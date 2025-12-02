ข่าวต่างประเทศ

น่าห่วง ผู้ใหญ่ 20% ไร้เซ็กซ์นานกว่าปี เหตุเครียดเรื่องเงิน-งานรุมเร้า ยอมรับ ‘เหงาจับใจ’ โหยหารัก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 21:42 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 15:47 น.
61
น่าห่วง ผู้ใหญ่ 20% ไร้เซ็กซ์นานกว่าปี เหตุเครียดเรื่องเงิน-งานรุมเร้า ยอมรับ 'เหงาจับใจ' โหยหารัก

ผลสำรวจชี้ วัยทำงานชาวอเมริกัน 1 ใน 5 ไร้เซ็กซ์นานกว่าปี เหตุเครียดเรื่องเงิน-งานรุมเร้า ยอมรับ ‘เหงาจับใจ’ โหยหาความผูกพันทางใจมากกว่าเรื่องบนเตียง

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน ผลสำรวจระดับชาติล่าสุดจาก Joi AI สอบถามความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่จำนวน 1,000 คน เปิดเผยสถิติน่าสนใจว่า ผู้ใหญ่ถึง 1 ใน 5 หรือประมาณร้อยละ 20 ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นเลยเป็นเวลานานกว่า 1 ปี เป็นสัญญาณภาวะ “ถดถอยทางเพศ” ที่นักเชี่ยวชาญเคยตั้งข้อสังเกตไว้ และยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายลง

รายงานระบุว่า แม้จะมีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 37 ตอบว่ามีเพศสัมพันธ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ตัวเลขดังกล่าวยังคงต่ำกว่าสถิติก่อนช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีอีกร้อยละ 6 ระบุว่าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยในชีวิต

เมื่อเจาะลึกถึงสาเหตุที่ทำให้กิจกรรมทางเพศลดน้อยลง พบว่าปัจจัยหลักมาจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยร้อยละ 36 ระบุว่าไม่มีคู่นอน รองลงมาคือความต้องการทางเพศลดลง (ร้อยละ 30) ความเหนื่อยล้าทางจิตใจ (ร้อยละ 25) ปัญหาความเครียดทางการเงิน (ร้อยละ 24) และภาระงานที่หนักหน่วง (ร้อยละ 19) นอกจากนี้ การขาดแคลนเวลาและพื้นที่ส่วนตัวยังเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้ผู้คนเชื่อมต่อกันน้อยลง

ในด้านความสัมพันธ์ทางอารมณ์ ผลสำรวจชี้ว่าผู้คนเกือบร้อยละ 30 รู้สึกว่าตนเองไม่สนิทสนมกับใครเลย สิ่งที่ผู้คนโหยหามากที่สุดไม่ใช่เรื่องเพศ แต่เป็น “ความผูกพันทางอารมณ์” เป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยความใกล้ชิดทางกาย ส่วนการมีเพศสัมพันธ์นั้นเป็นความต้องการลำดับที่สาม

สำหรับการจัดการกับความต้องการทางเพศในยุคที่ความสัมพันธ์ห่างเหิน พบว่ามากกว่าร้อยละ 40 เลือกใช้เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ทดแทน ร้อยละ 17 ใช้วิธี Sexting และร้อยละ 8 หันไปพึ่งพาเพื่อนคู่ใจ AI อีกครึ่งหนึ่งของผู้สำรวจเลือกที่จะไม่ทำสิ่งใดทดแทน ซึ่งสะท้อนถึงภาวะหมดไฟทางอารมณ์มากกว่าการตัดสินใจอย่างมีสติ

แม้ตัวเลขปัจจุบันจะดูน่ากังวล แต่ผู้คนกว่าร้อยละ 55 ยังคงมีความหวังว่าจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ในปี 2026 อย่างไรก็ตาม ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ได้เปลี่ยนไป โดยร้อยละ 42 มองว่าการมีคู่ในปัจจุบันเป็นเรื่องของเหตุผลทางปฏิบัติ เช่น การเป็นหุ้นส่วนทางการเงิน หรือการช่วยกันเลี้ยงดูบุตร มากกว่าเรื่องความรักความใคร่ โดยมีความเหงาเป็นความหวาดกลัวสูงสุดของคนเกือบครึ่งหนึ่ง

ผลสำรวจชี้ วัยทำงานชาวอเมริกัน 1 ใน 5 ไร้เซ็กซ์นานกว่าปี เหตุเครียดเรื่องเงิน-งานรุมเร้า ยอมรับ 'เหงาจับใจ' โหยหาความผูกพันทางใจมากกว่าเรื่องบนเตียง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดัสติน ดารา Stranger Things ป่วยโรคหายาก ไม่มีไหปลาร้า ตัวพับได้เหมือนสมุด บันเทิง

ดัสติน ดารา Stranger Things ป่วยโรคหายาก ไม่มีไหปลาร้า ตัวพับได้เหมือนสมุด

17 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เหลือเชื่อ ชายจีนกลืน “ไฟแช็ก” เข้าท้องนานกว่า 30 ปี หมออึ้งเอาออกมายังใช้งานได้

17 นาที ที่แล้ว
น่าห่วง ผู้ใหญ่ 20% ไร้เซ็กซ์นานกว่าปี เหตุเครียดเรื่องเงิน-งานรุมเร้า ยอมรับ &#039;เหงาจับใจ&#039; โหยหารัก ข่าวต่างประเทศ

น่าห่วง ผู้ใหญ่ 20% ไร้เซ็กซ์นานกว่าปี เหตุเครียดเรื่องเงิน-งานรุมเร้า ยอมรับ ‘เหงาจับใจ’ โหยหารัก

35 นาที ที่แล้ว
สดุดีหญิงผู้กล้า ไฟไหม้ตึกฮ่องกง เดินเคาะประตูเรียกเพื่อนบ้าน จนสิ้นใจในกองเพลิง แต่ช่วยรอด 4 ชีวิต 1 สุนัข ข่าวต่างประเทศ

สดุดีหญิงผู้กล้า ไฟไหม้ตึกฮ่องกง เดินเคาะประตูเรียกเพื่อนบ้าน จนสิ้นใจในกองเพลิง แต่ช่วยรอด 4 ชีวิต 1 สุนัข

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดาว TikTok แดนาดาหวิดสิ้นชื่อหลังดม “ดอกไม้ปีศาจ” ผู้เชี่ยวชาญเตือนอาจถึงตายได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลาสเตอร์เจียนตัวใหญ่ที่สุด ข่าวต่างประเทศ

ช็อกตาตั้ง! นักตกปลาเผลอจับพี่เบิ้ม! ใหญ่กว่าเรือ หนัก 317 กิโลฯ อายุ 100 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แอร์เชิญผู้โดยสารมหาภัยลงจากเครื่องบิน หลังอาละวาดหนัก-ด่าพนักงาน ทำเครื่องดีเลย์ 1.5 ชม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตลกดัง เล่นพิเรนทร์! จับ นักร้องสาวรุ่นลูก ล็อกคอกลางรายการ ชาวเน็ตวิจารณ์เดือด ข่าวต่างประเทศ

ตลกดัง เล่นพิเรนทร์! จับ นักร้องสาวรุ่นลูก ล็อกคอกลางรายการ ชาวเน็ตวิจารณ์เดือด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม้า อรนภา ภูมิใจหาเงินใหม่จากการขายห่อหมก เปิดใจดราม่า 5 ปีที่แล้ว ข่าวดารา

ม้า อรนภา ดราม่าพลิกชีวิต ไม่คิดขอโทษ ยันไม่เคยด่าไร้สาเหตุ งานปังกว่าเดิม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ปปง. ยึด-อายัดทรัพย์ “เฉิน ซื้อ- ก๊ก อาน เครือข่าย “เบน สมิธ กว่าหมื่นล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 2 ธ.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเตือน ไฝขึ้นอวัยวะเพศ เสี่ยงเป็นมะเร็ง แนะวิธีสังเกต ข่าวต่างประเทศ

หมอเตือน ไฝขึ้นอวัยวะเพศ เสี่ยงเป็นมะเร็ง แนะวิธีสังเกต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนี่ ร้องไห้หนัก เพื่อนรัก 30 ปีโกงเงิน รู้สึกเหมือนกินหญ้า ทั้งกลุ่มโดน 400 ล้าน บันเทิง

เจนี่ ร้องไห้หนัก เพื่อนรัก 30 ปีโกงเงิน รู้สึกเหมือนกินหญ้า ทั้งกลุ่มโดน 400 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 2 ธ.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคาะแล้ว จ่ายเงินประกันสังคม เพิ่มสูงสุด 875 บาท เริ่ม 1 ม.ค.69 หลังปรับเพดานค่าจ้าง ม.33 เศรษฐกิจ

เคาะแล้ว จ่ายเงินประกันสังคม เพิ่มสูงสุด 875 บาท เริ่ม 1 ม.ค.69 หลังปรับเพดานค่าจ้าง ม.33

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

หญิงลี ชิงเก้าอี้นายกฯ อบต. บ้านคู ลงสนามการเมืองท้องถิ่น อาสาพัฒนาบ้านเกิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายก แป้น ลั่นไม่ลาออก! ยอมรับทำงานผิดพลาด แต่ขออยู่ฟื้นฟูหาดใหญ่ให้จบก่อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือน 4-12 ธ.ค.นี้ น้ำทะเลหนุนสูง กระทบ 7 จังหวัด บ้านเรือนริมแม่น้ำ เตรียมรับมือ ข่าว

เตือน 4-12 ธ.ค.นี้ น้ำทะเลหนุนสูง กระทบ 7 จังหวัด บ้านเรือนริมแม่น้ำ เตรียมรับมือ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่าทำคอนเทนต์ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ข่าว

“สส.ลิซ่า” ช่วยน้ำท่วมจริงหรือทำคอนเทนต์ ? เจ้าของบ้านยันแล้ว แต่ทำไมดราม่าไม่จบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟูแล่ม พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 2 ธ.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไวรัล สาวคอสเพลย์ญี่ปุ่นถ่ายรูปกับแมว ชาวเน็ตกดดูร่วม 100 ล้านครั้ง ก่อนช็อกว่าเป็น “ผู้ชาย”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ธปท. กำหนดให้ธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่งรถยนต์-รถจักรยานยนต์ทุกแห่งอยู่ใต้กำกับ พ.ร.บ. สถาบันการเงิน หวังคุ้มครองผู้บริโภคโดยรวม ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ธุรกิจเช่าซื้อ-ลีสซิ่งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ เป็น “ธุรกิจทางการเงิน” มีผลทันที

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อุ๊ย! ลีเดีย แชร์โพสต์ “ลักทรัพย์ 37 กรรม ทุนทรัพย์ 18 ล้าน” พร้อมแท็กชื่อสามี-เพื่อนในวงการ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ลนาคร ช่วยเด็กตาบอด บันเทิง

ฟังแล้วน้ำตาไหล “เปิ้ล นาคร” เล่าเจอเด็กตาบอด 30 ชีวิต รอช่วยกลางน้ำท่วม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่น้องแพดเม่โพสต์แทนใจลูกสาว หลังเสียชีวิตครบ 7 วัน ข่าว

แม่น้องแพดเม่ โพสต์อาลัย นางฟ้าตัวน้อยจากไปครบ 7 วัน คิดถึงลูกสุดหัวใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 21:42 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 15:47 น.
61
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดัสติน ดารา Stranger Things ป่วยโรคหายาก ไม่มีไหปลาร้า ตัวพับได้เหมือนสมุด

ดัสติน ดารา Stranger Things ป่วยโรคหายาก ไม่มีไหปลาร้า ตัวพับได้เหมือนสมุด

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568

แอร์เชิญผู้โดยสารมหาภัยลงจากเครื่องบิน หลังอาละวาดหนัก-ด่าพนักงาน ทำเครื่องดีเลย์ 1.5 ชม.

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
ตลกดัง เล่นพิเรนทร์! จับ นักร้องสาวรุ่นลูก ล็อกคอกลางรายการ ชาวเน็ตวิจารณ์เดือด

ตลกดัง เล่นพิเรนทร์! จับ นักร้องสาวรุ่นลูก ล็อกคอกลางรายการ ชาวเน็ตวิจารณ์เดือด

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
ม้า อรนภา ภูมิใจหาเงินใหม่จากการขายห่อหมก เปิดใจดราม่า 5 ปีที่แล้ว

ม้า อรนภา ดราม่าพลิกชีวิต ไม่คิดขอโทษ ยันไม่เคยด่าไร้สาเหตุ งานปังกว่าเดิม

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
Back to top button