สยบข่าวเกาหลา “มิลลี่” ถ่ายรูปชื่นมื่นกับ “เดวิด” ในงานเปิด Stranger Things 5

สยบข่าวเกาเหลา? “มิลลี บ็อบบี บราวน์” ควงแขน “เดวิด ฮาร์เบอร์” เดินพรมแดง Stranger Things 5 ยิ้มร่าทั้งคู่ หลังมีรายงานฝ่ายหญิงเคยร้องเรียนถูกกลั่นแกล้งในกองถ่าย
แฟนซีรีส์ดังทั่วโลกจับตามอง เมื่อ มิลลี บ็อบบี บราวน์ (Millie Bobby Brown) และ เดวิด ฮาร์เบอร์ (David Harbour) สองนักแสดงนำจาก Stranger Things ปรากฏตัวเคียงข้างกันในงานพรีเมียร์ซีซันสุดท้าย (ซีซัน 5) ที่ลอสแอนเจลิส หลังจากมีรายงานข่าวครึกโครมว่า บราวน์ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกองถ่ายเกี่ยวกับพฤติกรรมของฮาร์เบอร์ ในประเด็น “การคุกคามและการกลั่นแกล้ง”
อย่างไรก็ตาม บรรยากาศในงานกลับดูชื่นมื่น ทั้งสองคนซึ่งรับบทพ่อลูกในจอ (อีเลฟเว่น และ จิม ฮ็อปเปอร์) ต่างยิ้มแย้มและหัวเราะให้ช่างภาพ ทาง Netflix ยังได้โพสต์วิดีโอช่วงที่ทั้งคู่สวมกอดกันท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนคลับอีกด้วย
ก่อนหน้านี้ สื่อต่างประเทศ (Daily Mail) อ้างแหล่งข่าววงในว่า เดวิด ฮาร์เบอร์ เคยถูกสอบสวนภายใน หลังจากที่ มิลลี บ็อบบี บราวน์ ยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาที่มีต่อเธอ
รายงานระบุว่า มิลลี่ดำเนินการเรื่องนี้ก่อนเริ่มถ่ายทำซีซัน 5 และผลจากการร้องเรียนทำให้ต้องมีทีมงานส่วนตัวคอยประกบเธอในกองถ่าย แหล่งข่าวเผยว่าเอกสารข้อกล่าวหามีความยาวหลายหน้า และการสอบสวนกินเวลานานหลายเดือน แต่ยืนยันว่า ไม่มีข้อกล่าวหาใดเกี่ยวข้องกับ “การกระทำไม่เหมาะสมทางเพศ”
ที่ผ่านมา ทั้งคู่มักเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันเหมือนครอบครัว ฮาร์เบอร์ วัย 50 ปี (ซึ่งในชีวิตจริงไม่มีบุตร) เคยให้สัมภาษณ์เมื่อปี 2021 ว่าเขารู้สึกผูกพันกับบราวน์แบบ “พ่อกับลูกสาว” มาโดยตลอด โดยเขาได้เห็นเธอเติบโตตั้งแต่อายุเพียง 12 ปี ในช่วงเริ่มซีซันแรก จนปัจจุบันเธออายุ 21 ปีแล้ว
ทางด้าน บราวน์ ก็เคยเล่าถึงความสัมพันธ์ที่เข้มข้นนี้ว่า พวกเขามีอารมณ์ที่หลากหลายต่อกัน มีทั้งช่วงที่งอนกันและโกรธกันเหมือนพ่อลูกจริงๆ ซึ่งเธอมองว่าความรู้สึกที่ดิบและจริงเหล่านี้ ช่วยให้ผลลัพธ์ของการแสดงบนหน้าจอออกมาคุ้มค่า
สำหรับ Stranger Things ซีซัน 5 พาร์ตแรก มีกำหนดสตรีมทาง Netflix ในวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้
