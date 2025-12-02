ข่าว

เพจดังเปิดข้อสอบแข่งขัน ป.5 แต่ใช้เนื้อหา ม.4 ซัดออกข้อสอบมักง่าย

เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 10:18 น.
เพจดังเปิดข้อสอบแข่งขัน ป.5 แต่ใช้เนื้อหา ม.4 อธิบายแม้ง่ายสำหรับคนเรียนฟิสิกส์มาแล้ว แต่สำหรับเด็ก ป.5 ยากระดับเป็นไปไม่ได้

กลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก ฟิสิกส์ใต้เตียง – The Beneath Physics ซึ่งเป็นเพจที่เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “เห็นข้อสอบแผ่นนี้แล้วถอนหายใจครับ นี่คือข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับ ป.5 แต่เนื้อหาที่เห็นคือการแตกแรงเวกเตอร์ (Vector Resolution) และกฎของนิวตัน ซึ่งเป็นเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4

ถามว่าโจทย์ข้อนี้ยากไหม? สำหรับคนเรียนฟิสิกส์มาแล้ว มัน “กระจอก” มากครับ เป็นเบสิกพื้นฐานเลย แต่มันยากระดับ “เป็นไปไม่ได้” สำหรับเด็ก ป.5 ที่ยังไม่รู้จักตรีโกณมิติ sin cos tan หรือทฤษฎีบทพีทาโกรัสด้วยซ้ำ

นี่คือภาพสะท้อนความล้มเหลวของการวัดผลบ้านเรา คนออกข้อสอบเลือกวิธีที่ “มักง่าย” ที่สุด เพราะ “การออกข้อสอบให้ยากโดยเนื้อหาเกินหลักสูตร มันทำง่ายกว่า การออกข้อสอบให้ยากโดยเนื้อหายังอยู่ในหลักสูตร”

การทำแบบนี้ไม่ได้วัดว่าเด็กคนไหน “ฉลาด” หรือ “มีไหวพริบ” แต่มันวัดแค่ว่า พ่อแม่ใครมีเงินส่งลูกเรียนพิเศษเนื้อหา ม.ปลาย ล่วงหน้าได้ไกลกว่ากัน สงสารเด็กไทยครับ ที่ต้องโตมาในสนามแข่งที่ผู้ใหญ่ขี้เกียจแม้กระทั่งจะคิดโจทย์ให้สมวัย”

