จบตำนาน 18 ปี คลินิกนพ.สมนึก กำลังใจส่งไม่ขาดสาย นึกไม่ถึงหมออายุ 60 แล้ว
อีกหนึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ สำหรับ นพ.สมนึก วีระนรพานิช โดยล่าสุดหลังประกาศปิดตำนาน 18 ปี คลีนิกที่รักษาคนมีบุตรยากและเด็กหลอดแก้วในภาคใต้ ด้านผู้เคยรับการรักษาแห่ส่งกำลังใจไม่ขาดสาย
กลายเป็นเรื่องราวที่ทุกคนแห่ให้กำลังใจ นายแพทย์สมนึก วีระนรพานิช หลังจากเมื่อ 27 พ.ย.68 ที่ผ่านมา คุณหมอวัย 60 ปี ผู้บุกเบิกการรักษาภาวะมีบุตรยากและเด็กหลอดแก้วในภาคใต้ ได้ประกาศปิดตำนานคลินิกของตัวเองอย่างถาวร โดยเนื้อหาในเฟซบุ๊กทั้งหมดระบุว่า “ปิดคลินิกอย่างถาวรแล้วครับ 18 ปี ที่ให้การดูแลรักษาคนที่มีลูกยาก เริ่มบุกเบิกจากศูนย์จนคนรู้จักทั่ว ประเทศ ขอเก็บความภูมิใจไว้กะตัวละกัน #สังเวยน้ำท่วมหาดใหญ่68”
ย้อนไปเมื่อ 9 มกราคม 2566 เฟซบุ๊กแฟนเพจคลินิก นพ.สมนึก วีระนรพานิช เพิ่งโพสต์ฉลองคลินิกก้าวสู่ปีที่ 16 ซึ่งต่างก็มีพ่อและแม่ของเด็กจำนวนมากที่ผ่านมือคุณหมอสมนึกมาเองกับมือต่างเข้ามาร่วมยินดีอวยพรในความสำเร็จนี้อย่างมาก
ขณะที่ตัวของคุณหมอสมนึกเองก็มีการอัปเดตเคสของตัวเองอยู่เรื่อยๆ บางเคสที่ไม่น่าเชื่อว่าจะได็โอกาสกลับมามีบุตร จู่ๆ ก็สมหวังเมื่อได้เข้ามาปรึกษา
“แต่งงานมา 3 ปี ทำงัยก้อไม่ท้อง..อร๊ายยยย!!! เจอหน้าหมอครั้งเดียว ท้องเลย # เจ้าที่แรง”
“แฝด 2 ชายหญิงล่าสุด (แฝดพี่ ชาย นน 2,725 กรัม, แฝดน้อง หญิง นน 2,585 กรัม) ดูแลกันตั้งแต่ หาสาเหตุมีลูกยาก เริ่มด้วยการส่องกล้อง จบที่ฉีดน้ำเชื้อ มอบเป็นของขวัญวันปีใหม่ แล้วดูแลลากยาวตอนท้อง ผยุงกันจนคลอด …วันนี้แม่แฮปปี้ หมอก็หายเหนื่อย”
“ยิ้มหัวเราะตลอด ทนความน่ารักของเด็กไม่ไหว จนต้องไปดึงจากแม่มาอุ้มให้สาสม ”
“แม่อายุ 53 ปี ….ใส่ตัวอ่อนจากการแช่แข็งเมื่อ 6 ปีก่อน ได้มาตรวจติดตามด้วยอัลตราซาวด์ พบทารกตั้งครรภ์ได้ 8 สัปดาห์แล้ว ตอนนี้ แม่ดีใจ หมอก็ดีใจ # วัยท้องกับวัยทองกั้นด้วยเส้นกั้นบางๆ”
“คลินิกเปิดทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ” โพสต์ของคลินิกคุณหมอ เมื่อ 8 ก.ค. 2566
ก่อนหน้านี้คลินิกหมอสมนึกเคยเจอน้ำท่วมหนักหาใหญ่เใื่อปีก่อนเช่นเดียวกัน แต่หนนั้นยังสามารถกลับมาเปิดทำการได้
ย้อนไปครั้งนี้ คุณหมอโพสต์แจ้งบนเฟซบุ๊กเพจว่า เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม คลินิกจึงประกาศแจ้งปิด 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 67
เปิด วันจันทร์ที่ 2 ธ.ค. 67 เวลา 17.00 น.
โดยโพสต์ข้างต้นนั้นเมื่อทราบว่า คลินิกจะปิดบางรายถึงกบัรีบพิมพ์เข้ามาสอบถามทันที อาทิ “วันที่13,14 อย่าปิดนะครับ มีนัดกะหมอ”
ตัวอย่างทั้งข้อความของคุณหมอเอง ตลอดจนคนไข้จำนวนมากที่เคยมารับคำปรึกษาและรักษาไปจนทำคลอดที่คลินิกจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ตลอดระยะเวลา 18 ปี ที่ผ่านมา คลินิกแห่งนี้ไม่ใช่แค่สถานพยาบาลแต่เป็นศูนย์รวมความหวัง ที่ได้สร้างเด็กๆ นับไม่ถ้วน ตั้งแต่การให้กำเนิดเด็กหลอดแก้ว, การช่วยเหลือด้วยการฉีดน้ำเชื้อ ไปจนถึงการทำคลอด
โดยต่อมาเฟซบุ๊กแฟนเพจ “Drama-addict” หล่นเนื้อหาแจ้งปีที่จบของนพ.สมนึกว่า “คุณหมอจบปี 32 ปัจจุบันอายุหกสิบกว่าปี” ขณะที่ต่อมาใต้โพสต์มีการแจ้งด้วยว่า “พึ่งเกษียณเมื่อกันยาที่ผ่านมาค่ะ”
“คนที่สงสัยว่าทำไมแกเด็กจัง แกไม่เครียด + เข้าฟิตเนสเกือบทุกวันครับ”.
