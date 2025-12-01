เลขเด็ด

หวยออก 1 ธันวาคม 2568 สถิติเลขเด็ดออกบ่อย 20 ปี ย้อนหลัง

เผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 09:45 น.| อัปเดต: 01 ธ.ค. 2568 09:49 น.
1,057
สถิติเลขเด็ดออกบ่อย 20 ปี ย้อนหลัง

กลับมาอัปเดตข่าวคราวของ เลขเด็ดงวดนี้ กันในช่วงใกล้โค้งสุดท้ายของการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด 1 ธันวาคม 2568 ลุ้นกันว่าใครจะได้โชคหล่นทับจากการซื้อลอตเตอรี่ถูกหวยรางวัลที่ 1 แต่สำหรับใครที่ยังไม่มีเลขเด็ด ไม่รู้จะซื้อเลขอะไร Thaiger ขอพามาดูหนึ่งในแหล่งตีเลขหวยดังอย่าง “สถิติหวยออก” มาดูกันว่า ในหวยที่ออกย้อนหลังผ่าน ๆ มา 20 งวด 20 ปี ของวันที่ 1 ธันวาคม 2568 มีเลขอะไรที่ออกบ่อย ๆ บ้าง

เลขเด็ดที่ออกบ่อยในหมวดเลขท้าย 2 ตัว ของ สถิติหวยออก 1 ธันวาคม ย้อนหลัง 20 งวด

ในบรรดารางวัลเลขท้าย 2 ตัว ทั้ง 20 ครั้งนั้น Thaiger ได้พาเข้าโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาความถี่เลขที่ออกบ่อย ๆ มาดูกันว่า ในจำนวนเลขเหล่านี้ มีเลขอะไรบ้างไหมที่ออกซ้ำกัน

  • 78 ออกซ้ำกัน 2 ครั้ง (ในปี 2558 และ 2546)

ปรากฎว่าในบรรดาเลขทั้งหมดมีเลขที่ออกซ้ำกันเพียงตัวเลขเดียวคือ 78 แต่ถ้ามาแยกดูตามรายตัวเลขตามหลัก จะพบความถี่เลขที่ออกบ่อยดังนี้

  • 0-9 ออกซ้ำกัน 3 ครั้ง
  • 1-8 ออกซ้ำกัน 6 ครั้ง
  • 2-3 ออกซ้ำกัน 4 ครั้ง
  • 4-5-6 ออกซ้ำกัน 2 ครั้ง
  • 7 ออกซ้ำกัน 8 ครั้ง

เลขเด็ดที่ออกบ่อยสุดในสถิติหวยออก 1 ธ.ค. คือ เลข 7 รองมาคือ 1 กับ 8 ดังนั้น เลขเด็ดที่น่าซื้อเก็งได้แก่

  • 78 17 18

หากดูจากสถิติย้อนหลัง สำหรับงวด 1 ธันวาคม เลข 78 เป็นเลขท้าย 2 ตัวเพียงเลขเดียวที่เคยออกซ้ำและในกลุ่มเลขโดด เลข 1, 7, 8 ถือเป็นเลขยอดฮิตที่วนเวียนมาออกบ่อยที่สุด

ตรวจหวยงวดนี้คลิกที่นี่

ด้านล่างนี่คือผลการออกรางวัลของหวยงวด 1 ธันวาคม 2568 ฉบับเต็ม

1 ธันวาคม 2567

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 669843
เลขท้าย 2 ตัว 61
เลขหน้า 3 ตัว 559 626
เลขท้าย 3 ตัว 098 654

1 ธันวาคม 2566

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 251097
เลขท้าย 2 ตัว 91
เลขหน้า 3 ตัว 055 265
เลขท้าย 3 ตัว 092 280

1 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 375805
เลขท้าย 2 ตัว 08
เลขหน้า 3 ตัว 170 786
เลขท้าย 3 ตัว 409 421

1 ธันวาคม 2564

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 077258
เลขท้าย 2 ตัว 82
เลขหน้า 3 ตัว 739 740
เลขท้าย 3 ตัว 401 485

1 ธันวาคม 2563

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 100994
เลขท้าย 2 ตัว 84
เลขหน้า 3 ตัว 093 776
เลขท้าย 3 ตัว 834 984

1 ธันวาคม 2562

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 453522
เลขท้าย 2 ตัว 81
เลขหน้า 3 ตัว 617 , 261
เลขท้าย 3 ตัว 457 , 013

1 ธันวาคม 2561

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 021840
เลขท้าย 2 ตัว 67
เลขหน้า 3 ตัว 045 , 307
เลขท้าย 3 ตัว 561 , 988

1 ธันวาคม 2560

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 451005
เลขท้าย 2 ตัว 33
เลขหน้า 3 ตัว 626 , 303
เลขท้าย 3 ตัว 601 , 257
สถิติหวย 1 ธันวาคม

1 ธันวาคม 2559

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 086069
เลขท้าย 2 ตัว 77
เลขหน้า 3 ตัว 513 , 873
เลขท้าย 3 ตัว 148 , 450

1 ธันวาคม 2558

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 915350
เลขท้าย 2 ตัว 78
เลขหน้า 3 ตัว 238 , 181
เลขท้าย 3 ตัว 714 , 175

1 ธันวาคม 2557

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 480449
เลขท้าย 2 ตัว 11
เลขท้าย 3 ตัว 820 , 380 , 580 , 161

1 ธันวาคม 2556

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 168795
เลขท้าย 2 ตัว 27
เลขท้าย 3 ตัว 734 , 766 , 074 , 980

1 ธันวาคม 2555

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 110443
เลขท้าย 2 ตัว 43
เลขท้าย 3 ตัว 434 , 553 , 489 , 303

1 ธันวาคม 2554

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 408147
เลขท้าย 2 ตัว 02
เลขท้าย 3 ตัว 922 , 253 , 857 , 739

1 ธันวาคม 2553

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 181752
เลขท้าย 2 ตัว 09
เลขท้าย 3 ตัว 086 , 470 , 474 , 664

1 ธันวาคม 2552

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 776980
เลขท้าย 2 ตัว 59
เลขท้าย 3 ตัว 188 , 252 , 412 , 937

1 ธันวาคม 2551

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 205434
เลขท้าย 2 ตัว 05
เลขท้าย 3 ตัว 013 , 260 , 617 , 957

1 ธันวาคม 2550

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 113410
เลขท้าย 2 ตัว 18
เลขท้าย 3 ตัว 418 , 485 , 627 , 659
สถิติหวย 1 ธันวาคม

1 ธันวาคม 2549

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 270052
เลขท้าย 2 ตัว 12
เลขท้าย 3 ตัว 091 , 236 , 462 , 621

1 ธันวาคม 2548

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 388551
เลขท้าย 2 ตัว 17
เลขท้าย 3 ตัว 027 , 072 , 764 , 770

1 ธันวาคม 2547

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 504658
เลขท้าย 2 ตัว 69
เลขท้าย 3 ตัว 014 , 139 , 691 , 984

1 ธันวาคม 2546

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 991307
เลขท้าย 2 ตัว 78
เลขท้าย 3 ตัว 217 , 559 , 719 , 945

1 ธันวาคม 2545

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 968422
เลขท้าย 2 ตัว 37
เลขท้าย 3 ตัว 088 , 298 , 337 , 809

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

เผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 09:45 น.| อัปเดต: 01 ธ.ค. 2568 09:49 น.
1,057
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

