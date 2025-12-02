ดัสติน ดารา Stranger Things ป่วยโรคหายาก ไม่มีไหปลาร้า ตัวพับได้เหมือนสมุด

ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 22:17 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 17:22 น.
รู้จักโรค CCD ของ ‘ดัสติน’ Stranger Things โรคพันธุกรรมหายาก 1 ในล้าน ไม่มีไหปลาร้า-ฟันขึ้นช้า แต่ไม่กระทบสติปัญญา เจ้าตัวใช้ปมด้อยสร้างแรงบันดาลใจ

แฟนซีรีส์ดัง Stranger Things ตอนนี้ซีซั่น 5 กำลังเข้าฉาย Netflix คงคุ้นเคยกันดีกับรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์ของ “ดัสติน” เด็กหนุ่มอารมณ์ดีผู้ชาญฉลาด แต่เบื้องหลังความสดใสนั้น นักแสดงหนุ่ม “กาเทน มาทาราซโซ” (Gaten Matarazzo) ต้องใช้ชีวิตอยู่กับโรคทางพันธุกรรมที่หาได้ยากยิ่ง เรียกว่า Cleidocranial Dysplasia (CCD) ส่งผลต่อการพัฒนาของกระดูกและฟัน

กาเทนไม่ได้ปล่อยให้โรคนี้เป็นอุปสรรค แต่เขาเลือกที่จะเปิดเผยเรื่องราวของตนเองเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหายาก มีอัตราการพบเพียง 1 ใน 1,000,000 คนนี้ โดยพิสูจน์ให้เห็นว่าความพิการทางร่างกายไม่อาจกำหนดศักยภาพในชีวิตของคนเราได้

Cleidocranial Dysplasia (CCD) คืออะไร?

CCD เป็นภาวะทางพันธุกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของกระดูกและฟัน ชื่อของโรคมาจากคำว่า “Cleido” หมายถึงไหปลาร้า และ “Cranial” หมายถึงกะโหลกศีรษะ

ผู้ป่วยโรคนี้มักมีกระดูกไหปลาร้าที่ก่อตัวไม่สมบูรณ์ หรือในบางรายอาจไม่มีไหปลาร้าเลย ทำให้พวกเขาสามารถห่อไหล่เข้ามาชนกันที่ด้านหน้าได้ ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษที่กาเทนเคยนำมาล้อเล่นในรายการ

นอกจากเรื่องไหปลาร้าแล้ว ผู้ป่วยอาจมีภาวะกะโหลกศีรษะปิดช้า หน้าผากกว้าง และปัญหาทางทันตกรรม เช่น ฟันแท้ขึ้นช้า หรือมีฟันเกินจำนวนมากแต่สิ่งที่สำคัญที่คนมักเข้าใจผิดคือ โรคนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อสติปัญญา ผู้ป่วยมีระดับพัฒนาการทางสมองที่ปกติ

สยบข่าวเกาหลา “มิลลี่” ถ่ายรูปชื่นมื่นกับ “เดวิด” ในงานเปิด Stranger Things 5

สาเหตุเกิดจากอะไร?

ส่วนใหญ่โรคนี้เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน RUNX2 ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการสร้างกระดูกและกระดูกอ่อน มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบยีนเด่น (Autosomal Dominant) หมายความว่าหากพ่อหรือแม่เป็นโรคนี้ มีโอกาส 50% ที่จะส่งต่อให้ลูก แต่ในบางกรณีก็สามารถเกิดขึ้นเองได้โดยไม่มีประวัติครอบครัวมาก่อน

การรักษาและการใช้ชีวิต ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษา CCD ให้หายขาดเนื่องจากเป็นโรคทางพันธุกรรม แต่สามารถดูแลรักษาตามอาการเพื่อให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้ตามปกติ การรักษามักต้องอาศัยทีมแพทย์หลายสาขา โดยเฉพาะทันตแพทย์เพื่อจัดการเรื่องฟันเกินและการจัดฟัน รวมถึงศัลยแพทย์กระดูกเพื่อดูแลโครงสร้างร่างกาย

แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายทางร่างกายและการดูแลสุขภาพที่ซับซ้อน แต่ผู้ป่วย CCD ส่วนใหญ่สามารถมีชีวิตที่ยืนยาว แข็งแรง และเติมเต็มได้เหมือนคนทั่วไป หากได้รับการดูแลที่เหมาะสมบัน

บันเทิง

