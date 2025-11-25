หาดใหญ่ยังวิกฤต ทีมข่าว-อาสาสมัคร ติดกระแสน้ำกับชาวบ้าน นทท.ค้างสนามบิน
น้ำท่วมหาดใหญ่วันนี้ 25 พ.ย.68 ยังไม่รอดวิกฤต ทีมข่าวไทยพีบีเอส-เปิ้ล นาคร อาสาสมัคร ติดกระแสน้ำกับชาวบ้าน นักท่องเที่ยวอีกมากตกค้างสนามบิน
วันนี้ (25 พ.ย.68) จากกรณีที่ทีมข่าวไทยพีบีเอส 3 คน ประสบอุปสรรคขณะลงพื้นที่รายงานสถานการณ์น้ำท่วมใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เกิดเหตุเมื่อวันที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา ทีมข่าวที่ประสบเหตุการณ์ครั้งนี้ คุณอัฟนัน อับดุลเลาะ ผู้สื่อข่าว ได้ให้ข้อมูลถึงเหตุการณ์ที่รถยกสูงของทีมข่าวถูกกระแสน้ำพัด ขณะลงพื้นที่รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ทีมข่าวจำเป็นต้องออกจากรถผ่านทางหน้าต่างเพื่อความปลอดภัยก่อนที่รถจะจมน้ำ
ขณะนี้ทีมข่าวอยู่ในพื้นที่รอการช่วยเหลือร่วมกับชาวบ้านผู้ประสบภัย 15 คน มีทั้งเด็ก และผู้สูงอายุ บริเวณแยกโรงปูน หลังเกิดเหตุชาวบ้านในพื้นที่ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น นำทีมข่าวขึ้นเรือไปยังจุดที่ปลอดภัยกว่า
ต่อมาราว 21.00 น. ทีมข่าวและชาวบ้านรวม 18 คน จึงได้ย้ายขึ้นไปอยู่บน “รถยีเอ็มซี” ของทหาร ซึ่งจอดอยู่ใกล้เคียง เนื่องจากฝนยังตกและระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ไทยพีบีเอสย้ำข้อมูลจนถึงเวลา 07.00 น.ของวันนี้ (25 พ.ย.) ทุกหน่วยระบุว่ายังไม่สามารถเข้าถึงจุดที่ทีมข่าวและชาวบ้านอยู่ได้ เนื่องจากกระแสน้ำแรงและสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออำนวย โดยเฉพาะช่วงที่เป็นทางตัดรถไฟ ทำให้ทั้งเจ็ตสกีและเรือไม่สามารถฝ่าเข้าไปได้ในเวลานี้ แต่ทุกทีมยังคงสแตนด์บายอยู่ในจุดที่ใกล้เคียงและพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น
นอกจากนี้ เปิ้ล นาคร ศิลาชัย อาสาสมัครที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน อ.หาดใหญ่ ซึ่งเจ้าตัวเผยถึงนาทีซึ่งขับเจ็ตสกีเข้าไปช่วยชาวบ้าน แต่เนื่องจากกระแสน้ำบริเวณคลองระบายน้ำ ร.1 รุนแรงและสูงมาก ทำให้ เปิ้ล นาคร ติดอยู่กับชาวบ้านก่อนจะได้เรือช่วยเหลือพาตัวออกจากพื้นที่เสี่ยงเมื่อคืนที่ผ่านมา
เปิ้ล นาคร เล่ากับกรรมกรข่าวของสรยุทธสุทัศนะจินดา เพิ่มเติมด้วยว่า ตนช่วยน้ำท่วมมากว่า 14 ปี หนนี้รุนแรงและหนักสุดเ่าที่เคยเจอมา ลำพังที่ตนเข้าไปช่วยก็เจอคนเสียชีวิตน้อยๆ 2 ราย ที่น่าเศร้า คือ เคสคุณปู่ซึ่งเสียชีวิตเพียงวันเดียว ก่อนจะมีนัดพบแพทย์เพื่อรักษาอาการป่วยโรคมะเร็งด้วย
สนามบินหาดใหญ่ ผู้โดยสาร-นักท่องเที่ยวตกค้างหลายราย
ขณะเดียวกันด้วยสถานการณ์น้ำท่วมใน จ.สงขลา ทวีความรุนแรง ล่าสุดส่งผลให้ผู้โดยสารจำนวนมาก ! ติดค้างอยู่ภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตั้งแต่ค่ำของวันที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยรถทหารที่รับส่งประชาชนยามฉุกเฉินหยุดให้บริการตั้งแต่เวลา 19.00 น. เนื่องจากระดับน้ำบนถนนสายหลักเพิ่มสูง และมีกระแสน้ำไหลแรงเกินกว่าสัญจรได้อย่างปลอดภัย
ร้านสะดวกซื้อและร้านอาหารถูกจับจองเป็นพื้นที่พักแรม หลายคนต้องปูที่นอนตามพื้นด้วยความอ่อนล้าจากการรอคอยหลายชั่วโมง โดยไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าจะสามารถออกจากพื้นที่ได้เมื่อใด
ผู้โดยสารกลุ่มแรกที่พบคือครอบครัว 3 คน ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และต้องติดค้างที่สนามบินตั้งแต่ช่วงบ่าย 4 พ.ย. นอกจากนี้ ยังมีคณะเด็กนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนเทศบาล 6 อนุกูลราษฎร์ ที่เดินทางไปแข่งขันวิชาการในกรุงเทพฯ แต่ไม่สามารถกลับบ้านได้ เพราะบ้านของญาติในพื้นที่กองดิน-คลองเรียนถูกน้ำท่วมจนรถเข้า-ออกไม่ได้
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียอย่างน้อย 8 คน ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ต้องรอเที่ยวบินของวันนี้ เจ้าหน้าที่สนามบินยังคงจัดหาข้าวกล่องและน้ำดื่มแจกจ่ายเป็นระยะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ขณะที่ประกาศในสนามบินมีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่จะไหลลงมาเพิ่มเติมในช่วงเที่ยงคืน และขอให้ประชาชนอพยพขึ้นที่สูงหากอยู่ในเขตเสี่ยง
อัปเดตล่าสุดในส่วนของท่าอากาศยานหาดใหญ่ วันที่ 25 พฤศจิการยน เมื่อเวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา สนามบินหาดใหญ่ประกาศให้บริการเที่ยวบินตามปกติ
ขณะที่ สวท.สงขลา กรมประชาสัมพันธ์ แจ้งถึงประชาชนที่กำลังประสบภัย โดยระบุให้ช่วยกันแชร์ไปให้มากที่สุด จากกรณีน้ำท่วมภาคใต้ขอให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ กรอกข้อมูลในระบบนี้ https://jitasa.care/เพื่อระบุตำแหน่ง ทหารในพื้นที่ สามารถช่วยเหลือได้เร็วขึ้นและแม่นยำ เน้นย้ำว่า ปัจจุบันกำลังเฝ้าตรวจสอบแบบเรียลไทม์และจัดเจ้าหน้าที่.
