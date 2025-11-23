ข่าวดาราบันเทิง

แอน จักรพงษ์ ปิดอินสตาแกรม หลังลือสะพัด หอบเงิน 6 พันล้าน หนีไปเม็กซิโก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 พ.ย. 2568 21:47 น.| อัปเดต: 23 พ.ย. 2568 21:51 น.
511

ชะตาวิกฤติ แอน จักรพงษ์ JKN เจ้าของ Miss Universe ยังหายตัว ล่าสุด ปิด ig หลังสะพัด สนธิ บอก หนีไปเม็กซิโกแล้ว พร้อมเงิน 6 พันล้าน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด ชาวเน็ตจับสังเกตได้ในช่วงบ่ายวันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 บัญชีอินสตาแกรม @annejkn.official ซึ่งเคยเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารโพสต์ไลฟ์สไตล์หรูหราของแอน จักรพงษ์ ได้เปลี่ยนสถานะเป็น “User not found” หรือไม่สามารถค้นหาได้ เพียงไม่กี่วันหลังจาก นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้สื่อข่าวอาวุโส ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านรายการ Sondhi Talk EP320 ในหัวข้อ “จักรวาลสีเทา”

แอน จักรพงษ์ ปิด ig

ข้อมูลจากนายสนธิระบุว่า แอน จักรพงษ์ ได้เดินทางออกจากประเทศไทยไปพำนักอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีการเตรียมการล่วงหน้าด้วยการโอนถ่ายทรัพย์สินและแปลงเงินสดเป็นสกุลเงินดิจิทัล (Crypto) มูลค่ารวมกว่า 6,000 ล้านบาท ติดตัวไปด้วย

นายสนธิยังกล่าวอ้างถึงเบื้องหลังการหลบหนีครั้งนี้ว่า ได้รับความช่วยเหลือจาก ราอูล โรชา กันตู (Raúl Rocha Cantú) มหาเศรษฐีชาวเม็กซิกันและหุ้นส่วนทางธุรกิจใน Miss Universe Organization (MUO) ซึ่งช่วยดำเนินการเรื่องที่พักอาศัยและการขอสัญชาติเม็กซิกัน เพื่อให้แอนสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจากคดีความในไทย

เพื่อให้เข้าใจว่าทำไมข่าวลือเรื่องการหนี จึงมีน้ำหนัก ต้องย้อนดูไทม์ไลน์วิกฤติที่ถาโถมเข้าใส่ JKN และตัวแอน จักรพงษ์ ตลอดช่วงปี 2567–2568 ที่ผ่านมา ซึ่งเต็มไปด้วยปัญหาการเงินและการสูญเสียอำนาจบริหารหนักหนาสาหัสมาก

แอน จักรพงษ์ กับ วิกตอเรีย นางงามจักรวาล 2024

1. วิกฤติสภาพคล่องและการผิดนัดชำระหนี้

จุดเริ่มต้นของหายนะมาจากการที่ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ขาดสภาพคล่องอย่างหนักจนไม่สามารถชำระคืนหนี้หุ้นกู้รุ่น JKN239A ได้ตามกำหนด นำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้รุ่นอื่นๆ ตามมา รวมมูลค่าหนี้สินกว่า 3,000 ล้านบาท ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในตลาดทุนพังทลาย และราคาหุ้นดิ่งลงเหว

2. ก.ล.ต. ลงดาบ พ้นจากตำแหน่งบริหาร

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับแอน จักรพงษ์ กรณีเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่อาจทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดเกี่ยวกับธุรกิจ MUO

ลงโทษปรับเงินกว่า 4.1 ล้านบาท และที่สำคัญคือ ห้ามดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 56 เดือน (เกือบ 5 ปี) แอนต้องจำใจลาออกจากทุกตำแหน่งบริหารใน JKN ทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท เพื่อเปิดทางให้กระบวนการทางกฎหมายเดินหน้าต่อไป

แอน จักรพงษ์ ต้องลาออกจาก jkn เหตุทำผิดกฎ กลต

3. สูญเสียอำนาจการบริหาร JKN ให้กับ คนนอก

แม้จะพยายามยื่นแผนฟื้นฟูกิจการโดยให้ JKN เป็นผู้ทำแผนเดิม แต่ความเชื่อมั่นจากเจ้าหนี้ได้หมดลง ท้ายที่สุดเมื่อเดือนตุลาคม 2568 ที่ประชุมเจ้าหนี้และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน สเปเชียลลิสท์ แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด (Grant Thornton) บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ เข้ามาเป็นผู้ทำแผนและผู้บริหารชั่วคราว นั่นหมายความว่า แอน จักรพงษ์ ไม่มีอำนาจในการสั่งการหรือจัดการทรัพย์สินของ JKN อีกต่อไป

4. หลุดจากเก้าอี้ CEO Miss Universe

ไม่เพียงแต่ธุรกิจในไทย ฝั่งเวทีโลกก็มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 องค์กร Miss Universe ได้ประกาศแต่งตั้ง มาริโอ บูคาโร (Mario Búcaro) อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศกัวเตมาลา ขึ้นเป็นซีอีโอคนใหม่ แทนที่แอน จักรพงษ์ อย่างเป็นทางการ เป็นการยืนยันว่าบทบาทของเธอบนเวทีโลกได้จบลงแล้วในทางพฤตินัย

ณ เวลานี้ (ปลาย พ.ย. 2568) สถานะของแอน จักรพงษ์ จึงไม่ใช่เพียงนักธุรกิจที่ล้มเหลว แต่เป็นบุคคลที่สังคมและหน่วยงานรัฐต้องจับตามอง ผู้ถือหุ้นกู้ยังคงรอความหวังจากแผนฟื้นฟูของ Grant Thornton ว่าจะได้รับเงินคืนกี่เปอร์เซ็นต์

ด้านคดีความ ดีเอสไอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างไรกับข้อกล่าวหาเรื่องการตกแต่งบัญชีและการฉ้อโกง หากตัวผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้อยู่ในราชอาณาจักรแล้วจริงตามข่าวลือ

การปิดอินสตาแกรมครั้งนี้อาจเป็นเพียงการพักจากดราม่า หรือเป็นสัญญาณยืนยันว่าเจ้าของจักรวาล คนเดิม ได้เลือกเส้นทางเดินใหม่ที่ไกลจากกระบวนการยุติธรรมไทยไปแล้ว ตราบใดที่ยังไม่มีการแถลงชี้แจงจากเจ้าตัว ข่าวลือเรื่องการหอบเงิน 6 พันล้านหนีไปเม็กซิโก ก็จะยังคงเป็นเงาทะมึนที่ปกคลุมท้ายเครดิตของมหากาพย์เรื่องนี้ต่อไป

แอน จักรพงษ์ ปิด ig

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 24 11 68 ดูดวง

ระวัง 3 ราศี รักสามเส้าเราสามคน แฟนแอบมีกิ๊ก

54 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

แอน จักรพงษ์ ปิดอินสตาแกรม หลังลือสะพัด หอบเงิน 6 พันล้าน หนีไปเม็กซิโก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอลเช่ พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 23 พ.ย. 68

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ เอซี มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 23 พ.ย. 68

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน เปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกฯ &quot;เท้ง-ไหม-ต้น&quot; นำทัพ ข่าว

พรรคประชาชน เปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกฯ “เท้ง-ไหม-ต้น” นำทัพ สู้ศึกเลือกตั้ง

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทกภัยหาดใหญ่ ข่าว

อุทกภัยหาดใหญ่ ย้อนดู 3 เหตุน้ำท่วม ไล่หาต้นตอปัญหาปัจจุบัน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ่อสอบปากคำ กันต์ กันตถาวร ปมโผล่วงจรปิด เช็กบิลจีนเทา ส่งเข้าคุกเขาบิน ข่าว

จ่อสอบปากคำ กันต์ กันตถาวร ปมโผล่วงจรปิด เช็กบิลจีนเทา ส่งเข้าคุกเขาบิน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด &quot;พญาคันคาก&quot; งวด 1 ธ.ค. 68 เด่น 6 เบิ้ล 6 มาแรงมาก คอหวยแห่จดเพียบ Line News

เลขเด็ด “พญาคันคาก” งวด 1 ธ.ค. 68 เด่น 6 เบิ้ล 6 มาแรงมาก คอหวยแห่จดเพียบ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เคตาเฟ่ พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 23 พ.ย. 68

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๋ายศสินี อาจิ๋มป่วยอะไร บันเทิง

“จ๋า ยศสินี” พูดถึงแม่จิ๋ม แจงชัดคำสั่งศาล เจ็บปวดแต่ต้องทำ!

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป &quot;ข้าวโพด สมิทธินันท์&quot; CEO สาวแบรนด์ดัง โปรไฟล์หรู เพื่อนซี้แก๊งนางฟ้า บันเทิง

เปิดวาร์ป “ข้าวโพด สมิทธินันท์” CEO สาวแบรนด์ดัง โปรไฟล์หรู เพื่อนซี้แก๊งนางฟ้า

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 23 พ.ย. 68

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;นานา ไรบีนา&#039; เผยซึ้ง &#039;เวย์ ไทเทียม&#039; หลังรู้ความจริง ให้กำลังใจ ไม่ทิ้งกันไปไหน บันเทิง

‘นานา ไรบีนา’ เผยซึ้ง ‘เวย์ ไทเทียม’ หลังรู้ความจริง ให้กำลังใจ ไม่ทิ้งกันไปไหน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดเบาะแสใหม่ “บอสกันต์ ดิไอคอน” ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในเรือนจำ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เวย์ไทเทเนียมโพสต์คำคม บันเทิง

กระแสตีกลับ “เวย์ ไทเทเนียม” โพสต์คำคมดึงสติวันที่ลำบาก!

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
กันจอมพลังช่วยสู้ ช่วยหญิงเกาะเสาไฟ ข่าว

ภาพสะเทือนใจ หญิงเกาะเสาไฟ น้ำท่วมหาดใหญ่มิดตัว “กันจอมพลัง” เร่งช่วย

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันวาร์ ปัดวุ่น! ยันมาเลเซียแค่กาวใจ ไม่เคยแทรกแซงปมขัดแย้ง ไทย-กัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

อันวาร์ ปัดวุ่น! ยันมาเลเซียแค่กาวใจ ไม่เคยแทรกแซงปมขัดแย้ง ไทย-กัมพูชา

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิเวอร์พูล พบ ฟอเรสต์ ข่าวกีฬา

ตัดเกรด 11 แข้ง “ลิเวอร์พูล” แพ้ ฟอเรสต์ คาบ้าน 0-3

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนเปิดอก ชีวิตสุดช้ำ ชีวิตพังเพราะ &quot;นานา&quot; ทำคนในก๊วนหมดตัว ครอบครัวร้าว บันเทิง

เพื่อนเปิดอก ชีวิตแย่ลง หลัง “นานา” ยืมเงิน ครอบครัวร้าว ยันยังรักเพื่อน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต่าทะเลกินริชแบนด์ ข่าววันนี้ ข่าวอาชญากรรม

เปิดคลิปล่าตัว นทท.ให้ “เต่าทะเล” กินสายริสแบนด์ ย้ำบทลงโทษหนัก!

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนไม่ทิ้งกัน &quot;แอน อลิชา&quot; ไลฟ์ขายของ ช่วยปักตะกร้าให้ &quot;นานา ไรบีนา&quot; บันเทิง

เพื่อนไม่ทิ้งกัน “แอน อลิชา” ไลฟ์สด ช่วยปักตะกร้าให้ “นานา ไรบีนา” หาเงินคืน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลูกสาววอนช่วยค้นหา “พ่อประมงพี้นบ้าน” ขาดการติดต่อ หลังไปหาปลาคนเดียว

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

อัปเดตน้ำท่วมหาดใหญ่ ช่วยป้าวัย 62 หนีตายขึ้นต้นไม้นาน 6 ชม.

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเตือน! อาบน้ำเย็นหน้าหนาว เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต แนะให้ทำแบบนี้ สุขภาพและการแพทย์

หมอเตือน! คนกลุ่มนี้ อาบน้ำเย็นหน้าหนาว เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต แนะให้ทำแบบนี้

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ร่ำไห้แจงทุกข้อสงสัย ยันไม่หนี ขอโทษครอบครัว-เพื่อนๆ ที่ทำให้ผิดหวัง บันเทิง

เข้าตาจน! นานา ไรบีนา เปิดใจครั้งแรก ยันไม่หนี ร่ำไห้ขอโทษครอบครัว-เพื่อนที่ต้องโกหก

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 พ.ย. 2568 21:47 น.| อัปเดต: 23 พ.ย. 2568 21:51 น.
511
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูดวงวันนี้ 24 11 68

ระวัง 3 ราศี รักสามเส้าเราสามคน แฟนแอบมีกิ๊ก

เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2568

เอลเช่ พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 23 พ.ย. 68

เผยแพร่: 23 พฤศจิกายน 2568

อินเตอร์ มิลาน พบ เอซี มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 23 พ.ย. 68

เผยแพร่: 23 พฤศจิกายน 2568
พรรคประชาชน เปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกฯ &quot;เท้ง-ไหม-ต้น&quot; นำทัพ

พรรคประชาชน เปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกฯ “เท้ง-ไหม-ต้น” นำทัพ สู้ศึกเลือกตั้ง

เผยแพร่: 23 พฤศจิกายน 2568
Back to top button