สลด นักบินวิงสูทดีกรีแชมป์เหรียญทองเสียชีวิต หลังพุ่งชนแลนด์มาร์กดังขณะทดสองอุปกรณ์ใหม่
ฌอง ฌาคส์ วอลลิส นักบินวิงสูทวัย 35 ปี เจ้าของฉายานักบินที่เร็วที่สุดในโลก เสียชีวิตจากอุบัติเหตุพุ่งชนแลนด์มาร์กในเคปทาวน์ ขณะทดสอบอุปกรณ์ใหม่
เกิดโศกนาฏกรรมสุดสลด เมื่อ ฌอง ฌาคส์ วอลลิส (Jean Jacques Wallis) นักบินวิงสูท (Wingsuit Pilot) ที่เป็นที่รู้จักในฐานะนักบินที่บินได้เร็วที่สุดในโลกคนหนึ่ง เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องร่อนชนเข้ากับ Lion’s Head แลนด์มาร์กชื่อดังในเมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้
นักบินวิงสูทคนดังวัย 35 ปี เพิ่งแต่งงานไปเมื่อต้นปีนี้ และเพิ่งคว้าเหรียญทองจากการแข่งขัน World Wingsuit League มาได้ไม่นาน โดยเจ้าตัวมีประสบการณ์ในการเล่น Paragliding มากว่า 20 ปี และเสียชีวิตขณะกำลังทดสอบอุปกรณ์ใหม่ที่เรียกว่า ‘Hybrid Wing’ ที่เป็นลูกผสมระหว่างว่าว (Kite) และร่มร่อน (Paraglider)
วอลลิส เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงในการกระโดดร่ม (Skydiving), BASE jumping และ Wingsuit Flying โดยเพิ่งได้รับเหรียญทองในรายการ Target Strike และได้อันดับสี่ในรายการ Slalom Speed Race ในการแข่งขัน WWL Grand Prix ครั้งที่ 11 ที่ภูเขาเทียนเหมิน ประเทศจีน เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
โดยในอุบัติเเหตุสุดเศร้าครั้งนี้ วอลลิสกำลังใช้ Flare Moustache parakite ที่เป็นอุปกรณ์ใหม่ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการร่อนเลียบชายฝั่งด้วยความเร็วสูง ก่อนที่จะเกิดคามผิดพลาดจนร่างของเขากระแทกอย่างรุนแรง
แม้จะยังอยู่ระหว่างการสอบสวน แต่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งขอคลิปวิดีโอจากพยานที่เห็นเหตุการณ์ เพื่อสอบสวนสาเหตุการชนครั้งนี้
ขณะที่ปฏิบัติการกู้ร่างของวอลลิสเป็นไปอย่างยากลำบาก โดยมีเจ้าหน้าที่ค้นหาและกู้ภัยในถิ่นทุรกันดารกว่า 30 คนเข้าร่วมภารกิจบนภูเขาที่มีชื่อเสียงแห่งนี้ เจ้าหน้าที่ต้องใช้ระบบเชือกทางเทคนิคในการดึงร่างของเขาขึ้นสู่เส้นทาง ก่อนจะเคลื่อนย้ายไปยังยานพาหนะที่รออยู่
ด้านสมาคมร่มร่อนแห่งแอฟริกาใต้ (SAHPA) ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและเพื่อนของวอลลิส โดยกล่าวว่า “เป้าหมายคือการเรียนรู้จากอุบัติเหตุและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในอนาคต ไม่ใช่การกล่าวโทษ”
เพื่อนสนิทของวอลลิสได้ร่วมไว้อาลัย โดยบรรยายว่าเขาเป็นตำนานของวงการกีฬาผาดโผน “ความหลงใหลในการบินของเขาน่าประทับใจอย่างแท้จริง มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่เห็นประกายไฟในดวงตาของเขาทุกครั้งที่เราแบ่งปันท้องฟ้าเดียวกัน”
เหตุการณ์น่าเศร้าครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจาก เลียม เบิร์น แชมป์ชาวอังกฤษวัย 24 ปี ก็เสียชีวิตจากการชนเข้ากับภูเขาในสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ ขณะกำลังฝึกบินวิงสูทเช่นเดียวกัน
อ้างอิง : www.mirror.co.uk
