ข่าว

รอลุ้น! “แบมแบม” เตรียมโชว์พิธีเปิด ซีเกมส์ 2025 พร้อมบิ๊กเซอร์ไพรส์ 9 ธ.ค.นี้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 11:09 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 11:09 น.
65
รอลุ้น! "แบมแบม" เตรียมโชว์พิธีเปิด ซีเกมส์ 2025 พร้อมบิ๊กเซอร์ไพรส์ 9 ธ.ค.นี้

“แบมแบม กันต์พิมุกต์” เตรียมขึ้นโชว์พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 วันที่ 9 ธ.ค. นี้ ที่ราชมังฯ ยิงสดทั่วประเทศ พร้อมเปิดให้จองบัตรเข้าชมฟรี รีบเช็กช่องทางจองที่นี่

4 ธันวาคม 2568 นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ว่าขณะนี้มีความพร้อมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมนับถอยหลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 นี้

ไฮไลต์สำคัญที่แฟนคลับตั้งตารอคอย คือพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายกันต์พิมุกต์ ภูวกุล หรือ แบมแบม ศิลปินเกาหลีสัญชาติไทยชื่อดังจากวง GOT7 จะมาร่วมขึ้นโชว์บนเวทีร่วมกับศิลปินไทยอีกมากมาย พร้อมเตรียมเซอร์ไพรส์พิเศษมอบให้กับพี่น้องชาวไทยและแฟนกีฬาอาเซียน

แบมแบม กันต์พิมุกต์
IG/ bambam1a

สำหรับการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ จะมีการชิงชัยทั้งสิ้น 574 เหรียญทอง จาก 50 ชนิดกีฬาหลัก 3 กีฬาสาธิต และ 1 กีฬาสร้างมูลค่า โดยจะมีการถ่ายทอดสดให้ชมมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ที่ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายหลักในการแพร่ภาพสัญญาณไปยังผู้ชมทั่วประเทศและภูมิภาคอาเซียน

รัฐบาลและการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนจองตั๋วเข้าชมพิธีเปิดได้ฟรีผ่านเว็บไซต์ทางการ www.seagames2025.org รวมทั้งติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ www.seagames2025.org และเพจเฟซบุ๊ก SEA GAMES Thailand 2025

จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันที่จะจัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 9 – 20 ธันวาคม 2568

IG/ bambam1a
IG/ bambam1a
IG/ bambam1a
IG/ bambam1a

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อีกราย &#039;พลทหารราเชน&#039; ตายในค่าย สั่งขัง &#039;ครูฝึก&#039; 7 วัน เซ่นปล่อยปละละเลย ข่าวอาชญากรรม

อีกราย ‘พลทหารราเชน’ ตายในค่าย สั่งขัง ‘ครูฝึก’ 7 วัน เซ่นปล่อยปละละเลย

3 นาที ที่แล้ว
ไล่ออกลูกจ้าง อ้างป่วยริดสีดวง เข้าห้องน้ำบ่อย นานสุด 4 ชม. สุดท้ายศาลตัดสินแบบนี้ ข่าวต่างประเทศ

ไล่ออกลูกจ้าง อ้างป่วยริดสีดวง เข้าห้องน้ำบ่อย นานสุด 4 ชม. สุดท้ายศาลตัดสินแบบนี้

26 นาที ที่แล้ว
กรมควบคุมโรค เตือนระวัง แผลบาดทะยัก หลังน้ำท่วม เสี่ยงติดเชื้อ แนะฉีดวัคซีนป้องกัน ข่าว

กรมควบคุมโรค เตือนระวัง แผลบาดทะยัก หลังน้ำท่วม เสี่ยงติดเชื้อ แนะฉีดวัคซีนป้องกัน

28 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ฟุตบอลหญิง ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ อินโดนีเซีย’ วันนี้ 4 ธ.ค. 68

43 นาที ที่แล้ว
เวย์ ไทเทเนียม เคลื่อนไหวล่าสุด หลังนานาถูกควบคุมตัว บันเทิง

เวย์ ไทเทเนียม เคลื่อนไหวครั้งแรก หลัง นานา ถูกจับกุม โพสต์สั้น ๆ คนไลก์สนั่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเผย “เวย์ ไทเทเนียม” ยังอยู่ในประเทศ ออกหมายเรียกสัปดาห์หน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Gene Lab ประกาศยกเลิกงานทั้งหมดของธีร์ Only Monday หลังเกิดปัญหาข้อมูลส่วนตัว. บันเทิง

ค่ายแถลงดราม่า ธีร์ Only Monday ถอดเพลง-พรีเซนเตอร์ ยันเป็นเหยื่อทั้งคู่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บิ๊กแดง แจ้งเป็นภาพปี 57 หลังร่วมเฟรม “เบน สมิธ” ไม่ได้สนิท รู้จักผิวเผิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดลิสต์ทรัพย์สิน นานา ไรบีนา ถูก ปอศ.ยึด รถมินิ-แบรนด์เนม-อาร์ตทอย ร่วม 10 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนเพลงสอบถามเกี่ยวกับเทศกาลดนตรีเวย์ นานา ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม บันเทิง

แฟนเพลงถาม “นานา” โดนคดี สรุป LAND OF MUSIC 2025 จัดต่อไหม?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนขับไม่เห็น ขับรถบัสทับศีรษะคนจรตายสยอง หนีหนาวนอนใต้ท้องรถ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับได้แล้ว ฆาตกรวิปริต ตัดคอหนุ่มขณะช่วยตัวเอง อึ้ง เป็นข้าราชการ ฆ่าในกรมสรรพากร ข่าวต่างประเทศ

จับได้แล้ว ฆาตกรวิปริต ตัดคอหนุ่มขณะช่วยตัวเอง อึ้ง เป็นข้าราชการ ฆ่าในกรมสรรพากร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รอลุ้น! &quot;แบมแบม&quot; เตรียมโชว์พิธีเปิด ซีเกมส์ 2025 พร้อมบิ๊กเซอร์ไพรส์ 9 ธ.ค.นี้ ข่าว

รอลุ้น! “แบมแบม” เตรียมโชว์พิธีเปิด ซีเกมส์ 2025 พร้อมบิ๊กเซอร์ไพรส์ 9 ธ.ค.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเส้นทางรัก นานา-เวย์ เริ่มต้นจากแฟนคลับตัวยง สู่การได้เป็นคู่ชีวิตเกือบ 20 ปี บันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก นานา-เวย์ เริ่มต้นจากแฟนคลับตัวยง สู่การได้เป็นคู่ชีวิตเกือบ 20 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักธุรกิจมาเลฯ เหยื่อสแกมเมอร์เขมรเผย ถูกทรมาน-ข่มขืน-บังคับกินหมู ชี้ยังมีคนถูกขังอีก 700 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Google เปิดคำค้นหาประจำปี 2568 เอไอผงาด “Gemini” เป็นอันดับ 1

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจบอย เปิดใจหลังเยี่ยมนานา ขออยู่ข้างๆให้หลานรู้ว่าแม่ไม่โดดเดี่ยว บันเทิง

ดีเจบอย เปิดใจหลังเยี่ยม นานา เข้าใจคนด่า-แซะ แต่ขออยู่ข้าง ๆ ทำเพื่อหลาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธีร์ Only Monday นักร้องเสียงเอกลักษณ์จากลำพูนที่มีเพลงเศร้าหลายล้านวิว บันเทิง

เปิดวาร์ป ‘ธีร์ Only Monday’ ต้าวหมี แฟนเพลงยกฉายา ‘หัวจ่ายเพลงเศร้า’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมอเหรียญทอง” โพสต์ช่วยเหลือ ผู้ป่วยมะเร็งระยะ 4 เลื่อนรักษามา 3 เดือนจากเหตุน้ำท่วม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตาลีบัน ให้วัยรุ่นอายุ 13 เป็นผู้ลงมือประหารต่อหน้าสาธารณะ แก้แค้นคนร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิบากกรรม นานา ยึดทรัพย์-นอนคุก ลุ้น เวย์ ไทเทเนียม โดนหางเลขไหม บันเทิง

วิบากกรรม นานา ไรบีนา ยึดทรัพย์-นอนคุก หวั่น เวย์ ไทเทเนียม โดนหางเลข

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนรอยเส้นทางรัก ธีร์ Only Monday นักร้องนำวงอินดี้ดัง กับ โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ อินฟลูฯ สาวหน้าใส หลังฝ่ายหญิงออกมาเปิดใจ ถูกนอกใจนับสิบครั้ง บันเทิง

ย้อนรักหวานฉ่ำ ธีร์ Only Monday-โนว์เบลล์ สู่ดราม่านอกใจ สนั่นโซเชียล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส เฟส 2 รัฐบาลอัดงบเพิ่ม ลุ้นรับ 4,000 บาท เศรษฐกิจ

คนละครึ่งเฟส 2 ลงทะเบียนวันไหน อัปเดตเป๋าตัง-ชิงสิทธิ์ เริ่มใช้เงิน ม.ค. ปีหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปลด “สจ.จอย’ พ้นตำแหน่งนายก อบจ. ปราจีนบุรี ผิดถือหุ้นสื่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดข้อมูล ประเป๋าเงินคริปโต Ledger Nano X นานา ไรบีนา ตำรวจค้นเจอในบ้านวันจับกุม ข่าว

เปิดข้อมูล กระเป๋าเงินคริปโต Ledger Nano X นานา ไรบีนา ตำรวจค้นเจอในบ้านวันจับกุม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 11:09 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 11:09 น.
65
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อีกราย &#039;พลทหารราเชน&#039; ตายในค่าย สั่งขัง &#039;ครูฝึก&#039; 7 วัน เซ่นปล่อยปละละเลย

อีกราย ‘พลทหารราเชน’ ตายในค่าย สั่งขัง ‘ครูฝึก’ 7 วัน เซ่นปล่อยปละละเลย

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
ไล่ออกลูกจ้าง อ้างป่วยริดสีดวง เข้าห้องน้ำบ่อย นานสุด 4 ชม. สุดท้ายศาลตัดสินแบบนี้

ไล่ออกลูกจ้าง อ้างป่วยริดสีดวง เข้าห้องน้ำบ่อย นานสุด 4 ชม. สุดท้ายศาลตัดสินแบบนี้

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568

ถ่ายทอดสด ฟุตบอลหญิง ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ อินโดนีเซีย’ วันนี้ 4 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
เวย์ ไทเทเนียม เคลื่อนไหวล่าสุด หลังนานาถูกควบคุมตัว

เวย์ ไทเทเนียม เคลื่อนไหวครั้งแรก หลัง นานา ถูกจับกุม โพสต์สั้น ๆ คนไลก์สนั่น

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
Back to top button