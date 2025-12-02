วันพ่อแห่งชาติ 2568 บีทีเอส-สายสีทอง นั่งฟรีตลอดสาย เช็กเงื่อนไขที่นี่
วันพ่อ 5 ธ.ค. 68 BTS – สายสีทอง ให้คุณพ่อนั่งฟรีตลอดสาย 06.00-24.00 น. เพียงลูกพาพ่อมาแสดงตัวที่สถานี เช็กเงื่อนไขและวิธีรับสิทธิ์ที่นี่
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม 2568 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ รถไฟฟ้าบีทีเอส ได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสนับสนุนการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร โดยเปิดโอกาสให้คุณลูกพาคุณพ่อโดยสารรถไฟฟ้าฟรีตลอดทั้งวัน
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในวันสำคัญนี้ บริษัทฯ ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความทรงจำดี ๆ ให้กับทุกครอบครัว ด้วยการยกเว้นค่าโดยสารให้กับคุณพ่อที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้าสายสีทอง เพื่อให้ครอบครัวได้ใช้เวลาวันหยุดพาคุณพ่อเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ตามแนวรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกสบาย
รายละเอียดเส้นทางและช่วงเวลาใช้สิทธิ
สำหรับสิทธิพิเศษในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2568 มีกำหนดการและเส้นทางที่ให้บริการฟรีดังนี้
- วันที่ 5 ธันวาคม 2568 เพียงวันเดียว
- เวลา ตั้งแต่ 06.00 น. ถึง 24.00 น.
เส้นทางที่ร่วมรายการ
- รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท (คูคต – เคหะฯ) รวมถึงส่วนต่อขยาย
- รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม (สนามกีฬาแห่งชาติ – บางหว้า) รวมถึงส่วนต่อขยาย
- รถไฟฟ้าสายสีทอง (กรุงธนบุรี – คลองสาน)
เงื่อนไขและขั้นตอนการรับบัตรโดยสารฟรี
เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้โดยสารควรศึกษาวิธีการรับสิทธิหน้างาน ซึ่งมีขั้นตอนไม่ซับซ้อน ดังนี้
- คุณลูกและคุณพ่อต้องเดินทางมาแสดงตัวที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารพร้อมกัน
- แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิวันพ่อแห่งชาติ ทางเจ้าหน้าที่จะออกบัตรโดยสารฟรีสำหรับคุณพ่อให้ 1 ใบ (จำกัดสิทธิ 1 ท่าน ต่อ 1 ใบ)
- คุณพ่อและคุณลูกจะต้องขึ้นและลงสถานีเดียวกันเท่านั้น
- คุณลูกชำระค่าโดยสารตามปกติ
- สำหรับเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร ได้รับการยกเว้นค่าโดยสารตามเกณฑ์ปกติของบีทีเอส
แนะนำจุดเช็กอินพาพ่อเที่ยวตามแนวรถไฟฟ้า
สำหรับลูก ๆ ที่กำลังวางแผนพาคุณพ่อเที่ยว การใช้รถไฟฟ้าบีทีเอสถือเป็นทางเลือกที่ช่วยเลี่ยงปัญหารถติดและประหยัดเวลา โดยมีสถานที่น่าสนใจหลายแห่งที่เดินทางไปถึงได้ง่าย เช่น ลงสถานีหมอชิต (N8) เพื่อเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ), สวนจตุจักร หรือสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ลงสถานีสะพานตากสิน (S6) แล้วต่อเรือด่วนเจ้าพระยา เพื่อไปไหว้พระตามวัดริมน้ำ หรือชมความงามของแม่น้ำเจ้าพระยาและไอคอนสยาม (สามารถเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีทองได้ที่สถานีกรุงธนบุรี) หรือ นั่งรถไฟฟ้าสายสีทอง ลงสถานีคลองสาน เพื่อเดินเล่นย่านเมืองเก่าฝั่งธนบุรี
วันพ่อแห่งชาติปีนี้ หากใครยังไม่มีแผนพาคุณพ่อไปไหน รถไฟฟ้าบีทีเอสได้แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวไฮไลต์ที่เดินทางสะดวกและคุ้มค่าที่สุด โดยใช้สิทธิ์ คุณพ่อนั่งบีทีเอสฟรี เดินทางไปชมความงดงามยามค่ำคืนของกรุงเทพฯ ในงานเทศกาลแสงสีระดับประเทศอย่าง วิจิตรเจ้าพระยา 2568 (Vijit Chao Phraya 2025)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เนรมิตริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้สว่างไสวอีกครั้ง ภายใต้แนวคิด แสงแห่งสยาม แม่ของแผ่นดิน เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยงานนี้ถือเป็นบิ๊กอีเวนต์ส่งท้ายปีที่รวบรวมเทคนิคการแสดงแสง สี และเสียง ผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมไทยไว้อย่างลงตัว
ตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันตระการตา ผ่านเทคนิคสมัยใหม่อย่าง การฉายภาพบนอาคาร (Projection Mapping), การจัดแสดงแสงเลเซอร์, การบินโดรนแปรอักษร และการแสดงพลุประกอบดนตรี โดยจุดแสดงจะครอบคลุมแลนด์มาร์กสำคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งวัดวาอาราม สะพานข้ามแม่น้ำ และอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ซึ่งทั้งหมดนี้เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมได้ ฟรี ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2568 ในช่วงเวลา 18.00 – 22.00 น.
การเดินทางไปชมงานนี้สะดวกและประหยัดเวลาที่สุดด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยเฉพาะในวันที่ 5 ธันวาคม ที่มีโปรโมชันให้คุณพ่อนั่งฟรีตลอดสาย ลูก ๆ สามารถวางแผนการเดินทางได้ง่าย ๆ ดังนี้
- นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีลม มาลงที่ สถานีสะพานตากสิน (S6)
- ใช้ ทางออก 2 เดินลงมายังท่าเรือสาทร
จากท่าเรือสาทร สามารถเลือกต่อ เรือด่วนเจ้าพระยา หรือเรือบริการท่องเที่ยว เพื่อล่องชมความงามของจุดจัดงานต่าง ๆ ริมน้ำได้ทันที
วันหยุดนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ลูก ๆ จะได้พาคุณพ่อออกจากบ้านไปเปิดหูเปิดตา สัมผัสบรรยากาศความสุขของกรุงเทพฯ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจราจร เตรียมแผนการเดินทางให้พร้อม แล้วจูงมือคุณพ่อไปขึ้นรถไฟฟ้ากันได้เลย
