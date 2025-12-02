ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ลงยับ หนุ่มจีนใช้ “แบงก์กงเต็ก” ใส่ตู้บริจาคที่วัดอาซากุสะ อ้างเทพญี่ปุ่นไม่คุ้มครองคนจีน

Photo of Bas Basเผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 06:30 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 16:06 น.
51

ดราม่าเต็มโลกออนไลน์ หนุ่มจีนโดนทัวร์ลงแบบจัดเต็ม หลังใช้ “แบงก์กงเต็ก” ใส่ตู้บริจาคที่วัดอาซากุสะ โดยอ้างว่าคำทำนายของญี่ปุ่นไม่คุ้มครองคนจีน

ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างจีนกับญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ชายชาวจีนคนหนึ่งได้สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงในโลกออนไลน์ หลังมีคลิปเผยภาพเขานำเงินกระดาษไหว้บรรพบุรุษหรือ “แบงก์กงเต๊ก” (Hell Money) ใส่ลงในตู้เก็บเงินสำหรับเสี่ยงโชคที่วัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple) สถานที่สุดฮิตในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

วิดีโอที่แพร่กระจายในโซเชียลมีเดียในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยเป็นภาพชายที่ไม่เปิดเผยชื่อคนหนึ่ง กำลังหยิบแบงก์กงเต๊กใส่ลงในกล่องเก็บเงินบนโต๊ะที่ใช้ในการจับไม้เสี่ยงทาย โดยปกติ ผู้เข้าชมจะต้องจ่ายเงิน 100 เยน (ประมาณ 21 บาท) เพื่อจับไม้เสี่ยงทาย 100 อันในกระบอก จากนั้นจึงนำตัวเลขที่ได้ไปหาโอะมิคุจิ (Omikuji) หรือกระดาษทำนายดวงที่ตรงกับหมายเลข

ก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะหยิบแบงก์กงเต๊กจากมัดใส่ลงในตู้ เขาได้กล่าวว่า “ดวงของญี่ปุ่นไม่เป็นมงคลต่อคนจีน พวกคนจีนมีดวงของเราเอง” โดยเพื่อนของเขาที่ถ่ายวิดีโอได้กล่าวว่า เขากำลัง “โกงปีศาจ” ซึ่งคำว่า “ปีศาจ” หากถูกใช้เชื่อมโยงกับญี่ปุ่นในบางบริบทของจีน มักถูกตีความว่าเป็นคำดูหมิ่นที่หมายถึงผู้รุกรานชาวญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

แม้ว่าจะไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อใด แต่วาทะและพฤติกรรมของชายคนนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากชาวเน็ต รวมถึงชาวจีนเอง และนี่คือบางส่วนของคอมเมนต์ถึงคลิปดังกล่าว

“เขาเป็นคนโง่ ที่มาขอพรด้วยแบงก์กงเต๊ก”

“เขาใช้แบงก์กงเต๊กแลกกับความสุขในนรก”

“เขาทำผิดกฎหมายด้วยการเสี่ยงโชคโดยไม่จ่ายเงิน เขาควรถูกลงโทษ”

“เพราะคนแบบนี้ โลกถึงได้คิดว่าคนจีนเป็นนักท่องเที่ยวที่แย่”

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างปักกิ่งและโตเกียว หลังจากที่ นางทาคาอิจิ ซานาเอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับไต้หวัน ส่งผลให้จีนแนะนำให้พลเมืองงดเดินทางไปญี่ปุ่น และสายการบินจีนเสนอการคืนเงินสำหรับการเดินทางไปญี่ปุ่น โดยมีการยกเลิกตั๋วไปแล้วถึง 543,000 ใบ ในระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

อ้างอิง : www.scmp.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ลงยับ หนุ่มจีนใช้ “แบงก์กงเต็ก” ใส่ตู้บริจาคที่วัดอาซากุสะ อ้างเทพญี่ปุ่นไม่คุ้มครองคนจีน

1 นาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 3 12 68 ดูดวง

ระวังปากเสียง! 6 ราศี มีเกณฑ์ทะเลาะกับคนในครอบครัวเรื่องเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดัสติน ดารา Stranger Things ป่วยโรคหายาก ไม่มีไหปลาร้า ตัวพับได้เหมือนสมุด บันเทิง

ดัสติน ดารา Stranger Things ป่วยโรคหายาก ไม่มีไหปลาร้า ตัวพับได้เหมือนสมุด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เหลือเชื่อ ชายจีนกลืน “ไฟแช็ก” เข้าท้องนานกว่า 30 ปี หมออึ้งเอาออกมายังใช้งานได้

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
น่าห่วง ผู้ใหญ่ 20% ไร้เซ็กซ์นานกว่าปี เหตุเครียดเรื่องเงิน-งานรุมเร้า ยอมรับ &#039;เหงาจับใจ&#039; โหยหารัก ข่าวต่างประเทศ

น่าห่วง ผู้ใหญ่ 20% ไร้เซ็กซ์นานกว่าปี เหตุเครียดเรื่องเงิน-งานรุมเร้า ยอมรับ ‘เหงาจับใจ’ โหยหารัก

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
สดุดีหญิงผู้กล้า ไฟไหม้ตึกฮ่องกง เดินเคาะประตูเรียกเพื่อนบ้าน จนสิ้นใจในกองเพลิง แต่ช่วยรอด 4 ชีวิต 1 สุนัข ข่าวต่างประเทศ

สดุดีหญิงผู้กล้า ไฟไหม้ตึกฮ่องกง เดินเคาะประตูเรียกเพื่อนบ้าน จนสิ้นใจในกองเพลิง แต่ช่วยรอด 4 ชีวิต 1 สุนัข

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดาว TikTok แดนาดาหวิดสิ้นชื่อหลังดม “ดอกไม้ปีศาจ” ผู้เชี่ยวชาญเตือนอาจถึงตายได้

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลาสเตอร์เจียนตัวใหญ่ที่สุด ข่าวต่างประเทศ

ช็อกตาตั้ง! นักตกปลาเผลอจับพี่เบิ้ม! ใหญ่กว่าเรือ หนัก 317 กิโลฯ อายุ 100 ปี

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แอร์เชิญผู้โดยสารมหาภัยลงจากเครื่องบิน หลังอาละวาดหนัก-ด่าพนักงาน ทำเครื่องดีเลย์ 1.5 ชม.

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตลกดัง เล่นพิเรนทร์! จับ นักร้องสาวรุ่นลูก ล็อกคอกลางรายการ ชาวเน็ตวิจารณ์เดือด ข่าวต่างประเทศ

ตลกดัง เล่นพิเรนทร์! จับ นักร้องสาวรุ่นลูก ล็อกคอกลางรายการ ชาวเน็ตวิจารณ์เดือด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม้า อรนภา ภูมิใจหาเงินใหม่จากการขายห่อหมก เปิดใจดราม่า 5 ปีที่แล้ว ข่าวดารา

ม้า อรนภา ดราม่าพลิกชีวิต ไม่คิดขอโทษ ยันไม่เคยด่าไร้สาเหตุ งานปังกว่าเดิม

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ปปง. ยึด-อายัดทรัพย์ “เฉิน ซื้อ- ก๊ก อาน เครือข่าย “เบน สมิธ กว่าหมื่นล้าน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 2 ธ.ค. 68

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเตือน ไฝขึ้นอวัยวะเพศ เสี่ยงเป็นมะเร็ง แนะวิธีสังเกต ข่าวต่างประเทศ

หมอเตือน ไฝขึ้นอวัยวะเพศ เสี่ยงเป็นมะเร็ง แนะวิธีสังเกต

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนี่ ร้องไห้หนัก เพื่อนรัก 30 ปีโกงเงิน รู้สึกเหมือนกินหญ้า ทั้งกลุ่มโดน 400 ล้าน บันเทิง

เจนี่ ร้องไห้หนัก เพื่อนรัก 30 ปีโกงเงิน รู้สึกเหมือนกินหญ้า ทั้งกลุ่มโดน 400 ล้าน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 2 ธ.ค. 68

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคาะแล้ว จ่ายเงินประกันสังคม เพิ่มสูงสุด 875 บาท เริ่ม 1 ม.ค.69 หลังปรับเพดานค่าจ้าง ม.33 เศรษฐกิจ

เคาะแล้ว จ่ายเงินประกันสังคม เพิ่มสูงสุด 875 บาท เริ่ม 1 ม.ค.69 หลังปรับเพดานค่าจ้าง ม.33

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

หญิงลี ชิงเก้าอี้นายกฯ อบต. บ้านคู ลงสนามการเมืองท้องถิ่น อาสาพัฒนาบ้านเกิด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายก แป้น ลั่นไม่ลาออก! ยอมรับทำงานผิดพลาด แต่ขออยู่ฟื้นฟูหาดใหญ่ให้จบก่อน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือน 4-12 ธ.ค.นี้ น้ำทะเลหนุนสูง กระทบ 7 จังหวัด บ้านเรือนริมแม่น้ำ เตรียมรับมือ ข่าว

เตือน 4-12 ธ.ค.นี้ น้ำทะเลหนุนสูง กระทบ 7 จังหวัด บ้านเรือนริมแม่น้ำ เตรียมรับมือ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่าทำคอนเทนต์ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ข่าว

“สส.ลิซ่า” ช่วยน้ำท่วมจริงหรือทำคอนเทนต์ ? เจ้าของบ้านยันแล้ว แต่ทำไมดราม่าไม่จบ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟูแล่ม พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 2 ธ.ค. 68

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไวรัล สาวคอสเพลย์ญี่ปุ่นถ่ายรูปกับแมว ชาวเน็ตกดดูร่วม 100 ล้านครั้ง ก่อนช็อกว่าเป็น “ผู้ชาย”

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ธปท. กำหนดให้ธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่งรถยนต์-รถจักรยานยนต์ทุกแห่งอยู่ใต้กำกับ พ.ร.บ. สถาบันการเงิน หวังคุ้มครองผู้บริโภคโดยรวม ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ธุรกิจเช่าซื้อ-ลีสซิ่งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ เป็น “ธุรกิจทางการเงิน” มีผลทันที

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อุ๊ย! ลีเดีย แชร์โพสต์ “ลักทรัพย์ 37 กรรม ทุนทรัพย์ 18 ล้าน” พร้อมแท็กชื่อสามี-เพื่อนในวงการ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 06:30 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 16:06 น.
51
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูดวงวันนี้ 3 12 68

ระวังปากเสียง! 6 ราศี มีเกณฑ์ทะเลาะกับคนในครอบครัวเรื่องเงิน

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568
ดัสติน ดารา Stranger Things ป่วยโรคหายาก ไม่มีไหปลาร้า ตัวพับได้เหมือนสมุด

ดัสติน ดารา Stranger Things ป่วยโรคหายาก ไม่มีไหปลาร้า ตัวพับได้เหมือนสมุด

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
ปลาสเตอร์เจียนตัวใหญ่ที่สุด

ช็อกตาตั้ง! นักตกปลาเผลอจับพี่เบิ้ม! ใหญ่กว่าเรือ หนัก 317 กิโลฯ อายุ 100 ปี

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568

แอร์เชิญผู้โดยสารมหาภัยลงจากเครื่องบิน หลังอาละวาดหนัก-ด่าพนักงาน ทำเครื่องดีเลย์ 1.5 ชม.

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
Back to top button