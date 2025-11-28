ข่าว

อึ้งทั้งจังหวัด! บ้านหลังเดียวในหาดใหญ่ ‘น้ำไม่ท่วม’ เจ้าของเผยสร้างแข่งกับน้ำใน 1 ชม.

เผยแพร่: 28 พ.ย. 2568 09:45 น.| อัปเดต: 28 พ.ย. 2568 09:45 น.
อึ้งทั้งจังหวัด! บ้านหลังเดียวในหาดใหญ่ 'น้ำไม่ท่วม' เจ้าของเผยสร้างแข่งกับน้ำใน 1 ชม.

อึ้งทั้งจังหวัด! เปิดภาพบ้านหลังเดียวในหาดใหญ่ที่รอดพ้นวิกฤตน้ำท่วม เจ้าของบ้านเผยเคล็ดลับสร้างแนวป้องกันแข่งกับน้ำ เสร็จใน 1 ชั่วโมง ประกาศลั่น “อยากสู้กับธรรมชาติ”

ท่ามกลางวิกฤตมหาอุทกภัยที่ชาวหาดใหญ่กำลังเผชิญ บ้านเรือนจำนวนมากจมอยู่ใต้น้ำ แต่กลับมีบ้านหลังหนึ่งที่กลายเป็นไวรัลสนั่นโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้ TikTok ชื่อ AROY SELL EVERYTHING ได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นภาพบ้านที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางน้ำท่วม แต่ภายในบริเวณบ้านกลับแห้งสนิท ไม่มีน้ำเล็ดลอดเข้าไปได้แม้แต่หยดเดียว

พร้อมแคปชั่นระบุว่า “บ้านหลังเดียวที่น้ำไม่ท่วม ในอำเภอหาดใหญ่” จากนั้นผู้ใช้บัญชีชื่อ กล้าหาญ เข้ามาคอมเมนต์ว่า “บ้านเราเองค่ะ เหนื่อยๆมาก ๆ ใช้เวลาทำไม่ถึงชั่วโมง ทำแข่งกับน้ำ น้ำก็มา เราก็ทำ”

อึ้งทั้งจังหวัด! บ้านหลังเดียวในหาดใหญ่ น้ำไม่ท่วม เจ้าของเผยสร้างแข่งกับน้ำใน 1 ชม.-1 อึ้งทั้งจังหวัด! บ้านหลังเดียวในหาดใหญ่ น้ำไม่ท่วม เจ้าของเผยสร้างแข่งกับน้ำใน 1 ชม.-3 อึ้งทั้งจังหวัด! บ้านหลังเดียวในหาดใหญ่ น้ำไม่ท่วม เจ้าของเผยสร้างแข่งกับน้ำใน 1 ชม.-2

คลิปดังกล่าวสร้างความตื่นตะลึงให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมาก ต่างพากันเข้าไปคอมเมนต์สอบถามถึงวิธีการจัดการและวางแผนป้องกันน้ำท่วม จนกระทั่งพบว่าเจ้าของบ้านคือผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Wicharit Leelakorn

เจ้าของบ้านได้ออกมาโพสต์ภาพความสำเร็จในการป้องกันบ้านจากน้ำท่วมเมื่อประมาณ 3 วันที่ผ่านมา พร้อมเฉลยเบื้องหลังที่ทำเอาหลายคนต้องทึ่งผ่านทางแคปชั่นระบุว่า “กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว แต่เขื่อนสร้าง ชั่วโมงเดียว เทสก่อน ท่วมได้แค่รั้วนะ อยากสู้กับธรรมชาติอ่ะ…….ขอขอบคุณทุก ๆ กำลังใจนะครับ ขอบคุณมากจริง ๆ”

อึ้งทั้งจังหวัด! บ้านหลังเดียวในหาดใหญ่ น้ำไม่ท่วม เจ้าของเผยสร้างแข่งกับน้ำใน 1 ชม.-4

อึ้งทั้งจังหวัด! บ้านหลังเดียวในหาดใหญ่ น้ำไม่ท่วม เจ้าของเผยสร้างแข่งกับน้ำใน 1 ชม.-5

ชาวเน็ตคอมเมนต์ ชาวเน็ตคอมเมนต์-1 ชาวเน็ตคอมเมนต์-2

อึ้งทั้งจังหวัด! บ้านหลังเดียวในหาดใหญ่ น้ำไม่ท่วม เจ้าของเผยสร้างแข่งกับน้ำใน 1 ชม.-10

อึ้งทั้งจังหวัด! บ้านหลังเดียวในหาดใหญ่ น้ำไม่ท่วม เจ้าของเผยสร้างแข่งกับน้ำใน 1 ชม.-7

อึ้งทั้งจังหวัด! บ้านหลังเดียวในหาดใหญ่ น้ำไม่ท่วม เจ้าของเผยสร้างแข่งกับน้ำใน 1 ชม.-8

อึ้งทั้งจังหวัด! บ้านหลังเดียวในหาดใหญ่ น้ำไม่ท่วม เจ้าของเผยสร้างแข่งกับน้ำใน 1 ชม.-11

อึ้งทั้งจังหวัด! บ้านหลังเดียวในหาดใหญ่ น้ำไม่ท่วม เจ้าของเผยสร้างแข่งกับน้ำใน 1 ชม.-9

อึ้งทั้งจังหวัด! บ้านหลังเดียวในหาดใหญ่ น้ำไม่ท่วม เจ้าของเผยสร้างแข่งกับน้ำใน 1 ชม.-6

อ้างอิงจาก : TikTok @pir_squared, FB Wicharit Leelakorn

