น้ำท่วมหาดใหญ่ วิกฤตหนัก ถนนสายหลักถูกตัดขาด รถเล็กสัญจรไม่ได้ เร่งอพยพคน
วิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่ ถนนสายหลักถูกตัดขาด ระดับน้ำสูงกว่า 2 เมตร เจ้าหน้าที่เร่งอพยพผู้ประสบภัย รวมถึงครอบครัวลูกอ่อนวัย 1 เดือน คาดมวลน้ำจากสะเดาจะมาสมทบเพิ่มวันนี้
25 พฤศจิกายน 2568 ผู้สื่อข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ขึ้นรถยกสูง ปภ. เพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ณ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้า ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่
ระหว่างทางพบว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ยังคงวิกฤตหนัก ถนนลพบุรีราเมศวร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางสายหลักถูกน้ำท่วมสูง รถเล็ก เก๋ง กระบะไม่สามารถสัญจรได้ มีเพียงรถบรรทุกของทหาร รถบรรทุก 6 ล้อ และรถยกสูงเท่านั้น ที่ยังจำเป็นต้องสัญจรอพยพพี่น้องประชาชน ที่ยืนรอขอความช่วยเหลือ แต่การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรง ระดับน้ำบางจุดสูงกว่า 2 เมตร บางช่วงสูงระดับเอว
ซึ่งตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าปริมาณน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกวันนี้ 25 พฤศจิกายน เนื่องจากยังมีมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอสะเดาไหลลงมาสมทบ แต่หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มหรือฝนทิ้งช่วงสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายตั้งแต่วันพรุ่งนี้ 26 พฤศจิกายน 2568
ระหว่างเส้นทางเจ้าหน้าที่พบบ้านเรือนประชาชนจำนวนมากถูกน้ำท่วม รถยนต์หลายคันได้รับความเสียหาย บางคันถูกกระแสน้ำพัดจนกีดขวางเส้นทางจราจร รวมถึงมีประชาชนออกมายืนรอรับการช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก หนึ่งในนั้นคือนายศุภกีย์ บิลหมัด อายุ 30 ปี ชาวบ้านเกาะหมี พร้อมภรรยาและลูกน้อยวัย 1 เดือน ที่ออกมาโบกรถขอความช่วยเหลือหลังบ้านพักถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้
นายศุภกีย์ ให้ข้อมูลว่า ปกติถนนเส้นนี้แม้จะมีน้ำท่วมแต่ไม่เคยเข้าบ้าน ทำให้ตนชะล่าใจเพราะคิดว่าพักอยู่ชั้น 2 น่าจะปลอดภัย แต่ปีนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงและไหลแรงผิดปกติจนต้องรีบอพยพ โชคดีที่เจ้าหน้าที่ ปภ. เข้าช่วยเหลือทัน เขายังกล่าวว่าเหตุการณ์ปีนี้รุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา หลายคนไม่ทันตั้งตัว และหวังว่ารัฐบาลจะเร่งเข้ามาเยียวยาผู้ประสบภัย พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่ทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตครั้งนี้
