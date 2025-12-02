ข่าวต่างประเทศ

แอร์เชิญผู้โดยสารมหาภัยลงจากเครื่องบิน หลังอาละวาดหนัก-ด่าพนักงาน ทำเครื่องดีเลย์ 1.5 ชม.

Photo of Bas Basเผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 13:28 น.
62

ผู้โดยสารรายหนึ่งถูกเชิญลงจากเครื่องบินของ ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ หลังป่วนบนเครื่อง ทั้งโวยวาย ทั้งด่าพนักงานต้อนรับ จนเที่ยวบินดีเลย์ร่วม 1.5 ชั่วโมง

ผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งถูกเชิญลงจากเครื่องบิน หลังจากเธอโวยวายและสบถคำหยาบคายใส่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เนื่องจากเที่ยวบินของ United Airlines ต้องล่าช้าไปเกือบหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาตินวร์ก ลิเบอร์ตี้

เหตุการณ์วุ่นวายทั้งหมดถูกบันทึกโดยเพื่อนร่วมเดินทาง และคลิปวิดีโอดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมาก มียอดเข้าชมเกือบ 500,000 ครั้งบน TikTok นับตั้งแต่ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ผู้โดยสารที่บันทึกคลิปกล่าวในแคปชันว่า “ผู้หญิงคนนี้เสียสติอย่างแท้จริง และเราต้องกลับไปที่ประตูทางออกเพื่อนำเธอออกไป”

@haleyrose99

This woman went absolutely nuts on my flight & we had to return back to the gate to remove her. #govshutdown #newarkairport

♬ original sound – HaleyRose99

ในคลิปวิดีโอแสดงภาพหญิงสาวผมบลอนด์กำลังเดินออกจากที่นั่งริมหน้าต่าง ก่อนจะเผชิญหน้ากับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เข้ามาไกล่เกลี่ย ซึ่งพนักงานคนดังกล่าวดูเหมือนจะไม่ได้ตอบโต้อะไร แต่ผู้โดยสารที่โกรธจัดกลับระเบิดอารมณ์ใส่พนักงานอย่างหนัก โดยเธอตะโกนออกมาว่า “ฉันกำลังจะลุกขึ้น ฉันมีสิทธิ์ที่จะยืน! เมื่อคุณปล่อยให้เราอยู่บนรันเวย์นานเป็นชั่วโมง ฉันก็มีสิทธิ์ที่จะยืน”

พนักงานต้อนรับยอมให้ทางพร้อมกล่าวว่า “ไม่มีปัญหาเลย” แต่ท่าทีสุภาพนี้กลับยิ่งทำให้ผู้โดยสารหญิงโกรธมากขึ้น เธอกล่าวคำหยาบคายใส่พนักงานขณะที่เดินจากไปว่า “ไม่เป็นปัญหาเลยจริง ๆ ไม่เป็นปัญหาเลยจริง ๆ ที่ฉันต้องการจะยืน (สบถคำหยาบ) อีสารเลว”

หลังจากนั้น หญิงสาวคนดังกล่าวก็มองมาที่เลนส์กล้องและตระหนักว่าเธอกำลังถูกบันทึกภาพอยู่ เธอจึงเงียบไปทันที

ผู้บันทึกคลิปเปิดเผยเพิ่มเติมว่า เที่ยวบินไปยังเมืองชาร์ลสตัน รัฐเซาท์แคโรไลนา มีความล่าช้าไปถึง 3 ชั่วโมงก่อนการขึ้นเครื่อง และต้องหยุดนิ่งอยู่บนรันเวย์อีกชั่วโมงครึ่ง “ถึงจุดนี้ ทุกคนก็ทนไม่ไหวแล้ว คุณสัมผัสได้ถึงความอ่อนล้าโดยรวม”

ผู้โดยสารหญิงคนดังกล่าวเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ และสุดท้ายก็ถูกนำตัวลงจากเครื่องบิน ผู้บันทึกคลิปเล่าว่า ชายที่นั่งอยู่ด้านหลังเธอพูดขึ้นมาว่า “พวกเราทุกคนต่างก็มีที่ที่ต้องไป งานศพแม่ของผมคือพรุ่งนี้” ซึ่งคำพูดนี้ทำให้ทุกคนกลับมามองเห็นภาพรวมของความเครียดที่แต่ละคนกำลังเผชิญอยู่

อ้างอิง : www.dailystar.co.uk

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

