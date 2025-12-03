เมเจอร์ แถลงปิดชั่วคราว โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย จากเหตุสุดวิสัย
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ แถลงปิดชั่วคราว โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย สาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์ จากเหตุสุดวิสัย ขณะที่ชาวเน็ตแชร์ภาพผนังถล่ม
เพจเฟซบุ๊กของ Major Group ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เนื่องจากโรงภาพยนตร์สยามภาวลัย พารากอน ซีนีเพล็กซ์
ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ชั่วคราวจากเหตุสุดวิสัย
ทาง บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรม “Zootopia 2 Special Screening โทมัส-ก้อง” ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด โดยสามารถติดตามกำหนดการใหม่ได้ทางช่องทาง Facebook และ X @MajorGroup อีกครั้ง
ทางบริษัทฯ รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง และขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ดังกล่าว”
อย่างไรก็ตามในสื่อสังคมออนไลน์ได้มีการโพสต์ภาพ ผนังโรงหนังที่พารากอนตกลงมา เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
