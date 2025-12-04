ข่าว

หนุ่ม กรรชัย เปิดหลักฐาน นานา ไรบีนา ปลอมแปลงสลิปโอนเงิน? หวังตบตาผู้เสียหาย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 15:22 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 15:22 น.
96

หนุ่ม กรรชัย เทียบหลักฐาน สลิปโอนเงิน นานา ไรบีนา ส่งยืนยัน ข้าวโพด เพื่อนซี้ สุดท้ายโป๊ะแตก รหัสอ้างอิงซ้ำกัน ทนายชี้ ส่อเจตนา “ทำเอกสารปลอม” เข้าข่าย “ฉ้อโกง”

เรื่องราวทางคดีความและมรสุมชีวิตลูกใหญ่ของ นานา ไรบีนา ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสนใจ ล่าสุด 4 ธ.ค. 68 ในรายการ โหนกระแส ได้หยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุย โดยเชิญ ดีเจบอย เพื่อนสนิทนานา มาพร้อมด้วย ทนายของ CEOข้าวโพด เพื่อนสนิทนานาและผู้เสียหาย นอกจากนั้นยังเชิญ ทนายแก้ว มาร่วมถกความรู้เรื่องกฎหมายด้วย

ในช่วงหนึ่งของรายการ หนุ่ม กรรชัย พิธีกร ได้นำภาพสลิปการโอนเงิน 2 ใบขึ้นมาเปรียบเทียบกับ ซึ่งเป็นสลิปที่ นานา ไรบีนา ส่งให้กับ ข้าวโพด เพื่อนสนิทและหนึ่งในผู้เสียหาย เพื่อยืนยันว่าได้นำเงินไปลงทุนต่อกับบุคคลที่ 3 แล้วจริง

  • สลิปใบที่ 1: ยอดโอน 1,900,000 บาท วันที่ 2 กันยายน 2567
  • สลิปใบที่ 2: ยอดโอน 980,000 บาท วันที่ 3 กันยายน 2567

หนุ่ม กรรชัย เปิดหลักฐาน นานา ไรบีนา ปลอมแปลงสลิปโอนเงิน-1

แต่จุดที่ทำเอาทนายความและพิธีกรต้องอึ้ง คือเมื่อตรวจสอบ รหัสอ้างอิง (Reference Number) บนสลิปทั้งสองใบ พบว่าเป็นรหัสชุดเดียวกันทุกตัวอักษร ทั้งที่เป็นการโอนคนละวันและคนละยอดเงิน ซึ่งในทางปฏิบัติของธนาคารไม่สามารถเกิดขึ้นได้

ด้าน ทนายสวัสดิ์ เจริญผล ทนายความของข้าวโพด ให้ความเห็นทางกฎหมายทันทีว่า พฤติการณ์เช่นนี้ส่อเจตนาอย่างชัดเจนว่า อาจเป็นการทำเอกสารปลอมขึ้นมาเพื่อตบตาผู้เสียหาย ให้หลงเชื่อว่ามีการลงทุนจริง ซึ่งเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดฐาน “ฉ้อโกง” ไม่ใช่เพียงคดีแพ่งเรื่องกู้ยืมเงินตามที่อีกฝ่ายกล่าวอ้าง

นอกจากนี้ ทนายสวัสดิ์ ยังระบุเพิ่มเติมว่า ได้ตรวจสอบบัญชีปลายทางที่ถูกอ้างชื่อแล้ว ไม่พบยอดเงินจำนวนดังกล่าวโอนเข้าไปจริงแต่อย่างใด ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าพฤติการณ์ทั้งหมดคือการฉ้อโกงประชาชนอย่างชัดเจน

หนุ่ม กรรชัย เปิดหลักฐาน นานา ไรบีนา ปลอมแปลงสลิปโอนเงิน-2

