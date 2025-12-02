น่าห่วง ผู้ใหญ่ 20% ไร้เซ็กซ์นานกว่าปี เหตุเครียดเรื่องเงิน-งานรุมเร้า ยอมรับ ‘เหงาจับใจ’ โหยหารัก
ผลสำรวจชี้ วัยทำงานชาวอเมริกัน 1 ใน 5 ไร้เซ็กซ์นานกว่าปี เหตุเครียดเรื่องเงิน-งานรุมเร้า ยอมรับ ‘เหงาจับใจ’ โหยหาความผูกพันทางใจมากกว่าเรื่องบนเตียง
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน ผลสำรวจระดับชาติล่าสุดจาก Joi AI สอบถามความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่จำนวน 1,000 คน เปิดเผยสถิติน่าสนใจว่า ผู้ใหญ่ถึง 1 ใน 5 หรือประมาณร้อยละ 20 ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นเลยเป็นเวลานานกว่า 1 ปี เป็นสัญญาณภาวะ “ถดถอยทางเพศ” ที่นักเชี่ยวชาญเคยตั้งข้อสังเกตไว้ และยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายลง
รายงานระบุว่า แม้จะมีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 37 ตอบว่ามีเพศสัมพันธ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ตัวเลขดังกล่าวยังคงต่ำกว่าสถิติก่อนช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีอีกร้อยละ 6 ระบุว่าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยในชีวิต
เมื่อเจาะลึกถึงสาเหตุที่ทำให้กิจกรรมทางเพศลดน้อยลง พบว่าปัจจัยหลักมาจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยร้อยละ 36 ระบุว่าไม่มีคู่นอน รองลงมาคือความต้องการทางเพศลดลง (ร้อยละ 30) ความเหนื่อยล้าทางจิตใจ (ร้อยละ 25) ปัญหาความเครียดทางการเงิน (ร้อยละ 24) และภาระงานที่หนักหน่วง (ร้อยละ 19) นอกจากนี้ การขาดแคลนเวลาและพื้นที่ส่วนตัวยังเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้ผู้คนเชื่อมต่อกันน้อยลง
ในด้านความสัมพันธ์ทางอารมณ์ ผลสำรวจชี้ว่าผู้คนเกือบร้อยละ 30 รู้สึกว่าตนเองไม่สนิทสนมกับใครเลย สิ่งที่ผู้คนโหยหามากที่สุดไม่ใช่เรื่องเพศ แต่เป็น “ความผูกพันทางอารมณ์” เป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยความใกล้ชิดทางกาย ส่วนการมีเพศสัมพันธ์นั้นเป็นความต้องการลำดับที่สาม
สำหรับการจัดการกับความต้องการทางเพศในยุคที่ความสัมพันธ์ห่างเหิน พบว่ามากกว่าร้อยละ 40 เลือกใช้เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ทดแทน ร้อยละ 17 ใช้วิธี Sexting และร้อยละ 8 หันไปพึ่งพาเพื่อนคู่ใจ AI อีกครึ่งหนึ่งของผู้สำรวจเลือกที่จะไม่ทำสิ่งใดทดแทน ซึ่งสะท้อนถึงภาวะหมดไฟทางอารมณ์มากกว่าการตัดสินใจอย่างมีสติ
แม้ตัวเลขปัจจุบันจะดูน่ากังวล แต่ผู้คนกว่าร้อยละ 55 ยังคงมีความหวังว่าจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ในปี 2026 อย่างไรก็ตาม ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ได้เปลี่ยนไป โดยร้อยละ 42 มองว่าการมีคู่ในปัจจุบันเป็นเรื่องของเหตุผลทางปฏิบัติ เช่น การเป็นหุ้นส่วนทางการเงิน หรือการช่วยกันเลี้ยงดูบุตร มากกว่าเรื่องความรักความใคร่ โดยมีความเหงาเป็นความหวาดกลัวสูงสุดของคนเกือบครึ่งหนึ่ง
