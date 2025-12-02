เศรษฐกิจ

วันพ่อแห่งชาติ 2568 บีทีเอส-สายสีทอง นั่งฟรีตลอดสาย เช็กเงื่อนไขที่นี่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 11:11 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 11:14 น.
61
บีทีเอสฟรี สำหรับคุณพ่อในวันพ่อแห่งชาติ 2568 ตลอดสายตั้งแต่ 06.00-24.00 น.

วันพ่อ 5 ธ.ค. 68 BTS – สายสีทอง ให้คุณพ่อนั่งฟรีตลอดสาย 06.00-24.00 น. เพียงลูกพาพ่อมาแสดงตัวที่สถานี เช็กเงื่อนไขและวิธีรับสิทธิ์ที่นี่

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม 2568 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ รถไฟฟ้าบีทีเอส ได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสนับสนุนการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร โดยเปิดโอกาสให้คุณลูกพาคุณพ่อโดยสารรถไฟฟ้าฟรีตลอดทั้งวัน

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในวันสำคัญนี้ บริษัทฯ ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความทรงจำดี ๆ ให้กับทุกครอบครัว ด้วยการยกเว้นค่าโดยสารให้กับคุณพ่อที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้าสายสีทอง เพื่อให้ครอบครัวได้ใช้เวลาวันหยุดพาคุณพ่อเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ตามแนวรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกสบาย

รายละเอียดเส้นทางและช่วงเวลาใช้สิทธิ

สำหรับสิทธิพิเศษในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2568 มีกำหนดการและเส้นทางที่ให้บริการฟรีดังนี้

  • วันที่ 5 ธันวาคม 2568 เพียงวันเดียว
  • เวลา ตั้งแต่ 06.00 น. ถึง 24.00 น.

เส้นทางที่ร่วมรายการ

  • รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท (คูคต – เคหะฯ) รวมถึงส่วนต่อขยาย
  • รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม (สนามกีฬาแห่งชาติ – บางหว้า) รวมถึงส่วนต่อขยาย
  • รถไฟฟ้าสายสีทอง (กรุงธนบุรี – คลองสาน)

เงื่อนไขและขั้นตอนการรับบัตรโดยสารฟรี

เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้โดยสารควรศึกษาวิธีการรับสิทธิหน้างาน ซึ่งมีขั้นตอนไม่ซับซ้อน ดังนี้

  1. คุณลูกและคุณพ่อต้องเดินทางมาแสดงตัวที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารพร้อมกัน
  2. แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิวันพ่อแห่งชาติ ทางเจ้าหน้าที่จะออกบัตรโดยสารฟรีสำหรับคุณพ่อให้ 1 ใบ (จำกัดสิทธิ 1 ท่าน ต่อ 1 ใบ)
  3. คุณพ่อและคุณลูกจะต้องขึ้นและลงสถานีเดียวกันเท่านั้น
  4. คุณลูกชำระค่าโดยสารตามปกติ
  5. สำหรับเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร ได้รับการยกเว้นค่าโดยสารตามเกณฑ์ปกติของบีทีเอส
ลูกพาคุณพ่อมาใช้บริการบีทีเอสฟรีได้ที่สถานีในกรุงเทพฯ วันพ่อแห่งชาตินี้
รถไฟฟ้าบีทีเอส

แนะนำจุดเช็กอินพาพ่อเที่ยวตามแนวรถไฟฟ้า

สำหรับลูก ๆ ที่กำลังวางแผนพาคุณพ่อเที่ยว การใช้รถไฟฟ้าบีทีเอสถือเป็นทางเลือกที่ช่วยเลี่ยงปัญหารถติดและประหยัดเวลา โดยมีสถานที่น่าสนใจหลายแห่งที่เดินทางไปถึงได้ง่าย เช่น ลงสถานีหมอชิต (N8) เพื่อเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ), สวนจตุจักร หรือสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ลงสถานีสะพานตากสิน (S6) แล้วต่อเรือด่วนเจ้าพระยา เพื่อไปไหว้พระตามวัดริมน้ำ หรือชมความงามของแม่น้ำเจ้าพระยาและไอคอนสยาม (สามารถเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีทองได้ที่สถานีกรุงธนบุรี) หรือ นั่งรถไฟฟ้าสายสีทอง ลงสถานีคลองสาน เพื่อเดินเล่นย่านเมืองเก่าฝั่งธนบุรี

วันพ่อแห่งชาติปีนี้ หากใครยังไม่มีแผนพาคุณพ่อไปไหน รถไฟฟ้าบีทีเอสได้แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวไฮไลต์ที่เดินทางสะดวกและคุ้มค่าที่สุด โดยใช้สิทธิ์ คุณพ่อนั่งบีทีเอสฟรี เดินทางไปชมความงดงามยามค่ำคืนของกรุงเทพฯ ในงานเทศกาลแสงสีระดับประเทศอย่าง วิจิตรเจ้าพระยา 2568 (Vijit Chao Phraya 2025)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เนรมิตริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้สว่างไสวอีกครั้ง ภายใต้แนวคิด แสงแห่งสยาม แม่ของแผ่นดิน เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยงานนี้ถือเป็นบิ๊กอีเวนต์ส่งท้ายปีที่รวบรวมเทคนิคการแสดงแสง สี และเสียง ผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมไทยไว้อย่างลงตัว

ตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันตระการตา ผ่านเทคนิคสมัยใหม่อย่าง การฉายภาพบนอาคาร (Projection Mapping), การจัดแสดงแสงเลเซอร์, การบินโดรนแปรอักษร และการแสดงพลุประกอบดนตรี โดยจุดแสดงจะครอบคลุมแลนด์มาร์กสำคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งวัดวาอาราม สะพานข้ามแม่น้ำ และอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ซึ่งทั้งหมดนี้เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมได้ ฟรี ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2568 ในช่วงเวลา 18.00 – 22.00 น.

การเดินทางไปชมงานนี้สะดวกและประหยัดเวลาที่สุดด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยเฉพาะในวันที่ 5 ธันวาคม ที่มีโปรโมชันให้คุณพ่อนั่งฟรีตลอดสาย ลูก ๆ สามารถวางแผนการเดินทางได้ง่าย ๆ ดังนี้

  • นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีลม มาลงที่ สถานีสะพานตากสิน (S6)
  • ใช้ ทางออก 2 เดินลงมายังท่าเรือสาทร

จากท่าเรือสาทร สามารถเลือกต่อ เรือด่วนเจ้าพระยา หรือเรือบริการท่องเที่ยว เพื่อล่องชมความงามของจุดจัดงานต่าง ๆ ริมน้ำได้ทันที

วันหยุดนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ลูก ๆ จะได้พาคุณพ่อออกจากบ้านไปเปิดหูเปิดตา สัมผัสบรรยากาศความสุขของกรุงเทพฯ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจราจร เตรียมแผนการเดินทางให้พร้อม แล้วจูงมือคุณพ่อไปขึ้นรถไฟฟ้ากันได้เลย

เงื่อนไขการรับบัตรโดยสารฟรีสำหรับคุณพ่อในวันพ่อแห่งชาติ 2568 มีรายละเอียดที่ชัดเจน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

“สุชาติ” ลั่นเทียบปีก่อน ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพลดลงอย่างแน่นอน

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวดี เลื่อนเก็บเงิน ค่าน้ำ-ค่าไฟ น้ำท่วมหาดใหญ่-ภาคใต้ วิธีลงทะเบียน ขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท ปี 68 เศรษฐกิจ

ข่าวดี เลื่อนเก็บเงิน ค่าน้ำ-ค่าไฟ พื้นที่น้ำท่วม – วิธีรับเงินเยียวยา 9000 บาท ปี 68

16 นาที ที่แล้ว
เว็บเยียวยาน้ำท่วมล่ม ทำให้ผู้ประสบภัยไม่สามารถเช็กสถานะได้ ข่าว

เว็บไซต์ flood68 เยียวยาน้ำท่วม ล่มระนาว คีย์ข้อมูลไม่ได้ ระบบน็อกทั้งประเทศ

18 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัย โพสต์เดือด สวน สธ. ยอดตายน้ำท่วมเป็นพันศพ ตอนนี้ตู้ไม่พอ

24 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สั่งเลื่อนสอบ TGAT/TPAT2-5 พื้นที่ภาคใต้ สอบ 17-19 ม.ค. ปี 69 แทน

42 นาที ที่แล้ว
&#039;คนละครึ่งพลัส&#039; ธันวาคมได้เงินเพิ่มไหม? หลัง บัตรคนจน รับเงินก้อนโต 1,150 บาท เศรษฐกิจ

‘คนละครึ่งพลัส’ ธันวาคม ได้เงินกี่บาท? หลัง บัตรคนจน รับเงินก้อนโต 1,150 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ดิว วีรวัฒน์ ลูกชายรมว.พาณิชย์ ต่อยอดตัวเองจนรวยหุ้นพันล้าน ข่าว

ประวัติ ดิว วีรวัฒน์ ลูกชายรมว.พาณิชย์ ต่อยอดตัวเองจนรวยหุ้นพันล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขาฯ สปส. เคลียร์ชัด! ประมูล e-bidding เจอคนยื่นอุทธรณ์ทำเรื่องยืดเยื้อ กว่าจะเคลียร์จบก็ผลิตไม่ทันแจกปีใหม่ ยืนยันยุติโครงการดีกว่าได้ไม่คุ้มเสีย ข่าว

คนไทยเฮ ประกันสังคม ยกเลิกปฏิทิน 69 ประมูลสะดุด ตัดใจเซฟงบประมาณ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้ฮ่องกงสาเหตุ ข่าวต่างประเทศ

เปิดผลสอบ “ไฟไหม้ใหญ่ฮ่องกง” พิรุธตาข่าย 7 จุด ทำดับ 151 ศพ ลือหนักรีบปิดข่าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ขอเช็กก่อน ผู้เสียชีวิตนอกเขต พ.ร.ก. ได้เงินเยียวยาน้ำท่วม 2 ล้านไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัยยิ่ง อาจารย์วศิน ศิลปินแห่งชาติ เสียชีวิตวัย 91 ปี ฝากผลงานทรงคุณค่าคู่แผ่นดิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สิ้น นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตในวัย 76 ปี หลังต่อสู้โรคมะเร็งปอดมาตลอด 3 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สดุดี ป้าฮีโร่ ไล่เคาะประตูเพื่อนบ้าน ไฟไหม้ฮ่องกง ก่อนสิ้นลมหายใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อจีนชื่นชม พระราชินีสุทิดาวิ่งมาราธอน ต้นแบบวินัยคนรักสุขภาพ ข่าวในพระราชสำนัก

คลิปน้ำพระทัย พระราชินีสุทิดาวิ่งมาราธอน ช่วยคนเจ็บล้ม สื่อจีนชื่นชม ต้นแบบวินัยคนรักสุขภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงในเม้าท์ฉ่ำ! ดาราหน้าหล่อ หมดรัก ไฮโซสาว? แอบคุยพริตตี้ขี้อ้อน จนติดงอมแงม บันเทิง

วงในเม้าท์ฉ่ำ! ดาราหน้าหล่อ หมดรัก ไฮโซสาว? แอบคุยพริตตี้ขี้อ้อน จนติดงอมแงม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอปอล สุชาตา เฉิดฉายพรมแดง Avatar: Fire and Ash กระทบไหล่ เจมส์ คาเมรอน บันเทิง

โอปอล กระทบไหล่ เจมส์ คาเมรอน ตำนานฮอลลีวูด บนพรมแดง Avatar: Fire and Ash

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Samsung เปิดตัว Galaxy Z TriFold จอพับ 3 ทบ สเปกอลังการ เทคโนโลยี

Samsung เปิดตัว Galaxy Z TriFold จอพับ 3 ทบ สเปกอลังการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โสภณ” เชื่อประกาศปลดล็อกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทันก่อนช่วงปีใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บีทีเอสฟรี สำหรับคุณพ่อในวันพ่อแห่งชาติ 2568 ตลอดสายตั้งแต่ 06.00-24.00 น. เศรษฐกิจ

วันพ่อแห่งชาติ 2568 บีทีเอส-สายสีทอง นั่งฟรีตลอดสาย เช็กเงื่อนไขที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สูญหาย 800 ราย สื่อนอกตีน้ำท่วมใหญ่ “อินโด-ศรีลังกา-ไทย”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ญี่ปุ่น เข้าพบ “อนุทิน” มอบสิ่งของช่วยเหลือน้ำท่วม ให้กำลังใจผู้ประสบภัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่อยาก &quot;ไหลตาย&quot; ต้องใช้ชีวิตอย่างไร รู้ทันภัยเงียบตอนนอนหลับ สุขภาพและการแพทย์

ไม่อยาก “ไหลตาย” ต้องใช้ชีวิตอย่างไร รู้ทันภัยเงียบตอนนอนหลับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอย ปกรณ์ โพสต์ตามล่าลูกหนี้ยังไม่คืนเงิน 8 หลัก บันเทิง

ใครกัน? บอย ปกรณ์ โพสต์ทวงเงิน 8 หลัก รีบติดต่อด่วน ทุกอย่างมีขีดจำกัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กต. สวนภาคเอกชนสหรัฐฯ ย้ำเขมรเป็นฝ่ายไม่เคารพสัญญา จี้กดดันให้ทำตาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดคลิป พุทธ อภิวรรณ ร่วมอาลัย “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” จิตดีร้องไห้หนัก! พิธีฌาปนกิจ 6 ธ.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 11:11 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 11:14 น.
61
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“สุชาติ” ลั่นเทียบปีก่อน ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพลดลงอย่างแน่นอน

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
เว็บเยียวยาน้ำท่วมล่ม ทำให้ผู้ประสบภัยไม่สามารถเช็กสถานะได้

เว็บไซต์ flood68 เยียวยาน้ำท่วม ล่มระนาว คีย์ข้อมูลไม่ได้ ระบบน็อกทั้งประเทศ

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568

กู้ภัย โพสต์เดือด สวน สธ. ยอดตายน้ำท่วมเป็นพันศพ ตอนนี้ตู้ไม่พอ

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568

สั่งเลื่อนสอบ TGAT/TPAT2-5 พื้นที่ภาคใต้ สอบ 17-19 ม.ค. ปี 69 แทน

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
Back to top button