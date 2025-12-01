พรรคประชาชน เปิดฟังความเห็นสมาชิก ส่งผู้สมัครแบบบัญชี ในเลือกตั้งรอบหน้า
พรรคประชาชน ได้เปิดรับฟังความเห็นสมาชิกพรรคประชาชน เพื่อประกอบการพิจารณาการส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ผ่านแบบสอบถามใน Line OA โดยเปิดรับฟังความเห็นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ถึง 4 ธันวาคม 2568
โดยเป็นรายชื่อของ สส.บัญชีรายชื่อปัจจุบันเรียงตามลำดับ ซึ่งสามารถเลือกตอบได้อย่างน้อย 1 คน ตอบคำถามว่า ท่านเห็นควรให้พรรค ส่งคุณ “(ชื่อ ส.ส.บัญชีรายชื่อ)” ลงสมัครเป็นผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ โดยมีตัวเลือก คือ ส่งต่อ, ไม่ส่งต่อ, ไม่แน่ใจ/ไม่มีความเห็น และให้เหตุผลประกอบความเห็นในคำตอบดังกล่าวได้
