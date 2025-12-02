ระวังปากเสียง! 6 ราศี มีเกณฑ์ทะเลาะกับคนในครอบครัวเรื่องเงิน
หมอดูเตือน 6 ราศี เมษ, กรกฎ, สิงห์, พิจิก, มังกร, พฤษภ ดวงความขัดแย้งพุ่งสูง เรื่องเงินทองไม่เข้าใครออกใคร อาจบานปลายถึงขั้นตัดญาติขาดมิตร
เรื่องเงินทองไม่เข้าใครออกใคร แม้แต่พี่น้องหรือคนในครอบครัวก็อาจผิดใจกันได้ เพราะเรื่องผลประโยชน์ ช่วงนี้ดวงดาวแห่งความขัดแย้งโคจรมาทำมุมกับเรือนการเงิน ส่งผลให้บรรยากาศในบ้านของบางราศีเริ่มตึงเครียด
สำหรับ 6 ราศี ที่ต้องใจเย็น และระวังคำพูดให้มาก ได้แก่
1. ราศีเมษ
ชาวราศีเมษใจร้อนและมักตัดสินใจเรื่องเงินรวดเร็ว ช่วงนี้การใช้จ่ายของคุณอาจขัดใจคนในบ้าน หรือถูกผู้ใหญ่ตำหนิเรื่องการใช้เงินเกินตัว จนกลายเป็นประเด็นโต้เถียงรุนแรง คำพูดที่หลุดปากออกไปตอนโมโห อาจสร้างรอยร้าวที่ยากจะประสาน
2. ราศีกรกฎ
ปัญหาของชาวราศีกรกฎมักเกิดจากความเกรงใจ หรือเรื่องหนี้สินภายในเครือญาติ ช่วงนี้ระวังการถูกยืมเงินแล้วไม่ได้คืน หรือการที่คุณต้องไปรับภาระหนี้แทนคนอื่นในบ้าน เมื่อปฏิเสธ หรือทวงถาม ก็จะเกิดความน้อยใจ กลายเป็นดราม่าครอบครัวใหญ่โต
3. ราศีสิงห์
ชาวราศีสิงห์มักใจใหญ่กับเพื่อนฝูง แต่อาจถูกมองว่าละเลยคนในบ้าน ช่วงนี้สมาชิกในครอบครัวอาจเรียกร้องความสนใจ หรือตำหนิเรื่องการจัดสรรเงินของคุณ ว่าให้ความสำคัญกับคนนอกมากกว่าคนในบ้าน จนเกิดการประชดประชัน
4. ราศีพิจิก
เรื่องเงินของชาวราศีพิจิกมักเป็นความลับ ช่วงนี้ความลับเรื่องการเงินบางอย่างอาจถูกเปิดเผย เช่น หนี้สินที่ซ่อนไว้ หรือรายได้พิเศษที่ไม่ได้บอกคู่ครอง ความไม่โปร่งใสนี้จะกลายเป็นชนวนเหตุให้เกิดความหวาดระแวง และทะเลาะกันรุนแรง
5. ราศีมังกร
ความเข้มงวดเรื่องการเงินของชาวราศีมังกร อาจกลายเป็นดาบสองคม ช่วงนี้คุณอาจไปกดดัน หรือจู้จี้เรื่องการใช้จ่ายของคนในบ้านมากเกินไป จนอีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดและระเบิดอารมณ์ออกมา การหวังดีของคุณอาจถูกมองว่าเป็นการควบคุมบงการ
6. ราศีพฤษภ
ชาวราศีพฤษภดื้อรั้นเรื่องความคิด โดยเฉพาะเรื่องการลงทุน หรือการซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่ ช่วงนี้คุณอาจมีความเห็นไม่ตรงกับครอบครัวเรื่องการจัดการทรัพย์สิน หรือมรดก ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลดราวาศอก จนเกิดปากเสียงแย่งชิงความเป็นเจ้าของ
คำแนะนำส่งท้าย
สำหรับ 6 ราศีนี้ ขอให้ยึดหลัก “ประนีประนอม” เป็นที่ตั้ง หากเกิดปัญหาเรื่องเงิน ให้พยายามคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ และควรทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้โปร่งใส เพื่อลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ยอมถอยคนละก้าว เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่สำคัญกว่าเงินทอง
อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
- 5 ราศี ดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ยื่นเรื่องอะไรก็ผ่านฉลุย
- 2 ราศี ดวงดีที่สุด รุ่งโรจน์ส่งท้ายเดือน พลิกจากร้ายกลายเป็นดี
- 3 ราศี ดวงถ่านไฟเก่าคุ แฟนเก่าจะกลับมาขอคืนดี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: