อึ้งทั้งจังหวัด! บ้านหลังเดียวในหาดใหญ่ ‘น้ำไม่ท่วม’ เจ้าของเผยสร้างแข่งกับน้ำใน 1 ชม.
อึ้งทั้งจังหวัด! เปิดภาพบ้านหลังเดียวในหาดใหญ่ที่รอดพ้นวิกฤตน้ำท่วม เจ้าของบ้านเผยเคล็ดลับสร้างแนวป้องกันแข่งกับน้ำ เสร็จใน 1 ชั่วโมง ประกาศลั่น “อยากสู้กับธรรมชาติ”
ท่ามกลางวิกฤตมหาอุทกภัยที่ชาวหาดใหญ่กำลังเผชิญ บ้านเรือนจำนวนมากจมอยู่ใต้น้ำ แต่กลับมีบ้านหลังหนึ่งที่กลายเป็นไวรัลสนั่นโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้ TikTok ชื่อ AROY SELL EVERYTHING ได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นภาพบ้านที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางน้ำท่วม แต่ภายในบริเวณบ้านกลับแห้งสนิท ไม่มีน้ำเล็ดลอดเข้าไปได้แม้แต่หยดเดียว
พร้อมแคปชั่นระบุว่า “บ้านหลังเดียวที่น้ำไม่ท่วม ในอำเภอหาดใหญ่” จากนั้นผู้ใช้บัญชีชื่อ กล้าหาญ เข้ามาคอมเมนต์ว่า “บ้านเราเองค่ะ เหนื่อยๆมาก ๆ ใช้เวลาทำไม่ถึงชั่วโมง ทำแข่งกับน้ำ น้ำก็มา เราก็ทำ”
คลิปดังกล่าวสร้างความตื่นตะลึงให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมาก ต่างพากันเข้าไปคอมเมนต์สอบถามถึงวิธีการจัดการและวางแผนป้องกันน้ำท่วม จนกระทั่งพบว่าเจ้าของบ้านคือผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Wicharit Leelakorn
เจ้าของบ้านได้ออกมาโพสต์ภาพความสำเร็จในการป้องกันบ้านจากน้ำท่วมเมื่อประมาณ 3 วันที่ผ่านมา พร้อมเฉลยเบื้องหลังที่ทำเอาหลายคนต้องทึ่งผ่านทางแคปชั่นระบุว่า “กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว แต่เขื่อนสร้าง ชั่วโมงเดียว เทสก่อน ท่วมได้แค่รั้วนะ อยากสู้กับธรรมชาติอ่ะ…….ขอขอบคุณทุก ๆ กำลังใจนะครับ ขอบคุณมากจริง ๆ”
