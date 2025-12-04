รอลุ้น! “แบมแบม” เตรียมโชว์พิธีเปิด ซีเกมส์ 2025 พร้อมบิ๊กเซอร์ไพรส์ 9 ธ.ค.นี้
“แบมแบม กันต์พิมุกต์” เตรียมขึ้นโชว์พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 วันที่ 9 ธ.ค. นี้ ที่ราชมังฯ ยิงสดทั่วประเทศ พร้อมเปิดให้จองบัตรเข้าชมฟรี รีบเช็กช่องทางจองที่นี่
4 ธันวาคม 2568 นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ว่าขณะนี้มีความพร้อมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมนับถอยหลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 นี้
ไฮไลต์สำคัญที่แฟนคลับตั้งตารอคอย คือพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายกันต์พิมุกต์ ภูวกุล หรือ แบมแบม ศิลปินเกาหลีสัญชาติไทยชื่อดังจากวง GOT7 จะมาร่วมขึ้นโชว์บนเวทีร่วมกับศิลปินไทยอีกมากมาย พร้อมเตรียมเซอร์ไพรส์พิเศษมอบให้กับพี่น้องชาวไทยและแฟนกีฬาอาเซียน
สำหรับการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ จะมีการชิงชัยทั้งสิ้น 574 เหรียญทอง จาก 50 ชนิดกีฬาหลัก 3 กีฬาสาธิต และ 1 กีฬาสร้างมูลค่า โดยจะมีการถ่ายทอดสดให้ชมมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ที่ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายหลักในการแพร่ภาพสัญญาณไปยังผู้ชมทั่วประเทศและภูมิภาคอาเซียน
รัฐบาลและการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนจองตั๋วเข้าชมพิธีเปิดได้ฟรีผ่านเว็บไซต์ทางการ www.seagames2025.org รวมทั้งติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ www.seagames2025.org และเพจเฟซบุ๊ก SEA GAMES Thailand 2025
จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันที่จะจัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 9 – 20 ธันวาคม 2568
