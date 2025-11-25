กองทัพเรือ ส่ง ร.ล.จักรีนฤเบศร พร้อม ฮ. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
กองทัพเรือ ส่ง ร.ล.จักรีนฤเบศร เป็นฐานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นครัวผลิตอาหาร เตรียม .ล.ช้าง และ ร.ล.อ่างทอง ช่วยระลอก 2 หากจำเป็น
พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า กองทัพเรือได้จัดกำลังเรือรบขนาดใหญ่ อากาศยาน ชุดปฏิบัติการพิเศษ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยรุนแรง โดย ร.ล.จักรีนฤเบศร จะออกเดินทางจากฐานทัพเรือสัตหีบภายในวันนี้ พร้อมเฮลิคอปเตอร์ 2 ลำ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ทีมแพทย์ ทีมครัวสนาม อุปกรณ์กู้ภัย สิ่งของบรรเทาทุกข์ และเสบียงอาหาร–น้ำดื่ม
โดย ร.ล.จักรีนฤเบศร มีขีดความสามารถในเป็นฐานบินลอยน้ำในการปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอร์ และโดรน และยังสามารถทำหน้าที่เป็นครัวลอยน้ำที่มีขีดความสามารถผลิต อาหารปรุงสุกได้วันละประมาณ 3,000 ชุด เพื่อสนับสนุนการส่งทางอากาศสู่พื้นที่ประสบภัย นอกจากนี้ยังได้เตรียมทีมแพทย์ไปกับเรือด้วย เพื่อทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลลอยน้ำได้เมื่อมีความจำเป็น นอกจากนี้กองทัพเรือยังได้เตรียมจัดกำลัง ร.ล.ช้าง และ ร.ล.อ่างทอง เป็นกำลังช่วยเหลือระลอกที่ 2 หากจำเป็นต้องเพิ่มเติมกำลัง
และเนื่องจากการช่วยเหลือประชาชนเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมาก กองทัพเรือได้จัดส่งชุดปฏิบัติการพิเศษ พร้อมเรือยาง จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (นสร.กร.) พร้อมกำลังพลรวม 14 ลำ เพื่อไปช่วยเหลือประชาชนที่ตกค้างอยู่ในในพื้นที่กระแสน้ำรุนแรง โดยทั้งหมดจะเดินทางไปกับเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศภายในวันนี้เช่นกัน
กองทัพเรือจะยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างสุดความสามารถ ในภาวะวิกฤต ที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน และจะยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
