุดในโลก และถูกขนานนามว่า “ลมหายใจปีศาจ” (Devil’s Breath) เนื่องจากมีฤทธิ์ร้ายแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้

สาร Scopolamine หรือที่รู้จักในชื่อ Burundanga ถูกบรรยายในสารคดีของ Vice ว่าเป็นยาที่อันตรายอย่างยิ่ง เพราะมันสามารถทำให้เหยื่อหมดสติ แต่ภายนอกจะดูเหมือนว่าทุกอย่างเป็นปกติ

Vice รายงานว่า “Burundanga เกือบจะลบเจตจำนงเสรีของคุณออกไปทั้งหมด ทำให้คุณตื่นอยู่และสามารถพูดจาโต้ตอบได้ แต่สำหรับคนอื่นที่มองมา จะเห็นว่าคุณปกติดี แต่คุณได้สูญเสียการควบคุมการกระทำของตัวเองไปอย่างสิ้นเชิง” ซึ่งเป็นวิธีที่อาชญากรใช้ในการควบคุมเหยื่อ

มีรายงานว่ายาชนิดนี้ถูกอาชญากรใช้ในกรุงปารีสเพื่อขโมยเงินหลายล้านยูโรจากผู้สูงอายุ และยังถูกใช้ในคดีปล้นและล่วงละเมิดทางเพศในประเทศแถบอเมริกาใต้ เช่น โคลอมเบียและเอกวาดอร์

ด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า ยาชนิดนี้ส่งผลให้มีผู้คนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในโคลอมเบียถึง 50,000 รายต่อปี และหากใช้ในปริมาณมาก อาจทำให้ระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้

โชคดีสำหรับเวย์แมนที่เธอเพียงแค่อาการไม่สบาย โดยบอกว่า “เมื่อกลับถึงบ้านและผล็อยหลับไป ฉันฝันบ้าคลั่งที่สุดเท่าที่เคยมีมา และมีอาการอัมพาตขณะหลับ (Sleep Paralysis) เป็นครั้งแรกในชีวิต”

อ้างอิง : www.dailystar.co.uk

 

