ช็อกตาตั้ง! นักตกปลาเผลอจับพี่เบิ้ม! ใหญ่กว่าเรือ หนัก 317 กิโลฯ อายุ 100 ปี
คณะนักตกปลาในรัฐบริติชโคลัมเบียประสบความสำเร็จในการจับปลาสเตอร์เจียนขาวขนาดสามเมตรได้สำเร็จ เชื่อว่าเป็นสถิติการจับครั้งแรกในพื้นที่ใกล้ Lillooet และคาดว่าปลาหายากตัวนี้มีอายุยืนยาวกว่าศตวรรษ
ย้อนไปเมื่อ 7 ก.ค.2025 ที่ผ่านมา คณะนักตกปลาในพื้นที่ลิลลูเอต (Lillooet) รัฐบริติชโคลัมเบีย รัฐที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของประเทศแคนาดา อยู่ในอาการช็อกไม่หาย หลังจากที่พวกเขาสามารถดึงปลาขนาดมหึมาขึ้นมาได้จากแม่น้ำ Fraser เมื่อไม่นานมานี้
ปลาตัวนี้ คือ ปลาสเตอร์เจียนขาว (White Sturgeon) ซึ่งมีความยาวถึง 3 เมตร และมีน้ำหนักมากกว่า 700 ปอนด์ (ประมาณ 317 กิโลกรัม)
บริษัทริเวอร์ มอนเสอตร์ แอดเวนเจอร์ส (River Monster Adventures) ซึ่งเป็นผู้จัดทริปตกปลาครั้งนี้ระบุว่า การจับปลาสเตอร์เจียนยักษ์ตัวนี้ได้ถือเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบเห็นมาในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐแห่งนี้
“Ghost” สัตว์น้ำโบราณที่ไม่เคยถูกแตะต้อง
สิ่งที่ทำให้การจับครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งคือ ปลาสเตอร์เจียนตัวนี้ ไม่เคยถูกทำเครื่องหมาย (Tagged) มาก่อนเลย ซึ่งบ่งชี้ว่ามันเป็นปลาที่ยังไม่เคยถูกนักตกปลาจับขึ้นมาเพื่อศึกษาหรือถ่ายภาพเลยในอดีต
ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าปลาสเตอร์เจียนตัวนี้มีอายุระหว่าง 120 ถึง 140 ปี ซึ่งจัดว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวที่สุดชนิดหนึ่งของโลก บริษัทฯ จึงตั้งชื่อให้ปลาตัวนี้ว่า “โกสต์” (ผี/เงา) เพราะมันถูกพบเห็นอยู่หลายครั้ง แต่ก็มักจะหลบหลีกได้เสมอ
เจฟฟ์ กริโมล์ฟสัน (Jeff Grimolfson) เจ้าของบริษัทเล่าถึงช่วงเวลาที่ปลาติดเบ็ดอย่างตื่นเต้นว่า มันเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เขาประหม่าสุด ๆ
“ผมรู้สึกกังวลมาก ผมคิดว่า ‘โอ้พระเจ้า นี่คือโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิต’”
เขากล่าวว่าได้ฝันถึงช่วงเวลานี้มาตลอดชีวิต แม้ว่าเขาจะเป็นผู้นำทางในการตกปลามาเกือบ 20 ปีแล้วก็ตาม “เราโชคดีที่ทุกอย่างเป็นใจ เรามีทีมงานที่คุมเบ็ดได้อย่างดีเยี่ยม และมีกลุ่มนักตกปลาชั้นยอดจากรัฐอัลเบอร์ต้ามาร่วมทริป นี่เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มาก
เปิดข้อกฎหมายคุ้มครอง “สัตว์น้ำโบราณของโลก”
ปลาสเตอร์เจียนขาวถือเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีอายุยืนยาวที่สุดชนิดหนึ่งของโลก ซึ่งในประเทศแคนาดาได้มีการออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์น้ำโบราณชนิดนี้อย่างเคร่งครัด
- ผู้ที่ทำการตกปลาสเตอร์เจียนขาวจะต้องมีใบอนุญาตตกปลาในน้ำจืดที่ถูกต้อง และต้องมีใบอนุรักษ์ปลาสเตอร์เจียนขาวสำหรับการตกปลาในพื้นที่เหนือน้ำขึ้นน้ำลง
- ข้อบังคับที่สำคัญที่สุดคือ จะต้องปล่อยปลาสเตอร์เจียนกลับคืนสู่แม่น้ำทันที หลังจากที่ทำการจับขึ้นมาถ่ายภาพแล้ว ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ช่วยรักษาประชากรปลาโบราณเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไปในแม่น้ำเฟรเซอร์
