ผลหวยลาว 5 ธันวาคม 2568 เตรียมถ่ายทอดสด 2 ทุ่มตรง รู้ผลทุกรางวัลพร้อมกัน

หวยลาวพัฒนา ออกรางวัลประจำงวด 5 ธ.ค. 68 ถ่ายทอดสด 20.00 น. ตรวจสอบประเภทรางวัล 6 ตัวถึง 2 ตัว พร้อมผลสลากพัฒนา 5/45

โอกาสคว้าเงินล้านมาถึงอีกครั้งสำหรับนักเสี่ยงโชคที่เฝ้ารอการออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว (Laolottery) ซึ่งมีการออกรางวัลเป็นประจำทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ โดยในค่ำคืนนี้ 5 ธันวาคม 2568 เป็นงวดประจำวันศุกร์ ที่พร้อมส่งตรงความตื่นเต้นจาก สปป.ลาว ให้คอหวยไทยได้ลุ้นพร้อมกัน

เตรียมตัวรับชมการถ่ายทอดสดและตรวจสอบผลรางวัลได้เลย วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2568 จะมีการถ่ายทอดสดผลรางวัลประมาณ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

หวยลาวพัฒนาวันนี้ 5 ธันวาคม 2568 (5/12/68)

  • เลข 6 ตัว : รอผล
  • เลข 5 ตัว : รอผล
  • เลข 4 ตัว : รอผล
  • เลข 3 ตัว : รอผล
  • เลข 2 ตัว : รอผล

สลากพัฒนา 5/45

  • รอผล / รอผล / รอผล / รอผล / รอผล

