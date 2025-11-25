ข่าว

ชาวบ้าน เขียนจดหมายถึงนายกฯ ปชช. กำลังเผชิญความตาย แต่นิ่งเงียบ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 09:30 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 09:30 น.
65

ชาวบ้าน เขียนจดหมายถึงนายกอนุทิน ประชาชนกำลังเผชิญความตายจากวิกฤติน้ำท่วม แต่ได้รับกลับมาคือความเงียบ ไม่เห็นมาตรการที่ชัดเจน

ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Faozee Lateh ประชาชนชาว อ.จะนะ จ.สงขลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรณรงค์เชิงนโยบาย แอมเนสตี อินเตอร์เนชั่นแนล ได้โพสต์จดหมายถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีถึงประเด็นน้ำท่วมหาดใหญ่ในขณะนี้

โดยระบุว่า “จดหมายเปิดผนึก
ถึง นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี
ฝากสื่อสารถึงนายกครับ

ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดของภาคใต้กำลังอยู่ในจุดวิกฤต ประชาชนจำนวนมากยังติดค้างอยู่ภายในบ้าน ท่ามกลางน้ำที่เพิ่มระดับอย่างรวดเร็ว ขณะที่ไฟฟ้า น้ำประปา และสัญญาณโทรศัพท์ในหลายพื้นที่ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิง ผู้คนจำนวนมากถูกปล่อยให้อยู่ในความมืด ความหวาดกลัว และความไม่แน่นอน โดยปราศจากช่องทางร้องขอความช่วยเหลือใดๆ ทั้งที่สถานการณ์ร้ายแรงถึงขั้นที่ไม่อาจปล่อยให้เวลาผ่านไปได้แม้แต่นาทีเดียว แต่จนถึงขณะนี้ เรายังไม่เห็นมาตรการที่ชัดเจน แข็งแรง หรือสั่งการได้จริงจากรัฐบาลกลางอย่างที่ควรจะเป็น

แม้ประเทศไทยจะมีโครงสร้างการบริหารจัดการภัยพิบัติระดับท้องถิ่น แต่ความจริงที่ต้องยอมรับคือ หลายพื้นที่กำลังเผชิญเหตุการณ์ที่เกินขีดความสามารถของผู้นำท้องถิ่นอย่างสิ้นเชิง การปล่อยให้ท้องถิ่นจัดการตามลำพังในภาวะที่ไฟดับ น้ำท่วมสูง ถนนทุกสายถูกตัดขาด และการสื่อสารเป็นศูนย์ คือการผลักประชาชนให้เผชิญชะตากรรมด้วยตนเองอย่างไม่เป็นธรรม และเป็นความล้มเหลวของรัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในฐานะนายกรัฐมนตรี ท่านมีหน้าที่และอำนาจโดยตรงในการสั่งการให้เกิดมาตรการฉุกเฉินที่เป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ แต่สิ่งที่ประชาชนเห็นในขณะนี้กลับเป็นเพียงการลงพื้นที่ที่เน้นภาพลักษณ์ การถ่ายรูป การเดินตรวจน้ำท่วม ซึ่งไม่มีผลต่อการช่วยชีวิตผู้คนที่กำลังรอความช่วยเหลืออยู่บนหลังคาบ้าน อยู่ในโรงเรียน และตามพื้นที่ที่ถูกตัดขาดอีกนับไม่ถ้วน เวลานี้ไม่มีประชาชนคนใดต้องการภาพประชาสัมพันธ์ พวกเขาต้องการมาตรการ อพยพฉุกเฉินที่ทำงานได้จริง และต้องการมันเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่หลังจากการแถลงข่าว ไม่ใช่หลังจากการประเมินซ้ำแล้วซ้ำเล่าในห้องประชุม

รัฐบาลจำเป็นต้องประกาศแผนอพยพที่ชัดเจนอย่างเร่งด่วนที่สุด ต้องกำหนดเส้นทางอพยพ จุดรวมพล และสถานที่ปลอดภัยที่ประชาชนเข้าถึงได้ทันที พร้อมจัดกำลังเรือ รถกู้ภัย เฮลิคอปเตอร์ และหน่วยกู้ชีพเข้าไปในทุกพื้นที่ที่ถูกตัดขาดโดยไม่รอการร้องขอใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ต้องได้รับการลำเลียงออกมาอย่างมีระบบ ไม่ใช่ถูกปล่อยให้รอจนระดับน้ำสูงจ่อหลังคาอย่างที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ขณะนี้

ที่สำคัญที่สุด รัฐบาลต้องหยุดปล่อยให้ประชาชน “เดาเอาเอง” ว่าพื้นที่ใดปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย ต้องจัดทำระบบข้อมูลกลางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จริงแบบเรียลไทม์ ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น จุดที่ถนนถูกตัดขาด สถานะไฟฟ้าและน้ำประปา เส้นทางอพยพที่ยังใช้งานได้ รวมถึงจุดรับส่งผู้ประสบภัย ข้อมูลเหล่านี้ต้องถูกอัปเดตต่อเนื่องและประกาศผ่านทุกช่องทาง ตั้งแต่สื่อออนไลน์ วิทยุท้องถิ่น เพื่อให้ทุกคนสามารถตัดสินใจได้ทันท่วงที และเพื่อป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีต้องแลกมาด้วยชีวิตของประชาชน

ประเทศไทยต้องมีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่ทำงานจริง ต้องมีการสั่งการแบบรวมศูนย์จากรัฐบาลกลางให้ทุกหน่วยงานทำงานเป็นหนึ่งเดียว ไม่ใช่ต่างคนต่างทำและปล่อยให้ความล่าช้ากลายเป็นต้นเหตุของโศกนาฏกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราในขณะนี้

ประชาชนกำลังตกอยู่ในความเป็นความตาย และสิ่งที่พวกเขาได้รับกลับเป็นความเงียบ ความล่าช้า และการให้ท้องถิ่นรับผิดชอบเพียงลำพัง ทั้งที่วิกฤตครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องที่ใครควรต้องเผชิญตามลำพังอีกต่อไป

สุดท้ายเรามีรัฐบาล เพื่อจัดการบริหารประเทศ ร่วมถึงภัยพิบัติ ไม่ใช่ผลักภาระให้อาสาสมัคร”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ด่วน! ศาลออกหมายจับ &#039;แอน จักรพงษ์&#039; เบี้ยวฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกง 30 ล้าน ข่าว

ด่วน! ศาลออกหมายจับ ‘แอน จักรพงษ์’ เบี้ยวฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกง 30 ล้าน

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คุณจะไม่เดินเดียวดาย เปิดเนื้อหา “ลิเวอร์พูล” ส่งกำลังใจน้ำท่วมใต้

10 นาที ที่แล้ว
เปิดวาร์ป น้องเนปจูน แฟนเก่าดีเจเพชรจ้า บันเทิง

เปิดวาร์ป น้องเนปจูน แฟนเก่า ‘ดีเจเพชรจ้า’ สาวรุ่นน้อง ปิดฉากรักต่างวัย 25 ปี

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกรัฐบาล คาด 5 วันสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย ถ้าไม่มีฝนเพิ่ม

18 นาที ที่แล้ว
รวมช่องทางบริจาค เงิน-สิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วมภาคใต้ 2568 ข่าว

รวมช่องทางบริจาค เงิน-สิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วมภาคใต้ 2568

19 นาที ที่แล้ว
ม อ เยียวยาจิตใจน้ำท่วมหาดใหญ่ ข่าวภูมิภาค

ม.อ. เปิดวิธีเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัย “น้ำท่วมหาดใหญ่ล่าสุด”

39 นาที ที่แล้ว
ไฟดูดตอนน้ำท่วม ข่าว

เตือนภัยน้ำท่วมภาคใต้ ไฟรั่วดูยังไง ? ก่อนสายเกินไป

40 นาที ที่แล้ว
สุกี้ตี๋น้อย รวมยอดขาย 10 สาขา ใน 1 วัน บริจาคช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ข่าว

สุกี้ตี๋น้อย รวมยอดขาย 10 สาขา ใน 1 วัน บริจาคช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ

56 นาที ที่แล้ว
ยุ้ย จีรนันท์ เปิดคอนโดหาดใหญ่เป็นศูนย์พักพิง-รับบริจาคชั่วคราวช่วยผู้ประสบภัย บันเทิง

ยุ้ย จีรนันท์ เปิดคอนโดหาดใหญ่ เป็นที่พักพิงชั่วคราว ช่วยชาวบ้าน-ทีมกู้ภัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หาดใหญ่สาหัส! ชาวบ้านหนีตาย ปีนสายไฟ-สายสื่อสาร หนีน้ำท่วมมิดหลังคา ข่าว

หาดใหญ่สาหัส! ชาวบ้านหนีตาย ปีนสายไฟ-สายสื่อสาร หนีน้ำท่วมมิดหลังคา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เม พรีมายา ช่วยน้ำท่วมใต้ ประสานทีมกู้ภัยให้ยืมเจ็ตสกี 2 ลำ พร้อมออกค่าน้ำมันให้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เตรียมบินจีน 14 ธ.ค. ลงนามขายข้าว 5 ตันให้กับจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรัง ภูเขาถล่ม น้ำตกหนานสะตอ ข่าวภูมิภาค

ตรังแย่หนัก! ฝนถล่ม 7 วันติด “ภูเขาถล่ม” น้ำป่าสีแดงทะลักซ้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังเตือน มหาอุทกภัย ล่วงหน้า 6 วัน แต่ถูกหาว่าบิดเบือน สุดท้ายเป็นจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ก แปปโฮ หาเรือช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ข่าว

แจ็ก แปปโฮ ทุ่มซื้อเรือช่วยวิกฤตน้ำท่วม ปภ. เผย 2.6 ล้านคนเดือดร้อน ดับ 41 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา ตั้งข้อสังเกต น้ำท่วมหาดใหญ่ ระบายลงทะเลสาบสงขลาช้าผิดปกติ แนะเร่งแก้โครงสร้าง ข่าว

อ.เจษฎา ตั้งข้อสังเกต น้ำท่วมหาดใหญ่ ระบายลงทะเลสาบสงขลาช้าผิดปกติ แนะเร่งแก้โครงสร้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวิทย์ เดือดโพสต์แฉ &quot;รัฐล้มเหลว&quot; ร่ายยาวซัดทุกวงการ ข่าว

ชูวิทย์ เดือดโพสต์แฉ “รัฐล้มเหลว” ร่ายยาวซัดแหลกทุกวงการ ขาดคุณธรรมค้ำจุน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” โต้รัฐบาลไม่ได้ทำงานช้า หลังถูกวิจารณ์บริหารวิกฤติน้ำท่วม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดคลิประทึก ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเดินไต่สายเน็ต หลังความช่วยเหลือไม่ถึง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำมันดิบปนมากับน้ำท่วมหาดใหญ่ ข่าว

ซ้ำเติมหาดใหญ่ น้ำมันดิบไหลปนน้ำท่วม กระจายวงกว่า 300 ม.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ธรรมนัส” นั่งบัญชาการแก้น้ำท่วม คาดใช้เวลา 3 วัน สถานการณ์คลี่คลาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วมโลก วิกฤตปี 2025 กระทบ 1 พันล้านชีวิต ชื่อประเทศ “คน” เสี่ยงจมน้ำมากที่สุด ข่าว

น้ำท่วมโลก วิกฤตปี 2025 กระทบ 1 พันล้านชีวิต ชื่อประเทศ “คน” เสี่ยงจมน้ำมากที่สุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนชาวหาดใหญ่ รีบอพยพ น้ำระลอกใหม่จ่อเพิ่ม เรดาร์จับกลุ่มฝนตกหนักซ้ำพื้นที่ต้นน้ำ ข่าว

เตือนชาวหาดใหญ่ รีบอพยพ น้ำระลอกใหม่จ่อเพิ่ม เรดาร์จับกลุ่มฝนตกหนักซ้ำพื้นที่ต้นน้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิกฤตหนัก! จูน ภรรยาเปิ้ล นาคร เผยโรงครัวน้ำท่วมมิด ทำข้าววันละ 5 พันกล่องยังไม่พอ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักร้องสาวลาติน ถูกดักยิงแอลเอ ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! ดักยิง “นักร้องสาวทรงโต” วัย 22 รถถูกยิงพรุนกลางแอลเอ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 09:30 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 09:30 น.
65
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณจะไม่เดินเดียวดาย เปิดเนื้อหา “ลิเวอร์พูล” ส่งกำลังใจน้ำท่วมใต้

เผยแพร่: 25 พฤศจิกายน 2568
เปิดวาร์ป น้องเนปจูน แฟนเก่าดีเจเพชรจ้า

เปิดวาร์ป น้องเนปจูน แฟนเก่า ‘ดีเจเพชรจ้า’ สาวรุ่นน้อง ปิดฉากรักต่างวัย 25 ปี

เผยแพร่: 25 พฤศจิกายน 2568
ม อ เยียวยาจิตใจน้ำท่วมหาดใหญ่

ม.อ. เปิดวิธีเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัย “น้ำท่วมหาดใหญ่ล่าสุด”

เผยแพร่: 25 พฤศจิกายน 2568
สุกี้ตี๋น้อย รวมยอดขาย 10 สาขา ใน 1 วัน บริจาคช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ

สุกี้ตี๋น้อย รวมยอดขาย 10 สาขา ใน 1 วัน บริจาคช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ

เผยแพร่: 25 พฤศจิกายน 2568
Back to top button