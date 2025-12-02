ดูดวง

ระวังปากเสียง! 6 ราศี มีเกณฑ์ทะเลาะกับคนในครอบครัวเรื่องเงิน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 15:30 น.
57
ดูดวงวันนี้ 3 12 68

หมอดูเตือน 6 ราศี เมษ, กรกฎ, สิงห์, พิจิก, มังกร, พฤษภ ดวงความขัดแย้งพุ่งสูง เรื่องเงินทองไม่เข้าใครออกใคร อาจบานปลายถึงขั้นตัดญาติขาดมิตร

เรื่องเงินทองไม่เข้าใครออกใคร แม้แต่พี่น้องหรือคนในครอบครัวก็อาจผิดใจกันได้ เพราะเรื่องผลประโยชน์ ช่วงนี้ดวงดาวแห่งความขัดแย้งโคจรมาทำมุมกับเรือนการเงิน ส่งผลให้บรรยากาศในบ้านของบางราศีเริ่มตึงเครียด

สำหรับ 6 ราศี ที่ต้องใจเย็น และระวังคำพูดให้มาก ได้แก่

1. ราศีเมษ

ชาวราศีเมษใจร้อนและมักตัดสินใจเรื่องเงินรวดเร็ว ช่วงนี้การใช้จ่ายของคุณอาจขัดใจคนในบ้าน หรือถูกผู้ใหญ่ตำหนิเรื่องการใช้เงินเกินตัว จนกลายเป็นประเด็นโต้เถียงรุนแรง คำพูดที่หลุดปากออกไปตอนโมโห อาจสร้างรอยร้าวที่ยากจะประสาน

2. ราศีกรกฎ

ปัญหาของชาวราศีกรกฎมักเกิดจากความเกรงใจ หรือเรื่องหนี้สินภายในเครือญาติ ช่วงนี้ระวังการถูกยืมเงินแล้วไม่ได้คืน หรือการที่คุณต้องไปรับภาระหนี้แทนคนอื่นในบ้าน เมื่อปฏิเสธ หรือทวงถาม ก็จะเกิดความน้อยใจ กลายเป็นดราม่าครอบครัวใหญ่โต

3. ราศีสิงห์

ชาวราศีสิงห์มักใจใหญ่กับเพื่อนฝูง แต่อาจถูกมองว่าละเลยคนในบ้าน ช่วงนี้สมาชิกในครอบครัวอาจเรียกร้องความสนใจ หรือตำหนิเรื่องการจัดสรรเงินของคุณ ว่าให้ความสำคัญกับคนนอกมากกว่าคนในบ้าน จนเกิดการประชดประชัน

4. ราศีพิจิก

เรื่องเงินของชาวราศีพิจิกมักเป็นความลับ ช่วงนี้ความลับเรื่องการเงินบางอย่างอาจถูกเปิดเผย เช่น หนี้สินที่ซ่อนไว้ หรือรายได้พิเศษที่ไม่ได้บอกคู่ครอง ความไม่โปร่งใสนี้จะกลายเป็นชนวนเหตุให้เกิดความหวาดระแวง และทะเลาะกันรุนแรง

5. ราศีมังกร

ความเข้มงวดเรื่องการเงินของชาวราศีมังกร อาจกลายเป็นดาบสองคม ช่วงนี้คุณอาจไปกดดัน หรือจู้จี้เรื่องการใช้จ่ายของคนในบ้านมากเกินไป จนอีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดและระเบิดอารมณ์ออกมา การหวังดีของคุณอาจถูกมองว่าเป็นการควบคุมบงการ

6. ราศีพฤษภ

ชาวราศีพฤษภดื้อรั้นเรื่องความคิด โดยเฉพาะเรื่องการลงทุน หรือการซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่ ช่วงนี้คุณอาจมีความเห็นไม่ตรงกับครอบครัวเรื่องการจัดการทรัพย์สิน หรือมรดก ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลดราวาศอก จนเกิดปากเสียงแย่งชิงความเป็นเจ้าของ

คำแนะนำส่งท้าย

สำหรับ 6 ราศีนี้ ขอให้ยึดหลัก “ประนีประนอม” เป็นที่ตั้ง หากเกิดปัญหาเรื่องเงิน ให้พยายามคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ และควรทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้โปร่งใส เพื่อลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ยอมถอยคนละก้าว เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่สำคัญกว่าเงินทอง

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ลงยับ หนุ่มจีนใช้ “แบงก์กงเต็ก” ใส่ตู้บริจาคที่วัดอาซากุสะ อ้างเทพญี่ปุ่นไม่คุ้มครองคนจีน

2 นาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 3 12 68 ดูดวง

ระวังปากเสียง! 6 ราศี มีเกณฑ์ทะเลาะกับคนในครอบครัวเรื่องเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดัสติน ดารา Stranger Things ป่วยโรคหายาก ไม่มีไหปลาร้า ตัวพับได้เหมือนสมุด บันเทิง

ดัสติน ดารา Stranger Things ป่วยโรคหายาก ไม่มีไหปลาร้า ตัวพับได้เหมือนสมุด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เหลือเชื่อ ชายจีนกลืน “ไฟแช็ก” เข้าท้องนานกว่า 30 ปี หมออึ้งเอาออกมายังใช้งานได้

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
น่าห่วง ผู้ใหญ่ 20% ไร้เซ็กซ์นานกว่าปี เหตุเครียดเรื่องเงิน-งานรุมเร้า ยอมรับ &#039;เหงาจับใจ&#039; โหยหารัก ข่าวต่างประเทศ

น่าห่วง ผู้ใหญ่ 20% ไร้เซ็กซ์นานกว่าปี เหตุเครียดเรื่องเงิน-งานรุมเร้า ยอมรับ ‘เหงาจับใจ’ โหยหารัก

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
สดุดีหญิงผู้กล้า ไฟไหม้ตึกฮ่องกง เดินเคาะประตูเรียกเพื่อนบ้าน จนสิ้นใจในกองเพลิง แต่ช่วยรอด 4 ชีวิต 1 สุนัข ข่าวต่างประเทศ

สดุดีหญิงผู้กล้า ไฟไหม้ตึกฮ่องกง เดินเคาะประตูเรียกเพื่อนบ้าน จนสิ้นใจในกองเพลิง แต่ช่วยรอด 4 ชีวิต 1 สุนัข

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดาว TikTok แดนาดาหวิดสิ้นชื่อหลังดม “ดอกไม้ปีศาจ” ผู้เชี่ยวชาญเตือนอาจถึงตายได้

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลาสเตอร์เจียนตัวใหญ่ที่สุด ข่าวต่างประเทศ

ช็อกตาตั้ง! นักตกปลาเผลอจับพี่เบิ้ม! ใหญ่กว่าเรือ หนัก 317 กิโลฯ อายุ 100 ปี

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แอร์เชิญผู้โดยสารมหาภัยลงจากเครื่องบิน หลังอาละวาดหนัก-ด่าพนักงาน ทำเครื่องดีเลย์ 1.5 ชม.

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตลกดัง เล่นพิเรนทร์! จับ นักร้องสาวรุ่นลูก ล็อกคอกลางรายการ ชาวเน็ตวิจารณ์เดือด ข่าวต่างประเทศ

ตลกดัง เล่นพิเรนทร์! จับ นักร้องสาวรุ่นลูก ล็อกคอกลางรายการ ชาวเน็ตวิจารณ์เดือด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม้า อรนภา ภูมิใจหาเงินใหม่จากการขายห่อหมก เปิดใจดราม่า 5 ปีที่แล้ว ข่าวดารา

ม้า อรนภา ดราม่าพลิกชีวิต ไม่คิดขอโทษ ยันไม่เคยด่าไร้สาเหตุ งานปังกว่าเดิม

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ปปง. ยึด-อายัดทรัพย์ “เฉิน ซื้อ- ก๊ก อาน เครือข่าย “เบน สมิธ กว่าหมื่นล้าน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 2 ธ.ค. 68

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเตือน ไฝขึ้นอวัยวะเพศ เสี่ยงเป็นมะเร็ง แนะวิธีสังเกต ข่าวต่างประเทศ

หมอเตือน ไฝขึ้นอวัยวะเพศ เสี่ยงเป็นมะเร็ง แนะวิธีสังเกต

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนี่ ร้องไห้หนัก เพื่อนรัก 30 ปีโกงเงิน รู้สึกเหมือนกินหญ้า ทั้งกลุ่มโดน 400 ล้าน บันเทิง

เจนี่ ร้องไห้หนัก เพื่อนรัก 30 ปีโกงเงิน รู้สึกเหมือนกินหญ้า ทั้งกลุ่มโดน 400 ล้าน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 2 ธ.ค. 68

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคาะแล้ว จ่ายเงินประกันสังคม เพิ่มสูงสุด 875 บาท เริ่ม 1 ม.ค.69 หลังปรับเพดานค่าจ้าง ม.33 เศรษฐกิจ

เคาะแล้ว จ่ายเงินประกันสังคม เพิ่มสูงสุด 875 บาท เริ่ม 1 ม.ค.69 หลังปรับเพดานค่าจ้าง ม.33

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

หญิงลี ชิงเก้าอี้นายกฯ อบต. บ้านคู ลงสนามการเมืองท้องถิ่น อาสาพัฒนาบ้านเกิด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายก แป้น ลั่นไม่ลาออก! ยอมรับทำงานผิดพลาด แต่ขออยู่ฟื้นฟูหาดใหญ่ให้จบก่อน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือน 4-12 ธ.ค.นี้ น้ำทะเลหนุนสูง กระทบ 7 จังหวัด บ้านเรือนริมแม่น้ำ เตรียมรับมือ ข่าว

เตือน 4-12 ธ.ค.นี้ น้ำทะเลหนุนสูง กระทบ 7 จังหวัด บ้านเรือนริมแม่น้ำ เตรียมรับมือ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่าทำคอนเทนต์ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ข่าว

“สส.ลิซ่า” ช่วยน้ำท่วมจริงหรือทำคอนเทนต์ ? เจ้าของบ้านยันแล้ว แต่ทำไมดราม่าไม่จบ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟูแล่ม พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 2 ธ.ค. 68

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไวรัล สาวคอสเพลย์ญี่ปุ่นถ่ายรูปกับแมว ชาวเน็ตกดดูร่วม 100 ล้านครั้ง ก่อนช็อกว่าเป็น “ผู้ชาย”

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ธปท. กำหนดให้ธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่งรถยนต์-รถจักรยานยนต์ทุกแห่งอยู่ใต้กำกับ พ.ร.บ. สถาบันการเงิน หวังคุ้มครองผู้บริโภคโดยรวม ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ธุรกิจเช่าซื้อ-ลีสซิ่งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ เป็น “ธุรกิจทางการเงิน” มีผลทันที

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อุ๊ย! ลีเดีย แชร์โพสต์ “ลักทรัพย์ 37 กรรม ทุนทรัพย์ 18 ล้าน” พร้อมแท็กชื่อสามี-เพื่อนในวงการ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 15:30 น.
57
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ลงยับ หนุ่มจีนใช้ “แบงก์กงเต็ก” ใส่ตู้บริจาคที่วัดอาซากุสะ อ้างเทพญี่ปุ่นไม่คุ้มครองคนจีน

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568
ดัสติน ดารา Stranger Things ป่วยโรคหายาก ไม่มีไหปลาร้า ตัวพับได้เหมือนสมุด

ดัสติน ดารา Stranger Things ป่วยโรคหายาก ไม่มีไหปลาร้า ตัวพับได้เหมือนสมุด

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568

เหลือเชื่อ ชายจีนกลืน “ไฟแช็ก” เข้าท้องนานกว่า 30 ปี หมออึ้งเอาออกมายังใช้งานได้

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
น่าห่วง ผู้ใหญ่ 20% ไร้เซ็กซ์นานกว่าปี เหตุเครียดเรื่องเงิน-งานรุมเร้า ยอมรับ &#039;เหงาจับใจ&#039; โหยหารัก

น่าห่วง ผู้ใหญ่ 20% ไร้เซ็กซ์นานกว่าปี เหตุเครียดเรื่องเงิน-งานรุมเร้า ยอมรับ ‘เหงาจับใจ’ โหยหารัก

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
Back to top button