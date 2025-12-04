Spotify Wrapped 2025 เช็ก ‘อายุรสนิยมเพลง’ แข่งขันอันดับแฟนพันธุ์แท้
Spotify Wrapped 2025 กลับมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ เช็ก ‘อายุรสนิยมเพลง’ แข่งขันอันดับแฟนคลับทั่วโลก และ AI ช่วยบันทึกความทรงจำ พร้อมกิจกรรม Pop-up ทั่วโลก
Spotify แพลตฟอร์มสตรีมมิงออดิโอชั้นนำระดับโลก ประกาศเปิดตัวแคมเปญใหญ่ประจำปี “2025 Spotify Wrapped” เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 เชิญชวนผู้ใช้งานทั่วโลกร่วมย้อนรอยสถิติการฟังเพลง พอดแคสต์ และหนังสือเสียงตลอดปีที่ผ่านมา
ในปีนี้ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่เกือบ 12 รายการ เน้นการสร้างเรื่องราวที่เจาะลึกและลูกเล่นอินเทอร์แอกทีฟที่เชื่อมโยงผู้ฟังเข้าด้วยกันมากยิ่งขึ้น
สำหรับปี 2025 Spotify ได้ยกระดับประสบการณ์ Wrapped ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น นอกเหนือจากฟีเจอร์พื้นฐานที่คุ้นเคย ยังมีการเพิ่มลูกเล่นใหม่ที่ผู้ใช้งานเรียกร้อง รวมถึงเครื่องมือควบคุมใหม่ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับความเร็วในการรับชมหรือย้อนกลับไปดูโมเมนต์เฉพาะจุดได้โดยไม่ต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้น
ไฮไลต์สำคัญของปีนี้คือฟีเจอร์ใหม่ที่นำข้อมูลการฟังมาวิเคราะห์ในมิติที่แปลกใหม่ ได้แก่
Listening Age (อายุการฟัง) เปรียบเทียบรสนิยมทางดนตรีของผู้ใช้กับคนในกลุ่มอายุเดียวกัน อาศัยวิเคราะห์จากปีที่ปล่อยเพลงที่ผู้ใช้ฟังบ่อยที่สุด
Fan Leaderboard (กระดานผู้นำแฟนคลับ) สำหรับผู้ที่มั่นใจว่าเป็นแฟนตัวยง ฟีเจอร์นี้จะแสดงอันดับของผู้ใช้เทียบกับผู้ฟังทั่วโลกของศิลปินคนโปรด วัดจากจำนวนนาทีที่รับฟัง
Top Artist Sprint แสดงภาพรวมการเปลี่ยนแปลงอันดับศิลปินโปรด 5 อันดับแรกของผู้ใช้ในแต่ละเดือนตลอดทั้งปี
Clubs จัดกลุ่มผู้ใช้เข้าสู่ 1 ใน 6 คลับ ตามพฤติกรรมการสตรีมมิงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
Listening Archive ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยสร้างสรุปรายงานวันที่น่าจดจำที่สุดในการฟังเพลง (เปิดให้บริการเฉพาะภาษาอังกฤษในบางพื้นที่)
Wrapped Party ฟีเจอร์ใหม่ที่ให้ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับผลสรุปเพลงแห่งปีร่วมกับเพื่อนๆ ได้แบบเรียลไทม์
ฟีเจอร์คลาสสิกและการขยายสู่คอนเทนต์อื่น ฟีเจอร์ยอดนิยมดั้งเดิมยังคงอยู่ครบถ้วน ทั้งการสรุปยอดเวลาการฟัง (Minutes Listened), เพลงยอดนิยม 5 อันดับแรกพร้อมเพลย์ลิสต์ 100 เพลงฮิตส่วนตัว, ศิลปินยอดนิยม และแนวเพลงโปรด
พิเศษสำหรับปีนี้ มีการเพิ่ม Top Albums เป็นครั้งแรก เพื่อเน้นย้ำอัลบั้มที่ผู้ใช้ฟังซ้ำบ่อยที่สุด รวมถึงขยายขอบเขตไปยังหนังสือเสียง (Audiobooks) และพอดแคสต์ โดยผู้ใช้จะได้รับข้อความขอบคุณ (Clips) ไม่เพียงแค่จากศิลปินนักร้องอย่าง Bad Bunny หรือ Sabrina Carpenter แต่ยังรวมถึงนักเขียนชื่อดังอย่าง Dan Brown และนักจัดรายการพอดแคสต์อีกด้วย
เกณฑ์การเข้าถึงและกิจกรรมออฟไลน์ ผู้ที่จะได้รับสรุปผล Wrapped ส่วนตัว จะต้องมียอดสตรีมเพลงอย่างน้อย 30 เพลง เป็นเวลามากกว่า 30 วินาทีต่อเพลง และฟังศิลปินอย่างน้อย 5 คนในปีนี้ โดยการฟังในโหมดส่วนตัว (Private Mode) จะไม่ถูกนำมานับรวม ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ผ่านแอปพลิเคชัน Spotify บน iOS และ Android
ทั้งนี้ Spotify ยังจัดกิจกรรม Pop-up ในเมืองสำคัญกว่า 50 แห่งทั่วโลก เช่น โซล, นิวยอร์ก และเม็กซิโกซิตี้ เพื่อเฉลิมฉลองร่วมกับศิลปินดังอย่าง JENNIE, Oasis และ Bad Bunny อีกด้วย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: