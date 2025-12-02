ข่าวต่างประเทศ

เหลือเชื่อ ชายจีนกลืน “ไฟแช็ก” เข้าท้องนานกว่า 30 ปี หมออึ้งเอาออกมายังใช้งานได้

เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 22:00 น.
ชายชาวจีนวัย 67 ปี เข้าพบแพทย์หลังมีอาการปวดท้องรุนแรง แพทย์ช็อกเจอ “ไฟแช็ก” ที่กลืนไว้เมื่อ 30 ปีที่แล้วอยู่ในท้อง แถมยังใช้งานได้

เรื่องราวสุดอึ้งนี้เกิดขึ้นกับชายชาวจีนคนหนึ่ง ที่ลืมไปว่าตัวเองเคยกลืน “ไฟแช็ก” เข้าไปในร่างกายเมื่อ 30 ปีที่แล้วจากการท้าพนันกับเพื่อน แต่สิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือ เมื่อแพทย์นำไฟแช็กออกมาและพบว่ามันยังสามารถใช้งานได้อยู่

นายเถิง วัย 67 ปี จากเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน เริ่มมีอาการท้องอืดและปวดท้องเมื่อเดือนที่แล้ว ในตอนแรกเขาคิดว่าเป็นเพียงอาการกระเพาะและลำไส้อักเสบทั่วไป แต่สุดท้ายเขาก็เดินทางเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลังจากที่อาการแย่ลงจนไม่สามารถนอนราบได้เพราะรู้สึกปวดอย่างรุนแรง

หลังจากการส่องกล้องฉุกเฉิน (Gastroscopy) แพทย์สังเกตเห็นวัตถุรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เรียบเนียน มีสีดำ และถูกกร่อนด้วยกรดในกระเพาะอาหารอยู่ลึกเข้าไป แต่ความพยายามที่จะนำมันออกล้มเหลวเนื่องจากวัตถุมีพื้นผิวเรียบและลื่น ทีมแพทย์จึงตัดสินใจเลื่อนการผ่าตัดออกไปเพื่อสืบสวนที่มาของวัตถุ

เมื่อถูกสอบถามว่าเขาทราบหรือไม่ว่าวัตถุสี่เหลี่ยมเล็กๆ ในท้องคืออะไร นายเถิงก็ย้อนนึกถึงเหตุการณ์ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 เมื่อเขาดื่มเหล้ากับเพื่อน ๆ และเขารับคำท้าด้วยการกลืนไฟแช็กเข้าท้องไป เขาไม่เคยบอกครอบครัวเรื่องนี้และคิดเสมอว่าไฟแช็กได้เคลื่อนผ่านระบบทางเดินอาหารไปนานแล้ว แต่เมื่อย้อนกลับไป เขาก็จำได้ว่าเคยมีอาการปวดท้องโดยไม่มีสาเหตุชัดเจน

หลังจากยืนยันว่าวัตถุแปลกปลอมคือไฟแช็กบุหรี่ ทีมแพทย์ได้ประเมินหาวิธีที่จะนำมันนำออกมา ซึ่งการผ่าตัดถือเป็นการเกินกว่าเหตุ แต่การใช้กล้องเอนโดสโคปแบบปกติก็มีโอกาสสำเร็จต่ำเช่นกัน เนื่องจากพื้นผิวที่ลื่นของไฟแช็ก ก่อนที่สุดท้ายทีมแพทย์จึงเลือกใช้เทคนิคที่คล้ายถุงยางอนามัย ด้วยคลุมวัตถุแปลกปลอมไว้ทั้งหมดก่อนจะดึงออกมา

แม้ว่าตัวเรือนของไฟแช็กจะถูกกร่อนและดำคล้ำด้วยกรดในกระเพาะอาหาร แต่มันยังมีแก๊สอยู่ข้างใน และแพทย์ก็ต้องตกใจเมื่อพบว่ามันยังสามารถจุดไฟได้อยู่

แพทย์อธิบายว่า ตัวเรือนไฟแช็กทั่วไปทำจากพลาสติกโพลีโพรพีลีน (polypropylene) หรือ ABS ที่มีทนทานต่อกรดสูง จึงสามารถต้านทานการกัดกร่อนของกรดในกระเพาะอาหารได้เป็นเวลานาน

