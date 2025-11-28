ร้านชาหาดใหญ่ ขอบคุณโซเชียล ติดต่อ “น้องทราย” บาริสต้าร้านได้แล้ว
ร้านชาหาดใหญ่ ขอบคุณโซเชียล ติดต่อ น้องทราย บาริสต้าร้านได้แล้ว รวมถึงพนักงานคนอื่นๆที่ร้าน หลังประสบเหตุน้ำท่วมใหญ่
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก “Love Matcha Hatyai Tea House” ขอความช่วยเหลือจากโซเชียลระบุว่า “ทางร้านขอความกรุณาช่วยแจ้งข่าวค่ะ จากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.เป็นต้นมา ไม่สามารถติดต่อบาริสต้าของทางร้านได้ ทั้งทางโทรศัพท์และช่องทางส่วนตัว คือ นางสาว ทอฝัน เสนาป่า (ทราย)
ทางร้านได้พยายามติดต่อผ่านเบอร์ท้องถิ่นแล้ว แต่ยังไม่สามารถติดต่อได้เลย พวกเราทุกคนเป็นห่วงน้องมาก ๆ และกังวลเรื่องความปลอดภัย หากใครพบเห็น หรือสามารถติดต่อได้ รบกวนแจ้งกลับมาที่ เบอร์ร้าน : 089-565-4233 หรืออินบ็อกซ์เพจ ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านช่วยแชร์และกระจายข่าวด้วยนะคะ ขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะ” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดทางร้านได้แจ้งข่าวดีระบุว่า “ติดต่อน้องๆที่ร้านได้ครบแล้วนะคะ ขอบคุณพลังโซเชียลจากทุกคนมากๆค่ะ ขอบคุณจริงๆจากใจ ที่ช่วยกันแชร์ ช่วยกันเป็นห่วง โล่งใจแล้วค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พบร่าง “น้องแพดเม่” เด็กหญิงอายุ 4 ขวบแล้ว ถูกกระแสน้ำซัดหลังเรือคว่ำ
- เช็กชื่อผู้อพยพ “ศูนย์พักพิง ม.อ.” แชร์ให้ผู้ตามหาญาติ-คนใกล้ชิดทราบด่วน !
- “นายกแป้น” ขอโทษประชาชนเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ บอกยอมแพ้ เราสู้ไม่ได้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: