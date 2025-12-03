ตำรวจรู้แล้ว ผู้เสียชีวิตในรถฟอร์จูนเนอร์ 9 ศพ คือใคร เร่งตามตัวคนขับ
ตำรวจรู้แล้ว ผู้เสียชีวิตในรถฟอร์จูนเนอร์ 9 ศพ คือใคร หลังพบรถตกลงในคลองชลประทาน เร่งตามตัวคนขับมาสอบปากคำต่อไป
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก ห้องข่าวราชบุรี ได้โพสต์รายงานด่วนถึงเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก โดยพบรถยนต์ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ คันหนึ่งประสบอุบัติเหตุตกลงไปในคลองชลประทาน และเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในรถ พบผู้เสียชีวิตรวม 9 ศพ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณด้านหลังวัดราษฎร์สมานฉันท์ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยได้รีบเดินทางไปยังที่เกิดเหตุเพื่อทำการตรวจสอบอย่างละเอียดนั้น
จากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่พบว่ารถฟอร์จูนเนอร์คันดังกล่าวลักลอบบรรทุกแรงงานต่างด้าวมาจำนวน 15 คน โดยระหว่างการเดินทางเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ คาดว่ายางรถเกิดการระเบิด ทำให้รถเสียการควบคุมและพุ่งตกลงไปในคลองชลประทาน ส่งผลให้ผู้โดยสารหลายรายติดอยู่ภายในตัวรถและเสียชีวิตในที่สุด
ผู้เสียชีวิตจากเหตุครั้งนี้มีจำนวน 9 ศพ แบ่งเป็นชาย 8 ศพ และหญิง 1 ศพ ขณะที่ยังมีแรงงาน 6 รายที่สามารถออกจากตัวรถและหลบหนีจากพื้นที่ ก่อนเจ้าหน้าที่จะมาถึง โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจได้ร่วมกันกระจายกำลังออกติดตามแรงงานทั้ง 6 รายที่เหลือ รวมถึงติดตามตัวคนขับรถเพื่อมาสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุ รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้เสียชีวิตและผู้ที่หลบหนีเพิ่มเติม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! พบ 9 ศพ ในรถฟอร์จูนเนอร์ ตกคลองชลประทาน อำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี
- รถเทสลา พุ่งตกคลอง คนขับเปิดประตูไม่ได้ สุดท้ายจมน้ำเสียชีวิต
- กู้ภัยวอน อย่ามีคู่ที่ 3 หลังคู่รักขับรถพุ่งชนราวสะพานสารสินเสียชีวิต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: