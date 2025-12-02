ทัวร์ลงยับ หนุ่มจีนใช้ “แบงก์กงเต็ก” ใส่ตู้บริจาคที่วัดอาซากุสะ อ้างเทพญี่ปุ่นไม่คุ้มครองคนจีน
ดราม่าเต็มโลกออนไลน์ หนุ่มจีนโดนทัวร์ลงแบบจัดเต็ม หลังใช้ “แบงก์กงเต็ก” ใส่ตู้บริจาคที่วัดอาซากุสะ โดยอ้างว่าคำทำนายของญี่ปุ่นไม่คุ้มครองคนจีน
ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างจีนกับญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ชายชาวจีนคนหนึ่งได้สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงในโลกออนไลน์ หลังมีคลิปเผยภาพเขานำเงินกระดาษไหว้บรรพบุรุษหรือ “แบงก์กงเต๊ก” (Hell Money) ใส่ลงในตู้เก็บเงินสำหรับเสี่ยงโชคที่วัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple) สถานที่สุดฮิตในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
วิดีโอที่แพร่กระจายในโซเชียลมีเดียในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยเป็นภาพชายที่ไม่เปิดเผยชื่อคนหนึ่ง กำลังหยิบแบงก์กงเต๊กใส่ลงในกล่องเก็บเงินบนโต๊ะที่ใช้ในการจับไม้เสี่ยงทาย โดยปกติ ผู้เข้าชมจะต้องจ่ายเงิน 100 เยน (ประมาณ 21 บาท) เพื่อจับไม้เสี่ยงทาย 100 อันในกระบอก จากนั้นจึงนำตัวเลขที่ได้ไปหาโอะมิคุจิ (Omikuji) หรือกระดาษทำนายดวงที่ตรงกับหมายเลข
ก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะหยิบแบงก์กงเต๊กจากมัดใส่ลงในตู้ เขาได้กล่าวว่า “ดวงของญี่ปุ่นไม่เป็นมงคลต่อคนจีน พวกคนจีนมีดวงของเราเอง” โดยเพื่อนของเขาที่ถ่ายวิดีโอได้กล่าวว่า เขากำลัง “โกงปีศาจ” ซึ่งคำว่า “ปีศาจ” หากถูกใช้เชื่อมโยงกับญี่ปุ่นในบางบริบทของจีน มักถูกตีความว่าเป็นคำดูหมิ่นที่หมายถึงผู้รุกรานชาวญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
แม้ว่าจะไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อใด แต่วาทะและพฤติกรรมของชายคนนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากชาวเน็ต รวมถึงชาวจีนเอง และนี่คือบางส่วนของคอมเมนต์ถึงคลิปดังกล่าว
“เขาเป็นคนโง่ ที่มาขอพรด้วยแบงก์กงเต๊ก”
“เขาใช้แบงก์กงเต๊กแลกกับความสุขในนรก”
“เขาทำผิดกฎหมายด้วยการเสี่ยงโชคโดยไม่จ่ายเงิน เขาควรถูกลงโทษ”
“เพราะคนแบบนี้ โลกถึงได้คิดว่าคนจีนเป็นนักท่องเที่ยวที่แย่”
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างปักกิ่งและโตเกียว หลังจากที่ นางทาคาอิจิ ซานาเอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับไต้หวัน ส่งผลให้จีนแนะนำให้พลเมืองงดเดินทางไปญี่ปุ่น และสายการบินจีนเสนอการคืนเงินสำหรับการเดินทางไปญี่ปุ่น โดยมีการยกเลิกตั๋วไปแล้วถึง 543,000 ใบ ในระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
