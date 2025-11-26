วิศวกรชลประทาน คาด 27-29 พ.ย. สถานการณ์น้ำท่วมดีขึ้น จำนวนฝนลด
วิศวกรชลประทาน คาด 27-29 พ.ย. สถานการณ์น้ำท่วมดีขึ้น จำนวนฝนลด แต่หลังจากนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังพายุเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนของภาคใต้
นายเลอบุญ อุดมทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา กล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ปัจจุบันมี 7 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นาราธิวาส สตูล พัทลุง สงขลา และ นครศรีธรรมราช มีลุ่มนํ้าหลักๆที่ติดตาม คือ ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน, ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา, ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก และ ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
โดยจะเน้นไปที่ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา เฉพาะพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งมีระดับนํ้าล้นตะลิ่งอยู่หลายแห่ง ซึ่งต้นนํ้าอยู่ที่คลองอู่ตะเภา อีกเส้นคือเขาคอหงส์และคลองหวะมารวมกันก่อนผันนํ้าเข้าคลอง ร.1 ซึ่งปีนี้คลอง ร.1 ใช้งานเกินศักยภาพแล้วส่งผลให้เกิดนํ้าท่วม
ส่วนรอบปีการเกิดซํ้า 300 ปีนั้น นายเลอบุญ ระบุว่า ไม่ได้หมายความว่า 300 ปี เกิดครั้ง เปรียบเทียบง่ายๆคือมีลูกบอล 300 ลูก เอามือหยิบลูกบอล 1 ลูก มีโอกาสน้อยมากที่จะเจอ สําหรับระดับนํ้าที่สถานี X.44 คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พบว่าปีนี้ ระดับนํ้าสูงสุด 9.97 ม.รทก. วันที่ 25 พ.ย. 2568 สอดคล้องปริมาณในที่ตกในพื้นที่
อย่างไรก็ตามในช่วงวันที่ 27-29 พฤศจิกายน ฝนจะลดลงตามลําดับทําให้สถานการณ์ในหลายพื้นที่คลี่คลายลงระดับนํ้าก็จะตํ่ากว่าตะลิ่ง จากนั้นทางกรมชลประทานจะนําเครื่องสูบนํ้า 453 ตัว เครื่องผลักดันนํ้า 210 เครื่อง รถบรรทุกนํ้า 30 คัน และ เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ รวม 1,143 เครื่อง เข้าไปติดตั้งเพื่อเร่งสูบนํ้าออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด ซึ่งมีการวางแผนไว้หมดแล้วและอาจมีการปรับแผนตามความเหมาะสม ปัจจุบันติดตั้งแล้ว 183 เครื่อง เป็นเครื่องสูบนํ้า 153 ตัว และ เครื่องผลักดันนํ้า 30 เครื่อง
เมื่อถามถึงปริมาณมวลนํ้าทั้งหมดในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ อยู่ที่เท่าใด นายเลอบุญ ระบุว่า ต้องใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและเทคโนโลยีต่างๆ หลังสถานการณ์คลี่คลายเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ไปวัดและจะสามารถตอบได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้แม้ปริมาณฝนจะลดลงต่อเนื่อง แต่หลังจากนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังพายุเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนของภาคใต้
