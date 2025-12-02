ข่าวต่างประเทศ

ช็อกตาตั้ง! นักตกปลาเผลอจับพี่เบิ้ม! ใหญ่กว่าเรือ หนัก 317 กิโลฯ อายุ 100 ปี

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 20:12 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 17:58 น.
64
ปลาสเตอร์เจียนตัวใหญ่ที่สุด
แฟ้มภาพ

คณะนักตกปลาในรัฐบริติชโคลัมเบียประสบความสำเร็จในการจับปลาสเตอร์เจียนขาวขนาดสามเมตรได้สำเร็จ เชื่อว่าเป็นสถิติการจับครั้งแรกในพื้นที่ใกล้ Lillooet และคาดว่าปลาหายากตัวนี้มีอายุยืนยาวกว่าศตวรรษ

ย้อนไปเมื่อ 7 ก.ค.2025 ที่ผ่านมา คณะนักตกปลาในพื้นที่ลิลลูเอต (Lillooet) รัฐบริติชโคลัมเบีย รัฐที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของประเทศแคนาดา อยู่ในอาการช็อกไม่หาย หลังจากที่พวกเขาสามารถดึงปลาขนาดมหึมาขึ้นมาได้จากแม่น้ำ Fraser เมื่อไม่นานมานี้

ปลาตัวนี้ คือ ปลาสเตอร์เจียนขาว (White Sturgeon) ซึ่งมีความยาวถึง 3 เมตร และมีน้ำหนักมากกว่า 700 ปอนด์ (ประมาณ 317 กิโลกรัม)

บริษัทริเวอร์ มอนเสอตร์ แอดเวนเจอร์ส (River Monster Adventures) ซึ่งเป็นผู้จัดทริปตกปลาครั้งนี้ระบุว่า การจับปลาสเตอร์เจียนยักษ์ตัวนี้ได้ถือเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบเห็นมาในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐแห่งนี้

ปลาสเตอร์เจียนขาว หนัก 700 ปอนด์
ภาพ @wired2fish

“Ghost” สัตว์น้ำโบราณที่ไม่เคยถูกแตะต้อง

สิ่งที่ทำให้การจับครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งคือ ปลาสเตอร์เจียนตัวนี้ ไม่เคยถูกทำเครื่องหมาย (Tagged) มาก่อนเลย ซึ่งบ่งชี้ว่ามันเป็นปลาที่ยังไม่เคยถูกนักตกปลาจับขึ้นมาเพื่อศึกษาหรือถ่ายภาพเลยในอดีต

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าปลาสเตอร์เจียนตัวนี้มีอายุระหว่าง 120 ถึง 140 ปี ซึ่งจัดว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวที่สุดชนิดหนึ่งของโลก บริษัทฯ จึงตั้งชื่อให้ปลาตัวนี้ว่า “โกสต์” (ผี/เงา) เพราะมันถูกพบเห็นอยู่หลายครั้ง แต่ก็มักจะหลบหลีกได้เสมอ

เจฟฟ์ กริโมล์ฟสัน (Jeff Grimolfson) เจ้าของบริษัทเล่าถึงช่วงเวลาที่ปลาติดเบ็ดอย่างตื่นเต้นว่า มันเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เขาประหม่าสุด ๆ

“ผมรู้สึกกังวลมาก ผมคิดว่า ‘โอ้พระเจ้า นี่คือโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิต’”

เขากล่าวว่าได้ฝันถึงช่วงเวลานี้มาตลอดชีวิต แม้ว่าเขาจะเป็นผู้นำทางในการตกปลามาเกือบ 20 ปีแล้วก็ตาม “เราโชคดีที่ทุกอย่างเป็นใจ เรามีทีมงานที่คุมเบ็ดได้อย่างดีเยี่ยม และมีกลุ่มนักตกปลาชั้นยอดจากรัฐอัลเบอร์ต้ามาร่วมทริป นี่เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มาก

ปลาสเตอร์เจียนขาว หนัก 700 ปอนด์
ภาพ @wired2fish

เปิดข้อกฎหมายคุ้มครอง “สัตว์น้ำโบราณของโลก”

ปลาสเตอร์เจียนขาวถือเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีอายุยืนยาวที่สุดชนิดหนึ่งของโลก ซึ่งในประเทศแคนาดาได้มีการออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์น้ำโบราณชนิดนี้อย่างเคร่งครัด

  • ผู้ที่ทำการตกปลาสเตอร์เจียนขาวจะต้องมีใบอนุญาตตกปลาในน้ำจืดที่ถูกต้อง และต้องมีใบอนุรักษ์ปลาสเตอร์เจียนขาวสำหรับการตกปลาในพื้นที่เหนือน้ำขึ้นน้ำลง
  • ข้อบังคับที่สำคัญที่สุดคือ จะต้องปล่อยปลาสเตอร์เจียนกลับคืนสู่แม่น้ำทันที หลังจากที่ทำการจับขึ้นมาถ่ายภาพแล้ว ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ช่วยรักษาประชากรปลาโบราณเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไปในแม่น้ำเฟรเซอร์

อ่านข่าวไวรัลต่างประเทศ ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2025

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สดุดีหญิงผู้กล้า ไฟไหม้ตึกฮ่องกง เดินเคาะประตูเรียกเพื่อนบ้าน จนสิ้นใจในกองเพลิง แต่ช่วยรอด 4 ชีวิต 1 สุนัข ข่าวต่างประเทศ

สดุดีหญิงผู้กล้า ไฟไหม้ตึกฮ่องกง เดินเคาะประตูเรียกเพื่อนบ้าน จนสิ้นใจในกองเพลิง แต่ช่วยรอด 4 ชีวิต 1 สุนัข

26 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดาว TikTok แดนาดาหวิดสิ้นชื่อหลังดม “ดอกไม้ปีศาจ” ผู้เชี่ยวชาญเตือนอาจถึงตายได้

18 นาที ที่แล้ว
ปลาสเตอร์เจียนตัวใหญ่ที่สุด ข่าวต่างประเทศ

ช็อกตาตั้ง! นักตกปลาเผลอจับพี่เบิ้ม! ใหญ่กว่าเรือ หนัก 317 กิโลฯ อายุ 100 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แอร์เชิญผู้โดยสารมหาภัยลงจากเครื่องบิน หลังอาละวาดหนัก-ด่าพนักงาน ทำเครื่องดีเลย์ 1.5 ชม.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตลกดัง เล่นพิเรนทร์! จับ นักร้องสาวรุ่นลูก ล็อกคอกลางรายการ ชาวเน็ตวิจารณ์เดือด ข่าวต่างประเทศ

ตลกดัง เล่นพิเรนทร์! จับ นักร้องสาวรุ่นลูก ล็อกคอกลางรายการ ชาวเน็ตวิจารณ์เดือด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม้า อรนภา ภูมิใจหาเงินใหม่จากการขายห่อหมก เปิดใจดราม่า 5 ปีที่แล้ว ข่าวดารา

ม้า อรนภา ดราม่าพลิกชีวิต ไม่คิดขอโทษ ยันไม่เคยด่าไร้สาเหตุ งานปังกว่าเดิม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ปปง. ยึด-อายัดทรัพย์ “เฉิน ซื้อ- ก๊ก อาน เครือข่าย “เบน สมิธ กว่าหมื่นล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 2 ธ.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเตือน ไฝขึ้นอวัยวะเพศ เสี่ยงเป็นมะเร็ง แนะวิธีสังเกต ข่าวต่างประเทศ

หมอเตือน ไฝขึ้นอวัยวะเพศ เสี่ยงเป็นมะเร็ง แนะวิธีสังเกต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนี่ ร้องไห้หนัก เพื่อนรัก 30 ปีโกงเงิน รู้สึกเหมือนกินหญ้า ทั้งกลุ่มโดน 400 ล้าน บันเทิง

เจนี่ ร้องไห้หนัก เพื่อนรัก 30 ปีโกงเงิน รู้สึกเหมือนกินหญ้า ทั้งกลุ่มโดน 400 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 2 ธ.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคาะแล้ว จ่ายเงินประกันสังคม เพิ่มสูงสุด 875 บาท เริ่ม 1 ม.ค.69 หลังปรับเพดานค่าจ้าง ม.33 เศรษฐกิจ

เคาะแล้ว จ่ายเงินประกันสังคม เพิ่มสูงสุด 875 บาท เริ่ม 1 ม.ค.69 หลังปรับเพดานค่าจ้าง ม.33

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

หญิงลี ชิงเก้าอี้นายกฯ อบต. บ้านคู ลงสนามการเมืองท้องถิ่น อาสาพัฒนาบ้านเกิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายก แป้น ลั่นไม่ลาออก! ยอมรับทำงานผิดพลาด แต่ขออยู่ฟื้นฟูหาดใหญ่ให้จบก่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือน 4-12 ธ.ค.นี้ น้ำทะเลหนุนสูง กระทบ 7 จังหวัด บ้านเรือนริมแม่น้ำ เตรียมรับมือ ข่าว

เตือน 4-12 ธ.ค.นี้ น้ำทะเลหนุนสูง กระทบ 7 จังหวัด บ้านเรือนริมแม่น้ำ เตรียมรับมือ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่าทำคอนเทนต์ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ข่าว

“สส.ลิซ่า” ช่วยน้ำท่วมจริงหรือทำคอนเทนต์ ? เจ้าของบ้านยันแล้ว แต่ทำไมดราม่าไม่จบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟูแล่ม พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 2 ธ.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไวรัล สาวคอสเพลย์ญี่ปุ่นถ่ายรูปกับแมว ชาวเน็ตกดดูร่วม 100 ล้านครั้ง ก่อนช็อกว่าเป็น “ผู้ชาย”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ธปท. กำหนดให้ธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่งรถยนต์-รถจักรยานยนต์ทุกแห่งอยู่ใต้กำกับ พ.ร.บ. สถาบันการเงิน หวังคุ้มครองผู้บริโภคโดยรวม ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ธุรกิจเช่าซื้อ-ลีสซิ่งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ เป็น “ธุรกิจทางการเงิน” มีผลทันที

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อุ๊ย! ลีเดีย แชร์โพสต์ “ลักทรัพย์ 37 กรรม ทุนทรัพย์ 18 ล้าน” พร้อมแท็กชื่อสามี-เพื่อนในวงการ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ลนาคร ช่วยเด็กตาบอด บันเทิง

ฟังแล้วน้ำตาไหล “เปิ้ล นาคร” เล่าเจอเด็กตาบอด 30 ชีวิต รอช่วยกลางน้ำท่วม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่น้องแพดเม่โพสต์แทนใจลูกสาว หลังเสียชีวิตครบ 7 วัน ข่าว

แม่น้องแพดเม่ โพสต์อาลัย นางฟ้าตัวน้อยจากไปครบ 7 วัน คิดถึงลูกสุดหัวใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

2 ธ.ค. น้ำประปาไม่ไหล เช็ก 9 พื้นที่ น้ำไม่ไหลกี่โมง คืนนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ แป้น เปิดทรัพย์สินรวม 137 ล้าน มีที่ดินหลายจังหวัด เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน นายกฯ แป้น ณรงค์พร ณ พัทลุง รวยอู้ฟู่ 137 ล้าน ที่ดินเพียบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีเกมส์

เปิดจองที่นั่ง พิธีเปิด “ซีเกมส์ 2025” 10,000 คน ลงทะเบียนเข้าชมฟรี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 20:12 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 17:58 น.
64
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม้า อรนภา ภูมิใจหาเงินใหม่จากการขายห่อหมก เปิดใจดราม่า 5 ปีที่แล้ว

ม้า อรนภา ดราม่าพลิกชีวิต ไม่คิดขอโทษ ยันไม่เคยด่าไร้สาเหตุ งานปังกว่าเดิม

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568

ด่วน! ปปง. ยึด-อายัดทรัพย์ “เฉิน ซื้อ- ก๊ก อาน เครือข่าย “เบน สมิธ กว่าหมื่นล้าน

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568

บาร์เซโลนา พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 2 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
หมอเตือน ไฝขึ้นอวัยวะเพศ เสี่ยงเป็นมะเร็ง แนะวิธีสังเกต

หมอเตือน ไฝขึ้นอวัยวะเพศ เสี่ยงเป็นมะเร็ง แนะวิธีสังเกต

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
Back to top button