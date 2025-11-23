แอน จักรพงษ์ ปิดอินสตาแกรม หลังลือสะพัด หอบเงิน 6 พันล้าน หนีไปเม็กซิโก

ชะตาวิกฤติ แอน จักรพงษ์ JKN เจ้าของ Miss Universe ยังหายตัว ล่าสุด ปิด ig หลังสะพัด สนธิ บอก หนีไปเม็กซิโกแล้ว พร้อมเงิน 6 พันล้าน
ความเคลื่อนไหวล่าสุด ชาวเน็ตจับสังเกตได้ในช่วงบ่ายวันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 บัญชีอินสตาแกรม @annejkn.official ซึ่งเคยเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารโพสต์ไลฟ์สไตล์หรูหราของแอน จักรพงษ์ ได้เปลี่ยนสถานะเป็น “User not found” หรือไม่สามารถค้นหาได้ เพียงไม่กี่วันหลังจาก นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้สื่อข่าวอาวุโส ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านรายการ Sondhi Talk EP320 ในหัวข้อ “จักรวาลสีเทา”
ข้อมูลจากนายสนธิระบุว่า แอน จักรพงษ์ ได้เดินทางออกจากประเทศไทยไปพำนักอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีการเตรียมการล่วงหน้าด้วยการโอนถ่ายทรัพย์สินและแปลงเงินสดเป็นสกุลเงินดิจิทัล (Crypto) มูลค่ารวมกว่า 6,000 ล้านบาท ติดตัวไปด้วย
นายสนธิยังกล่าวอ้างถึงเบื้องหลังการหลบหนีครั้งนี้ว่า ได้รับความช่วยเหลือจาก ราอูล โรชา กันตู (Raúl Rocha Cantú) มหาเศรษฐีชาวเม็กซิกันและหุ้นส่วนทางธุรกิจใน Miss Universe Organization (MUO) ซึ่งช่วยดำเนินการเรื่องที่พักอาศัยและการขอสัญชาติเม็กซิกัน เพื่อให้แอนสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจากคดีความในไทย
เพื่อให้เข้าใจว่าทำไมข่าวลือเรื่องการหนี จึงมีน้ำหนัก ต้องย้อนดูไทม์ไลน์วิกฤติที่ถาโถมเข้าใส่ JKN และตัวแอน จักรพงษ์ ตลอดช่วงปี 2567–2568 ที่ผ่านมา ซึ่งเต็มไปด้วยปัญหาการเงินและการสูญเสียอำนาจบริหารหนักหนาสาหัสมาก
1. วิกฤติสภาพคล่องและการผิดนัดชำระหนี้
จุดเริ่มต้นของหายนะมาจากการที่ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ขาดสภาพคล่องอย่างหนักจนไม่สามารถชำระคืนหนี้หุ้นกู้รุ่น JKN239A ได้ตามกำหนด นำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้รุ่นอื่นๆ ตามมา รวมมูลค่าหนี้สินกว่า 3,000 ล้านบาท ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในตลาดทุนพังทลาย และราคาหุ้นดิ่งลงเหว
2. ก.ล.ต. ลงดาบ พ้นจากตำแหน่งบริหาร
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับแอน จักรพงษ์ กรณีเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่อาจทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดเกี่ยวกับธุรกิจ MUO
ลงโทษปรับเงินกว่า 4.1 ล้านบาท และที่สำคัญคือ ห้ามดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 56 เดือน (เกือบ 5 ปี) แอนต้องจำใจลาออกจากทุกตำแหน่งบริหารใน JKN ทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท เพื่อเปิดทางให้กระบวนการทางกฎหมายเดินหน้าต่อไป
3. สูญเสียอำนาจการบริหาร JKN ให้กับ คนนอก
แม้จะพยายามยื่นแผนฟื้นฟูกิจการโดยให้ JKN เป็นผู้ทำแผนเดิม แต่ความเชื่อมั่นจากเจ้าหนี้ได้หมดลง ท้ายที่สุดเมื่อเดือนตุลาคม 2568 ที่ประชุมเจ้าหนี้และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน สเปเชียลลิสท์ แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด (Grant Thornton) บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ เข้ามาเป็นผู้ทำแผนและผู้บริหารชั่วคราว นั่นหมายความว่า แอน จักรพงษ์ ไม่มีอำนาจในการสั่งการหรือจัดการทรัพย์สินของ JKN อีกต่อไป
4. หลุดจากเก้าอี้ CEO Miss Universe
ไม่เพียงแต่ธุรกิจในไทย ฝั่งเวทีโลกก็มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 องค์กร Miss Universe ได้ประกาศแต่งตั้ง มาริโอ บูคาโร (Mario Búcaro) อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศกัวเตมาลา ขึ้นเป็นซีอีโอคนใหม่ แทนที่แอน จักรพงษ์ อย่างเป็นทางการ เป็นการยืนยันว่าบทบาทของเธอบนเวทีโลกได้จบลงแล้วในทางพฤตินัย
ณ เวลานี้ (ปลาย พ.ย. 2568) สถานะของแอน จักรพงษ์ จึงไม่ใช่เพียงนักธุรกิจที่ล้มเหลว แต่เป็นบุคคลที่สังคมและหน่วยงานรัฐต้องจับตามอง ผู้ถือหุ้นกู้ยังคงรอความหวังจากแผนฟื้นฟูของ Grant Thornton ว่าจะได้รับเงินคืนกี่เปอร์เซ็นต์
ด้านคดีความ ดีเอสไอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างไรกับข้อกล่าวหาเรื่องการตกแต่งบัญชีและการฉ้อโกง หากตัวผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้อยู่ในราชอาณาจักรแล้วจริงตามข่าวลือ
การปิดอินสตาแกรมครั้งนี้อาจเป็นเพียงการพักจากดราม่า หรือเป็นสัญญาณยืนยันว่าเจ้าของจักรวาล คนเดิม ได้เลือกเส้นทางเดินใหม่ที่ไกลจากกระบวนการยุติธรรมไทยไปแล้ว ตราบใดที่ยังไม่มีการแถลงชี้แจงจากเจ้าตัว ข่าวลือเรื่องการหอบเงิน 6 พันล้านหนีไปเม็กซิโก ก็จะยังคงเป็นเงาทะมึนที่ปกคลุมท้ายเครดิตของมหากาพย์เรื่องนี้ต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อนไม่ทิ้งกัน “แอน อลิชา” ไลฟ์สด ช่วยปักตะกร้าให้ “นานา ไรบีนา” หาเงินคืน
- ‘สนธิ’ เปิดโปง ‘แอน จักรพงษ์’ หอบ 6 พันล้านหนีซุกปีก ‘ราอูล’ ที่เม็กซิโก!
- สนธิญา ร้องสอบ กัน จอมพลัง จี้เคลียร์เงิน 200 ล้าน และโควตาหวย 2 แสนใบ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: