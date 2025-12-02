ญี่ปุ่น เข้าพบ “อนุทิน” มอบสิ่งของช่วยเหลือน้ำท่วม ให้กำลังใจผู้ประสบภัย
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นำคณะ JICA เข้าพบ อนุทิน มอบสิ่งของช่วยเหลือน้ำท่วม ให้กำลังใจผู้ประสบภัย นายกฯ เผยได้พูดคุยขอความรู้กับญี่ปุ่น
นายโอตากะ มาซาโตะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นำคณะผู้บริหาร JICA Thailand มายัง ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เพื่อมอบสิ่งของบริจาคบรรเทาทุกข์ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้จากประเทศญี่ปุ่น
โดยนายกรัฐมนตรี ได้พูดคุยกับนายโอตากะ เพื่อขอบคุณที่นำสิ่งของมามอบให้วันนี้ พร้อมได้พูดคุยว่า ถ้ามีโอกาส จะขอหารือกับทางญี่ปุ่นเพื่อขอองค์ความรู้เกี่ยวกับการรับมือกับภัยพิบัติ เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สามารถจัดการและรับมือ รวมถึงมีระบบที่ดีต่อการรับมือกับภัยพิบัติ ที่ไทยจะสามารถเรียนรู้และปรับใช้ให้เหมาะสมได้
ขณะที่นายโอตากะ ระบุว่า ทางญึ่ปุ่นมีความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในไทย ซึ่งวันนี้ทางกลุ่ม JICA Thailand ได้นำสิ่งของมามอบให้รัฐบาลไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน และช่วงนี้นาย โอตากะ บอกกับนายอนุทินว่า เรื่องระบบการรับมือภัยพิบัติ และระบบการแจ้งเตือนภัยที่ดี เป็นเรื่องสำคัญมาก พร้อมให้กำลังใจและส่งความห่วงใยจากชาวญี่ปุ่นถึงประชาชนชาวไทยที่ประสบภัย
สำหรับ JICA เป็นสำนักงานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ให้การสนับสนุนทางการเงินและเทคนิคแก่ประเทศไทยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “นายกญี่ปุ่น” โพสต์แสดงความเสียใจ น้ำท่วมไทย พร้อมให้ความช่วยเหลือ
- สถานทูตญี่ปุ่น แสดงความเสียใจ น้ำท่วมหาดใหญ่ พร้อมยืนเคียงข้างช่วยเหลือ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: