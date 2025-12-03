ข่าวต่างประเทศ

สลด นักบินวิงสูทดีกรีแชมป์เหรียญทองเสียชีวิต หลังพุ่งชนแลนด์มาร์กดังขณะทดสองอุปกรณ์ใหม่

Photo of Bas Basเผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 11:05 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 11:05 น.
74

ฌอง ฌาคส์ วอลลิส นักบินวิงสูทวัย 35 ปี เจ้าของฉายานักบินที่เร็วที่สุดในโลก เสียชีวิตจากอุบัติเหตุพุ่งชนแลนด์มาร์กในเคปทาวน์ ขณะทดสอบอุปกรณ์ใหม่

เกิดโศกนาฏกรรมสุดสลด เมื่อ ฌอง ฌาคส์ วอลลิส (Jean Jacques Wallis) นักบินวิงสูท (Wingsuit Pilot) ที่เป็นที่รู้จักในฐานะนักบินที่บินได้เร็วที่สุดในโลกคนหนึ่ง เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องร่อนชนเข้ากับ Lion’s Head แลนด์มาร์กชื่อดังในเมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้

นักบินวิงสูทคนดังวัย 35 ปี เพิ่งแต่งงานไปเมื่อต้นปีนี้ และเพิ่งคว้าเหรียญทองจากการแข่งขัน World Wingsuit League มาได้ไม่นาน โดยเจ้าตัวมีประสบการณ์ในการเล่น Paragliding มากว่า 20 ปี และเสียชีวิตขณะกำลังทดสอบอุปกรณ์ใหม่ที่เรียกว่า ‘Hybrid Wing’ ที่เป็นลูกผสมระหว่างว่าว (Kite) และร่มร่อน (Paraglider)

วอลลิส เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงในการกระโดดร่ม (Skydiving), BASE jumping และ Wingsuit Flying โดยเพิ่งได้รับเหรียญทองในรายการ Target Strike และได้อันดับสี่ในรายการ Slalom Speed Race ในการแข่งขัน WWL Grand Prix ครั้งที่ 11 ที่ภูเขาเทียนเหมิน ประเทศจีน เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา

โดยในอุบัติเเหตุสุดเศร้าครั้งนี้ วอลลิสกำลังใช้ Flare Moustache parakite ที่เป็นอุปกรณ์ใหม่ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการร่อนเลียบชายฝั่งด้วยความเร็วสูง ก่อนที่จะเกิดคามผิดพลาดจนร่างของเขากระแทกอย่างรุนแรง

แม้จะยังอยู่ระหว่างการสอบสวน แต่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งขอคลิปวิดีโอจากพยานที่เห็นเหตุการณ์ เพื่อสอบสวนสาเหตุการชนครั้งนี้

ขณะที่ปฏิบัติการกู้ร่างของวอลลิสเป็นไปอย่างยากลำบาก โดยมีเจ้าหน้าที่ค้นหาและกู้ภัยในถิ่นทุรกันดารกว่า 30 คนเข้าร่วมภารกิจบนภูเขาที่มีชื่อเสียงแห่งนี้ เจ้าหน้าที่ต้องใช้ระบบเชือกทางเทคนิคในการดึงร่างของเขาขึ้นสู่เส้นทาง ก่อนจะเคลื่อนย้ายไปยังยานพาหนะที่รออยู่

ด้านสมาคมร่มร่อนแห่งแอฟริกาใต้ (SAHPA) ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและเพื่อนของวอลลิส โดยกล่าวว่า “เป้าหมายคือการเรียนรู้จากอุบัติเหตุและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในอนาคต ไม่ใช่การกล่าวโทษ”

เพื่อนสนิทของวอลลิสได้ร่วมไว้อาลัย โดยบรรยายว่าเขาเป็นตำนานของวงการกีฬาผาดโผน “ความหลงใหลในการบินของเขาน่าประทับใจอย่างแท้จริง มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่เห็นประกายไฟในดวงตาของเขาทุกครั้งที่เราแบ่งปันท้องฟ้าเดียวกัน”

เหตุการณ์น่าเศร้าครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจาก เลียม เบิร์น แชมป์ชาวอังกฤษวัย 24 ปี ก็เสียชีวิตจากการชนเข้ากับภูเขาในสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ ขณะกำลังฝึกบินวิงสูทเช่นเดียวกัน

อ้างอิง : www.mirror.co.uk

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
กรมอุตุฯ ประกาศลมหนาวระลอกใหม่เข้ามาในวันที่ 9 ธันวาคม ข่าว

กรมอุตุฯ ยืนยัน 14 ธ.ค. กทม. เย็นยะเยือก 18 องศา ลมหนาวระลอกใหม่มาแน่

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทนายแก้ว เตือน เจ้าหนี้โพสต์ประจานลูกหนี้ อาจมีความผิด แม้ตั้งส่วนตัวก็ไม่รอด

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดราม่าไม่เว้นวัน ฝ่ายจัดฯ “ซีเกมส์ 2025” ใส่ธงชาติผิด ในโปรแกรมการแข่งขัน

11 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ช่วย สส.เพื่อไทย โดนจับโป๊ะ ใช้ AI ทำภาพยืนอยู่กลางน้ำท่วมหาดใหญ่

11 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กกต. ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2568

27 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นานา ปฏิเสธข้อกล่าวหา พบลวงลงทุน 4 รูปแบบ เร่งสอบ เวย์ ไทยเทเนี่ยม เอี่ยวหรือไม่

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กป้อม” แง้ม “เฉลิม อยู่บำรุง” เตรียมสมัครสมาชิก พปชร. 12 ธ.ค. นี้

45 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจรู้แล้ว ผู้เสียชีวิตในรถฟอร์จูนเนอร์ 9 ศพ คือใคร เร่งตามตัวคนขับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชุลมุน ญาติรุมล้อม ‘ลุงแจ้’ อดีตคนไร้บ้าน ถูกหวย 18 ล้าน เสนอตัวดูแล ข่าว

ชุลมุน ญาติรุมล้อม ‘ลุงแจ้’ อดีตคนไร้บ้าน ถูกหวย 18 ล้าน เสนอตัวดูแล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปไทม์ไลน นานา ไรบีนา วันโดนแฉ จนถึงโดนจับ คดีฉ้อโกง ปมยืนเงินเพื่อนร้อยล้าน บันเทิง

สรุปไทม์ไลน์ นานา ไรบีนา วันโดนแฉ จนถึงโดนจับ คดีฉ้อโกง ปมยืนเงินเพื่อนร้อยล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นร. ม.5 โรงเรียนดังบุรีรัมย์ พลัดตกตึก 4 ชั้นดับสลด ญาติไม่ปักใจเชื่อทำร้ายตัวเอง ข่าว

นร. ม.5 โรงเรียนดังบุรีรัมย์ พลัดตกตึก 4 ชั้นดับสลด ญาติไม่ปักใจเชื่อทำร้ายตัวเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดอะมีน โพสต์สำนึกผิด ยันขายทรัพย์สินช้หนี้ ขอโอกาสในการทำงาน ข่าวดารา

เดอะมีน โพสต์สำนึกผิด ขายของ-ขอโอกาสทำงานใช้หนี้ เรื่องเข้าสู่ขั้นตอนกฎหมายแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดพฤติการณ์ “นานา ไรบีนา” ผู้เสียหายแจ้งความ 17 ราย เสียหายรวม 190 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ กิ่งแก้ว ลอสูงเนิน ตัวจริง ตำนานนักโทษประหารหญิง สู่หนังผีสุดสยอง ข่าว

ประวัติ กิ่งแก้ว ลอสูงเนิน ตัวจริง ตำนานนักโทษประหารหญิง สู่หนังผีสุดสยอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นอร์ทแบงค็อกโพล เผย ปชช. ร้อยละ 92 มองรัฐบาลจัดการน้ำท่วมแย่มาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เวย์ ไทเทเนี่ยม ไม่เคลื่อนไหวหลังภรรยา นานา ถูกจับในคดีฉ้อโกง บันเทิง

เวย์ ไทเทเนี่ยม อยู่ไหน? หลังภรรยา นานา ถูกจับคาบ้าน ปมฉ้อโกงประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอน อลิชา โพสต์สะเทือนใจ หลังเพื่อนสนิท นานา ไรบีนา ถูกจับกุมถึงบ้าน บันเทิง

แอน อลิชา เผยความรู้สึก หลัง นานา ไรบีนา ถูกบุกจับ โพสต์สั้นแต่จุกอก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ นานา ไรบีนา อดีตดีเจคลื่นฮิต จากแก๊งนางฟ้า ผู้ครองใจ เวย์ ไทยเทเนียม บันเทิง

ประวัติ นานา ไรบีนา อดีตดีเจคลื่นฮิต จากแก๊งนางฟ้า ผู้ครองใจ เวย์ ไทยเทเนียม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ครม. นำร่องทดลองโครงการดาวเทียม Tomorrow.io ป้องกันภัยพิบัติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด นักบินวิงสูทดีกรีแชมป์เหรียญทองเสียชีวิต หลังพุ่งชนแลนด์มาร์กดังขณะทดสองอุปกรณ์ใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! พบ 9 ศพ ในรถฟอร์จูนเนอร์ ตกคลองชลประทาน อำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ติมอร์ เลสเต พบ ไทย ดูบอลสด ซีเกมส์ 2025 วันที่ 3 ธ.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มเดินออกมาจากโรงหนังแสบจมูก เจอเครื่องทำโอโซน อันตรายเสี่ยงปอดพัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ทนายธาตรี เป็นทนายชื่อดังที่ถูกแอบอ้างในโซเชียลมีเดีย ข่าว

เปิดประวัติ “ทนายธาตรี” ผู้ถูกอวตารสวมรอย โพสต์ป่วนโซเชียลจนเสียหาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายสายหยุด เผย “นานา” เป็นห่วงลูก เตรียมหลักทรัพย์ประกัน 5 แสน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 11:05 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 11:05 น.
74
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมอุตุฯ ประกาศลมหนาวระลอกใหม่เข้ามาในวันที่ 9 ธันวาคม

กรมอุตุฯ ยืนยัน 14 ธ.ค. กทม. เย็นยะเยือก 18 องศา ลมหนาวระลอกใหม่มาแน่

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568

ทนายแก้ว เตือน เจ้าหนี้โพสต์ประจานลูกหนี้ อาจมีความผิด แม้ตั้งส่วนตัวก็ไม่รอด

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568

ดราม่าไม่เว้นวัน ฝ่ายจัดฯ “ซีเกมส์ 2025” ใส่ธงชาติผิด ในโปรแกรมการแข่งขัน

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568

ผู้ช่วย สส.เพื่อไทย โดนจับโป๊ะ ใช้ AI ทำภาพยืนอยู่กลางน้ำท่วมหาดใหญ่

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568
Back to top button