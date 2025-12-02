ศาลคูเวตลงโทษแรง จำคุก 5 ปี ปรับ 30 ล้าน ขรก.ไม่ทำงานกินเงินเดือน 10 ปี
ศาลคูเวตลงโทษแรง จำคุก 5 ปี ปรับ 30 ล้าน ข้าราชการไม่ทำงานแต่กินเงินเดือน 10 ปี นับเป็นโทษในดคีฉ้อโกงเงินเดือนที่แรงที่สุด
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานว่า ศาลในประเทศคูเวตพิพากษาจำคุกข้าราชการเป็นระยะเวลา 5 ปี และสั่งชดใช้เงิน 32 ล้านบาท (312,000 ดีนาร์คูเวต) ฐานความผิดรับเงินเดือนโดยไม่ชอบ เป็นระยะเวลา 10 ปี แม้ไม่ได้ทำงานก็ตาม โดยคดีดังกล่าวสื่ออาหรับระบุว่าเป็นโทษที่รุนแรงสุดในคดีฉ้อโกงเงินเดือน
อ้างอิงจากเอกสารของศาลระบุว่า ข้าราชการคนดังกล่าว ไม่เข้างานหรือถ้าเขางานก็ไม่ได้ทำอะไรมาตลอดระยะเวลา 10 ปี แต่ยังรับเงินเดือนตลอด และเมื่อทางการคูเวตพบความผิดปกติจึงเข้าทำการตรวจสอบ และนำไปสู่การฟ้องร้องกันในที่สุด
แม้ว่าก่อนหน้านี้ศาลจะยกฟ้องข้าราชการดังกล่าว แต่ศาลฎีกาเปลี่ยนคำพิพากษา และตัดสินให้จำคุกและปรับเงิน พร้อมกันนี้ยังบอกให้คืนเงินเดือนทั้งหมดด้วย โดยตลอดช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมาเขารับเงินเดือนราวๆ 10.8 ล้านบาท (104,000 ดีนาร์คูเวต)
