ไวรัล สาวคอสเพลย์ญี่ปุ่นถ่ายรูปกับแมว ชาวเน็ตกดดูร่วม 100 ล้านครั้ง ก่อนช็อกว่าเป็น “ผู้ชาย”

ภาพไวรัล สาวคอสเพลย์ถ่ายรูปคู่กับแมว คนกดเข้ามาดูกว่า 100 ล่านครั้ง ก่อนชาวเน็ตจะอ้าปากค้างว่าเธอคนนี้คือ “ผู้ชาย” ลูกสองวัย 48 ปี
ทำเอาโลกออนไลน์ในญี่ปุ่นตื่นตูม เมื่อมีคอสเพลย์สาวรายหนึ่งได้ลงรูปที่เจ้าตัวถ่ายรูปคู่กับเจ้าเหมียว โดยที่องค์ประกอบของภาพนี้เป็นนางแบบผมสีบลอนด์ทอง สวมสุดเดรสสีกรมท่า กำลังนั่งยองถ่ายแบบ ก่อนที่เจ้าแมวจะเดินมามุดเข้าไปใต้กระโปรง พร้อมแคปชั้นว่า “猫さんにかまって欲しくて近づくも、コタツとして認識されてしまう。” หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า “ตั้งใจเข้าไปใกล้คุณแมวเพราะอยากให้อ้อน/สนใจ แต่กลับถูกมองเป็นโคทัตสึ (โต๊ะอุ่นขา) ไปซะอย่างนั้น”
【悲報】
猫さんにかまって欲しくて近づくも、コタツとして認識されてしまう。 pic.twitter.com/lqzbiTa7A0
— 谷琢磨 Takuma Tani (@tani_takuma) November 30, 2025
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมาก ดูได้จากยอดผู้ชมที่กดเข้ามาดูโพสต์นี้มากกว่า 100 ล้านครั้งใน X แต่สิ่งที่ทำเอาชาวเน็ตอ้าปากนั่นเป็นเพราะ สาวคอสเพลย์คนดังกล่าวนั้นแท้จริงแล้วเป็นผู้ชายวัย 48 ปี แถมยังเป็นคุณพ่อลุกสองอีกต่างหาก
ชายคนนี้ก็คือ ทานิ ทาคูมะ (Tani Takuma) คุณพ่อลูกสองชาวญี่ปุ่น และนักดนตรี ที่หันมาเอาดีในการแต่งกายในสไตล์โลลิตาแฟชัน (Lolita Fashion) ซึ่งในปัจจุบันเขารับงานเป็น “นางแบบ” ด้วยเช่นกัน
จุดเริ่มต้นของการแต่งหญิงของเขานั้นมาจากตอนที่เขาอายุ 34 ปี ขณะที่อยู่ที่งานงานหนึ่ง มีนางแบบรายหนึ่งไม่สามารถมาทำงานได้อย่างกะทันหัน ทำให้จำเป็นต้องหานางแบบตัวแทนเป็นการเร่งด่วน ทางทีมงานจึงขอให้ ทาคุมะ มาช่วยแต่งเป็นผู้หญิง พร้อมสวมชุดแฟชั่นสไตล์โลลิตา เพื่อเข้าฉากถ่ายภาพ
เจ้าตัวบอกว่าตอนนั้นข้างในใจเขาไม่อยากที่จะรับงานนี้ เพราะว่ากลัวคนอื่นจะเข้าใจผิด แต่สุดท้าย ทาคุมะ ก็ยอมรับงานถ่ายแบบดังกล่าวจนเสร็จเรียบร้อย แต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เพระาหลังจากนั้นผลงานการถ่ายแบบของเขานั้นได้กระแสตอบรับที่ยอดเยี่ยม ถึงขนาดว่ามีงานถ่ายแบบเสื้อผ้าติดต่อเข้ามาหาเขาอย่างต่อเนื่อง แต่ในครั้งนี้เขาไม่ปฏิเสธอีกต่อไป พร้อมกับตัดสินใจเลือกทำสิ่งใหม่ๆ และหลังจากนั้นเขาก็เริ่มชินกับการแต่งหญิง ไม่ว่าจะเป็นการสวมเสือ้ผ้า การแต่งหน้า รวไมปถึงการโพสต์ท่าและการแสดงสีหน้าในการถ่ายแบบ
ทาคุมะ เผยว่า ก่อนหน้านี้เขารู้สึกว่ารูปร่างของตัวเองเป็นปมด้อย เมื่อเทียบกับผู้ชายทั่วไป เพราะเขาเป็นคนตัวเล็กและผอมบาง แต่ในตอนนี้ข้อด้อยนั้นได้กลายมาเป็นข้อดีที่ทำให้เขาได้เปรียบ เมื่อต้องแต่งเป็นผู้หญิง และโอกาสใหม่ๆ จากงานถ่ายแบบนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้สร้างสรรค์ผลงานเพลงในรูปแบบใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเนื้องเพลงหรือรูปแบบการร้องเพลง
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังเปิดเผยอีกว่า ในตอนแรก เพื่อนๆของเขาไม่ค่อยชอบใจและรู้สึกรังเกียจการแต่งหญิง และพวกเขาบางคนรูสึกสับสนกับสิ่งที่เขาเป็น แต่เมื่อเวลาผ่านไป พวกเขาก็ค่อยๆ ทำความเข้าใจและยอมรับมันได้ รวมไปถึงครอบครัวของเขาด้วย โดยเฉพาะคุณแม่ที่เคารพการในสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และไม่เพียงแต่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ของลูกชาย แต่เธอยังให้คำแนะนำเรื่องการแต่งกายให้กับเขาอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม เขาก็บอกว่าหากในอนาคต ในวันที่ลูกๆของเขาโตขึ้น และไม่ยอมรับสิ่งนี้ของพ่อ เขาก็พร้อมที่จะออกจากวงการ โดยบอกว่า “ถ้าผมไม่ได้รับการยินยอมจากครอบครัว มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทำสิ่งนี้ต่อไปนะ”
อ้างอิง : X @tani_takuma
